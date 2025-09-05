La première sélection du Prix du Premier Roman 2025 est connue

Les premières sélections du Prix du Premier Roman et du Prix du Premier Roman Étranger.Le Jury du Prix du Premier Roman Français et du Prix du Roman Étranger s’est réuni hier soir Chez Francis pour établir sa première sélection.
Le 05/09/2025 à 15:17 par Hocine Bouhadjera
05/09/2025 à 15:17
Première sélection du Prix du Premier Roman :
Camille Bordenet, Sous leurs pas les années, Robert Laffont
Julia Clavel, L’âme de fond, l’Observatoire
Jean-Christophe Cavallin, Kong Junior, Seuil
Thibault Daelman, L’entroubli, Le Tripode
Ramses Kéfi, Quatre jours sans ma mère, Philippe Rey
Séphora Pondi, Avale, Grasset
Marie Semelin, Les certitudes, JC Lattès
Nassera Tamer, Allô la Place, Verdier
Première sélection du Prix du Premier Roman Étranger :
Phillip B. Williams, Chez nous, traduit de l’anglais par Charles Recoursé, Robert Laffont
Rosalind Brown, Digressions, traduit de l’anglais par Laurence Kiefer, Plon
Rita Bullwinkel, Combats de filles, traduit de l’anglais par Hélène Cohen, La Croisée
Présidé par Charles Dantzig le jury est composé de Pauline Dreyfus, Annick Geille, Présidente d’honneur, Pierre Gestede, Philippe Jaenada, Maylis de Kerangal, Mohamed MBougar Sarr et Maud Ventura
La deuxième sélection sera établie le 30 septembre et le Prix remis le 21 octobre 2025. L’an dernier le Prix du premier Roman a distingué Laure Gauthier, Mélusine reloaded (Corti) et Greta Olivo, La couleur noire n’existe pas (Phébus).
Crédits photo : Terrasse de la Brasserie Chez Francis (Alexander Baranov, CC BY 2.0)
