Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025

Le Prix Renaudot des Lycéens est organisé par l’association Les Amis de Théophraste Renaudot, la Communauté de communes du Pays Loudunais, la Ville de Loudun et le Rectorat de l’académie de Poitiers. Il bénéficie du soutien de nombreux partenaires : l’État (via le FDVA), la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de la Vienne, les lycées Guy Chauvet et Marc Godrie de Loudun, le Club Richelieu International, le Crédit Agricole Touraine Poitou, ainsi que plusieurs librairies (Gibert à Poitiers, Les Halles à Niort, Les Saisons à La Rochelle).

Une histoire ancrée dans Loudun

Depuis 1981, Loudun accueille un musée consacré à Théophraste Renaudot, installé dans sa maison natale. La création du prix, en 1992, s’inscrit dans cette continuité mémorielle. À ses débuts, seul le lycée Guy Chauvet participait, rejoint en 2000 par le lycée professionnel Marc Godrie. L’initiative a progressivement grandi : en 2024, ce sont 16 lycées issus des académies de Poitiers, Limoges, Bordeaux, Orléans-Tours et Nantes, ainsi que deux établissements étrangers, qui se sont engagés, mobilisant près de 400 élèves-jurés.

Pour cette 34ᵉ édition, cinq romans issus de la sélection du jury parisien du Prix Renaudot ont été retenus :

Feurat Alani, Le ciel est immense, JC Lattès

Natacha Appanah, La nuit au cœur, Gallimard

Michel Bussi, Les ombres du monde, Presses de la Cité

Victor Jestin, La mauvaise joueuse, Flammarion

Ramsès Kefi, Quatre jours sans mère, Philippe Rey

Le calendrier du prix 2025 s’étend de septembre à décembre :

4 septembre : annonce de la sélection du Prix Renaudot à Paris.

5 septembre : comité de sélection du Prix Renaudot des Lycéens à Loudun.

15-26 septembre : mise en œuvre logistique avec livraison des livres dans les lycées.

Fin septembre-début novembre : lectures et débats dans les établissements.

13 novembre : délibérations et proclamation du lauréat au lycée Marc Godrie.

11 ou 16 décembre : accueil de l’auteur(e) primé(e) à Loudun, rencontre avec les lycéens et le public, suivie d’une séance de dédicaces.

Automne-hiver : organisation des « Parenthèses du Prix », avec spectacles, lectures et rencontres littéraires.

Cette année encore, le Prix Renaudot des Lycéens s’accompagne d’événements culturels ouverts au public :

2 octobre (Espace culturel René Monory) : Mary Sidney, alias Shakespeare, spectacle de la Compagnie La Subversive.

14 octobre (Médiathèque du Pays Loudunais) : Récréation poétique avec Isabelle Pinçon.

28 novembre (Médiathèque du Pays Loudunais) : Ischam et le cobra royal, conte musical de Cédric Noël.

Ces rendez-vous offrent des prolongements variés autour de la littérature, de la poésie et du conte, en écho aux débats suscités par le prix.

Le Prix Renaudot des Lycéens poursuit quatre grands objectifs :

Favoriser la lecture contemporaine : chaque édition met en lumière des romans de la rentrée littéraire, introduisant les jeunes à des voix nouvelles.

Valoriser les lycéens : en tant que jurés, ils prennent part à des délibérations et sont amenés à défendre leurs choix devant leurs pairs et les médias.

Rencontrer l’auteur(e) lauréat(e) : la proclamation est suivie d’un moment privilégié d’échanges et de dédicaces.

Diffuser la littérature auprès du public : grâce à des actions de communication, des partenariats avec bibliothèques et librairies, et des relais médiatiques.

Depuis sa création, le prix a récompensé de nombreux auteurs aujourd’hui reconnus. Parmi eux : Anne-Marie Garat (Aden, 1992), Delphine de Vigan (Rien ne s’oppose à la nuit, 2011), Sandrine Collette (On était des loups, 2022), Lilia Hassaine (Panorama, 2023) ou encore Olivier Norek, lauréat 2024 avec Les guerriers de l’hiver.

Aux origines : Théophraste Renaudot

Né à Loudun en 1586, Théophraste Renaudot fut médecin, philanthrope et pionnier de la presse. Médecin ordinaire du roi Louis XIII dès 1612, il fonda en 1631 La Gazette, premier périodique français, et mit en place plusieurs institutions sociales comme le bureau d’adresses et le Mont-de-piété. Son héritage humaniste reste le socle des initiatives portées par l’association qui porte son nom.

Le Prix Renaudot, créé en 1926 par dix journalistes comme « contrepoint » au Goncourt, reste aujourd’hui une distinction littéraire majeure. Son pendant lycéen, né à Loudun, perpétue la mémoire de Renaudot et incarne la conviction que les jeunes lecteurs ont toute leur place dans le monde littéraire.

Crédits photo : Prix Renaudot des Lycéens

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com