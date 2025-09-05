Dix années d'Apulée, la revue qui déploie un monde littéraire sans frontières

À l’origine, il y eut un rêve ancien. Hubert Haddad confie que l’idée d’une revue annuelle le hantait depuis longtemps, nourrie par ses premières expériences avec des revues entre amis, bien avant qu’Éditions Zulma, son éditeur de longue date, accepte de porter ce projet. Résultat : un format généreux — plus de 400 pages pour le premier numéro, tout en refusant la logique du rendement à tout prix. Ce choix éditorial engage tant dans la forme que dans le fond.

Choisir « Apulée », c’est convoquer Apulée de Madaure (IIᵉ siècle) — auteur de L’Âne d’or, créateur d’un imaginaire libre, ouvert et audacieux. Cette évocation fait sens : la revue, elle aussi, pratique la « liberté de pensée » comme l’essence même de son souffle.

Fondées en 1991 par Laure Leroy (avec Serge Safran), les Éditions Zulma se sont imposées grâce à une ligne éditoriale tournée vers la littérature mondiale — particulièrement francophone — et la qualité poétique. En 2006, Laure Leroy prend seule les rênes, redéfinit la stratégie éditoriale autour de quelques titres majeurs par an, et en 2016, lance Apulée.

Invitations aux voyages

Le premier volume (Galaxies identitaires) convoque la Méditerranée et la francophonie, avec plus de soixante-dix contributions (poèmes d’Alain Mabanckou, textes de James Noël, Adonis, Boualem Sansal…) et de riches portfolios photographiques (Serge Kantorowicz, Rym Khene). Traductions aussi nombreuses qu’innovantes : arabe, galicien, sarde, jusqu’à la première page de L’Africain de Le Clézio traduite en wolof.

Le numéro anniversaire d’Apulée (n° 10 : Humanité(s), la chair et les rêves du monde) se déploie comme un vaste chœur planétaire. On y entend les accents lyriques des Caraïbes — de la Jamaïque à la Martinique —, les récits errants des peuples roms et tziganes, les chants sacrés des Aborigènes d’Australie ou encore l’élan des poètes algériens marqués par l’histoire coloniale.

Ce volume rend hommage aux femmes artistes et activistes, aux penseurs des marges, aux voix libres comme à celles que l’on a voulu réduire au silence. Face aux menaces qui pèsent aujourd’hui sur la culture — montée des populismes, assignations identitaires, fragilisation des subjectivités — la revue réaffirme son rôle : offrir un espace de complexité, de liberté de pensée et de création.

Plus qu’une anthologie, ce numéro appelle à transformer la douleur en puissance créatrice, à inventer des formes d’émancipation partagées. Dans un monde fragmenté, il rappelle combien les imaginaires, les luttes et les espérances, portés par les peuples et communautés de tous horizons, sont au cœur d’une humanité commune, solidaire et ouverte.

Un extrait de ce 10e opus est proposé en fin d'article.

