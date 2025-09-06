Editis : quelle sécurité pour le retour des salariés après les travaux ?

Plusieurs échanges internes mettent en évidence la demande réitérée de documents et d’attestations avant toute réintégration des locaux. Rapports de conformité, diagnostics de sécurité, certificats techniques : ces pièces apparaissent comme un préalable incontournable à la reprise. Leur absence ou leur transmission tardive suscite des inquiétudes, révélant la place centrale accordée à la prévention des risques.

Ces correspondances rappellent que la réouverture d’un bâtiment rénové ne se limite pas à la fin des travaux visibles. Elle suppose aussi de vérifier des points essentiels : absence de matériaux dangereux, qualité de la ventilation, accessibilité des issues de secours, conformité électrique. Autant d’éléments qui conditionnent non seulement la sécurité, mais aussi la confiance des salariés dans leur environnement professionnel. Et l'on voit se dessiner des échanges un peu sourd entre demandes légitimes et refus polis.

À LIRE - Flex office : l'Inspection du Travail rappelle les règles à Editis

Sont également soulignées les conséquences pratiques d’une telle transition. Durant la période de travaux, les équipes doivent s’adapter à des solutions provisoires, qu’il s’agisse de réorganisations internes, de télétravail ou d’occupation de sites temporaires. Ces ajustements, nécessaires, mais contraignants, traduisent les impacts concrets d’un chantier sur l’organisation quotidienne.

Au-delà des aspects matériels, les échanges mettent en lumière une attente forte de dialogue et de visibilité. Les relances pour obtenir des informations traduisent une volonté d’être associés et rassurés, dans un contexte où le calendrier et les modalités de reprise peuvent sembler incertains. La désignation claire d’un interlocuteur de référence apparaît ainsi comme une condition importante pour maintenir un climat de confiance.

Ces démarches rappellent enfin que la réintégration dans des locaux rénovés n’est pas qu’une opération logistique. Elle engage la responsabilité de l’entreprise sur le plan social et humain. Le respect des normes de sécurité, la transmission transparente des informations et l’anticipation des contraintes de transition conditionnent la qualité de vie au travail.

Dans le cas du 92ADF, les documents demandés ne représentent pas seulement des obligations réglementaires. Ils traduisent la volonté de s’assurer que le lieu de travail soit pleinement sûr et adapté, afin que chacun puisse y revenir avec sérénité. Cette exigence de transparence, exprimée avec constance, reflète un principe fondamental : derrière la technique, ce sont les conditions de travail et la dignité des salariés qui sont en jeu.

À LIRE - Le réaménagement d'Editis ne manque pas d'air – ou plutôt si

De fait, les conditions optimales de sécurité « ne sont toujours pas garanties », indique le syndicat FO. « Nous considérons qu’il est irresponsable de faire revenir les salariés sans que ces points élémentaires soient réglés. » Les points ne manquent.

Pour exemple, l’absence de plan d’évacuation soulève une question centrale : que se passerait-il si un incendie survenait ? À cela s’ajoute le fait que l’escalier de secours n’est pas encore opérationnel, ce qui fragilise la sécurité des salariés installés dans les étages supérieurs. La poursuite des travaux sur site accroît par ailleurs les risques potentiels pour l’ensemble des occupants.

Enfin, le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) n’a pas été mis à jour, alors qu’il constitue une obligation légale et demeure un outil indispensable pour anticiper et prévenir les dangers.

Les élus demande la tenue d’un CSEC extraordinaire d’urgence, avant la date de retour dans les locaux, accompagnée de la présentation des multiples documents réclamés. « Réaliser cette réunion après l’emménagement serait une mascarade ! La sécurité et la santé des salariés ne sont pas négociables », conclut le syndicat.

La direction pour sa part rétorque : « La sécurité des salariés est bien – comme toujours – au cœur du déroulement des travaux de réaménagement du 92ADF et nous sommes particulièrement vigilants à ce que leur retour dans les locaux s’effectue dans des conditions de sécurité optimales. »

Et d'ajouter : « Les travaux d’aménagement résiduels qui se poursuivront postérieurement au retour des salariés dans les locaux seront sans aucune incidence sur leurs conditions de travail, que ce soit en termes de sécurité ou de confort notamment sonore. »

Ah, les vacances sont déjà loin...

Crédits photo : siège social d'Editis - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com