Sélection du Prix Senghor 2025 : 11 premiers romans francophones

Le Prix Senghor, qui vise à reconnaître et promouvoir de nouveaux talents de la littérature francophone, liés par l’usage d’une langue partagée, fête sa 20ᵉ édition en 2025. Après sept mois de lectures le jury a retenu 11 premiers romans pour cette année.
Amiante – Sébastien Dulude (La Peuplade, Québec)
Benoît Blues – Jean-Christophe Folly (Mémoire d’encrier, France–Togo)
Ceux que la nuit choisit – Joris Giovannetti (Denoël, France–Corse)
L’Élu – Catherine Perreault (Philippe Rey, Québec)
Grosse douceur – Jean F. Boily (XYZ, coll. Quai n°5, Québec)
La Hchouma – Dounia Hadni (Albin Michel, Maroc–France)
La Solitude des notes bleues – Katia Dansoko (JC Lattès, France–Guinée)
Makila – Elvis Ntambua (La Croisée des chemins, Congo)
Mythologie du 12 – Célestin de Meeûs (Éditions du Sous-Sol, Belgique)
Plonger le premier – Julie Ackerer (Actes Sud, France)
Tout l’or des nuits – Gwendoline Soublin (Actes Sud, France)
Les membres du jury sont : Balla Fofana, Nicolas Forest, Carine Saintmedar, Elisabeth Lesne, Isabelle Colin, Caroline Moulin-Schwarzt, Bénédicte Lotoko, Tchisséka Lobelt, Lise Gauvin et Emma Callegarin. Depuis 6 ans, un Prix du Public est également remis. Les lecteurs sont invités à voter, notamment en commentaire du post facebook annonçant la sélection du Prix Senghor.
L'an dernier, le prix Senghor avait été remis à Rachel M. Cholz pour Pipeline (Seuil). Bénédicte Lotoko obtienait la mention spéciale du jury Senghor pour Ça brille encore (Les Impressions nouvelles), et Philippe Yong la mention spéciale du public pour Hors-sol (Mémoire d'Encrier).
Crédits image : Léopold Sédar Senghor par Roger Pic, Bibliothèque nationale de France, Domaine public
