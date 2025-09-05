La première sélection du Prix du Premier Roman 2025 est connue

Première sélection du Prix du Premier Roman :

Camille Bordenet, Sous leurs pas les années, Robert Laffont

Julia Clavel, L’âme de fond, l’Observatoire

Jean-Christophe Cavallin, Kong Junior, Seuil

Thibault Daelman, L’entroubli, Le Tripode

Ramses Kéfi, Quatre jours sans ma mère, Philippe Rey

Séphora Pondi, Avale, Grasset

Marie Semelin, Les certitudes, JC Lattès

Nassera Tamer, Allô la Place, Verdier

Première sélection du Prix du Premier Roman Étranger :

Phillip B. Williams, Chez nous, traduit de l’anglais par Charles Recoursé, Robert Laffont

Rosalind Brown, Digressions, traduit de l’anglais par Laurence Kiefer, Plon

Rita Bullwinkel, Combats de filles, traduit de l’anglais par Hélène Cohen, La Croisée

Présidé par Charles Dantzig le jury est composé de Pauline Dreyfus, Annick Geille, Présidente d’honneur, Pierre Gestede, Philippe Jaenada, Maylis de Kerangal, Mohamed MBougar Sarr et Maud Ventura

La deuxième sélection sera établie le 30 septembre et le Prix remis le 21 octobre 2025. L’an dernier le Prix du premier Roman a distingué Laure Gauthier, Mélusine reloaded (Corti) et Greta Olivo, La couleur noire n’existe pas (Phébus).

