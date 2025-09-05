Super-héros et super plagiats : Warner Bros. attaque Midjourney

Le groupe médiatique Warner Bros. Entertainment a porté plainte auprès de la cour de district des États-Unis pour le district central de Californie contre la société Midjourney, Inc., basée dans le Delaware, qui développe l'outil d'intelligence artificielle générative homonyme. Ce dernier permet, avec quelques instructions (les prompts), de produire une image adaptée aux souhaits de l'utilisateur.

« Midjourney se pense au-dessus des lois », assurent les avocats de Warner Bros. Entertainment dans le document exposant leurs griefs, diffusé par Deadline et accessible en fin d'article. « La société vend un service commercial sur abonnement, fonctionnant à partir de l'intelligence artificielle, qui a été développé à partir d'exemplaires diffusés illégalement d'œuvres de Warner Bros. Discovery protégées par le droit d'auteur. »

Par ailleurs, le service « donne la possibilité à ses utilisateurs de sélectionner des personnages protégés par le droit d'auteur du catalogue de Warner Bros. Discovery pour les reproduire, les afficher et les communiquer de manière publique avant de permettre le télécharger (et ainsi de distribuer) des images et des vidéos contrefaites, ainsi que tous les dérivés possibles mettant en scène ces mêmes personnages ».

Les avocats de Warner Bros. Discovery visent pour commencer le développement de Midjourney, qui s'est appuyé sur un ensemble d'œuvres protégées par le droit d'auteur pour « entrainer » le modèle et lui donner la capacité de fournir des illustrations et des vidéos satisfaisantes.

D'après la plainte, cet usage des œuvres produites par Warner Bros., « sans informer ou obtenir l'autorisation » de l'entité, a été effectué par Midjourney, Inc. en toute impunité, en moissonnant des images et vidéos sur internet, sources illicites incluses.

Trop beaux pour être vrais ?

La plainte s'en prend également, et principalement, aux images et vidéos générées par le service, à la demande des utilisateurs, en démontrant que Midjourney propose des contenus « en infraction au droit d'auteur de Warner Bros. Discovery ».

À LIRE - Morris, Franquin, Hergé... Midjourney, très inspirée par le 9e art

Le document transmis à la justice américaine multiplie les exemples. Ainsi, lorsque l'utilisateur réclame une image avec l'instruction « classic comic book superhero battle », Midjourney génère des illustrations mettant en scène Batman, Superman et Flash, des super-héros du catalogue DC Comics, largement reconnaissables.

La même démonstration est répétée, pour les instructions « Batman, comic book character from DC Comics », « Batman, screencap from The Dark Knight », « The Joker, DC comic book character » ou encore « Wonder Woman casts the Lasso of Truth toward a villain, cartoon ». Warner Bros. insiste toutefois : même sans mention précise de tel ou tel héros, une figure de chez DC Comics apparait parfois sur les production de Midjourney.

Images générés par Midjourney, prises en exemple par la plainte de Warner Bros. Discovery

Les super-héros et héroïnes de DC Comics ne sont pas les seuls personnages cités par la plainte : les Looney Tunes sont aussi évoqués, avant Scooby-Doo, Les Supers Nanas ou encore Rick & Morty. Sans pouvoir les diffuser, évidemment, la plainte souligne également la génération de vidéos, ici encore, « qui affichent des personnages de Warner Bros. Discovery ».

Captures d'écran de vidéos générées par Midjourney, citées par la plainte de Warner Bros Discovery

Une violation délibérée du droit ?

La plainte de Warner Bros. affirme que Midjourney, Inc. a la capacité d'empêcher les infractions du droit d'auteur constatées par les avocats puisque, quand le service s'est doté d'une fonctionnalité de génération de vidéos, « il a temporairement refuser d'“animer” de nombreuses images de personnages de Warner Bros Discovery que Midjourney avait générées ».

Selon les avocats, ce blocage, même temporaire, révèle surtout que Midjourney, Inc. « était conscient que les contenus générés par le service pouvaient aller à l'encontre des droits de Warner Bros. Discovery ». Et pour une contrefaçon évitée, une autre se dévoile...

Le conglomérat médiatique exige à présent jusqu'à 150.000 $ de dommages et intérêts pour chaque œuvre contrefaite par l'outil – la perspective d'une somme colossale donc. En outre, Midjourney est également visée dans une autre procédure peu ou prou similaire, mais cette fois déposée conjointement par les studios Disney et NBCUniversal.

À LIRE - Piratage et IA : un règlement "historique" en préparation

Bien entendu, un accord financier entre les parties n'est pas à exclure, à condition que Midjourney obtienne les autorisations des ayants droit pour exploiter les œuvres en cause. Moyennant finances, évidemment.

On consultera les éléments constitutifs de la plainte ci-dessous :

Photographie : Une des images générées par Midjourney, en infraction au droit d'auteur selon Warner Bros.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com