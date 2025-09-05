James Patterson t'offre 50 000 $ pour finir ton bouquin : ça suffira ?

Il y a des nouvelles qui font battre le cœur des écrivaines et écrivains débutants un peu plus fort qu’un café corsé du matin. Hier, James Patterson — oui, ce James Patterson — a levé la main pour soutenir ceux dont le manuscrit dort encore dans un tiroir.

Le célèbre auteur phare des polars et thrillers, à qui l’on doit notamment la série Alex Cross dévoile son plan : Go Finish Your Book. Cette campagne qu'il finance offre jusqu’à 50.000 $ à de nouveaux auteurs pour achever leur œuvre. Explications :

L’idée est belle, simple et véritablement portée par une attention sincère : donner aux créateurs un peu de temps, d’air, une impulsion pour dire, tout simplement : ta voix compte. En pratique, les 12 premiers bénéficiaires ont été choisis parmi des centaines de propositions — une sélection élaborée en collaboration avec PEN America, l’Authors Guild et le réputé Iowa Writers’ Workshop.

Et ce que raconte l’une d’elles, Jungin Angie Lee, est touchant : ce coup de pouce « comme une bouffée de motivation et de confiance » lui permet de continuer une collection de nouvelles centrées sur l’amitié, la famille et le handicap. Ajoutez à cela le témoignage de T Kira Maden, qui évoque avec émotion « l’espoir d’un avenir plus sensible et empathique dans le storytelling ».

Cela s’inscrit dans un parcours philanthropique déjà notable : Patterson a donné des millions — en réalité, près de 130 millions $ pour promouvoir l’alphabétisation, soutenir les librairies indépendantes, les bibliothèques scolaires et les écoles.

Rappelons aussi sa stature d’auteur prolifique : des ventes colossales — plus de 425 millions d’exemplaires — à ses succès sur le numérique (il fut le premier à dépasser un million d’e-books vendus…), sans oublier sa pléthore de best-sellers, de séries populaires ou d’albums jeunesse.

Imaginez : 50 000 $ — de quoi payer le loyer, boire du thé (ou du café, pour les plus baroudeurs) en paix, et consacrer vos journées à mettre la touche finale à ce roman qu’on vous répète tant d’avoir « vraiment » fini.

« Il existe tant d’histoires extraordinaires qui ne voient jamais le jour parce que la vie s’en mêle. J’ai voulu donner à ces écrivains un peu de temps, un peu d’espace, et l’impulsion nécessaire pour leur dire : votre voix compte — maintenant, allez terminer votre livre », appuie-t-il dans son communiqué.

Il y a bien sûr ceux qui s’interrogent sur le mode de sélection, la transparence ou les suites à venir. Mais l’élan reste globalement apprécié : une main tendue dans un univers où les débuts sont souvent rudes.

Les premiers bénéficiaires, sélectionnés parmi des centaines de candidatures, travaillent sur des ouvrages allant de Mémoires à des romans graphiques. Jungin Angie Lee est l'une des potentielles heureuses élues : « Mon objectif est d’écrire un livre réfléchi, profond et puissant, qui éclaire les thèmes de l’amitié, de la famille et du handicap — en particulier les subtilités liées au fait de donner et de recevoir des soins. La bourse Go Finish Your Book m’arrive comme une source de motivation extrêmement généreuse, et comme un regain de confiance dont j’avais grandement besoin. »

De son côté, James a récemment dévoilé son prochain boulot : un livre à quatre mains, coécrit avec la britannique journaliste d’investigation de CNN, Vicky Ward. Un défi, puisqu’il s’agit d’une affaire récente : le meurtre de Brian Thompson, PDG de UnitedHealthcare, compagnie d'assurance américaine, abattu dans les rues de Manhattan le 4 décembre 2024.

