Lire en Poche : pour son anniversaire, la manifestation s'offre un petit cadeau

Le site a été conçu pour répondre aux usages contemporains. Sa navigation simplifiée permet un accès direct aux contenus, tandis que son graphisme renouvelé, aux couleurs dynamiques et actuelles, offre une expérience visuelle plus agréable.

Pensé pour une utilisation sur smartphone, il mettra à disposition l’ensemble de la programmation du salon, accessible en quelques clics, directement dans la poche des visiteurs.

L’accent a été mis sur la convivialité et sur la compatibilité avec tous les supports, notamment les téléphones Android et autres appareils mobiles. Avant l’événement, les visiteurs pourront parcourir facilement la programmation afin de repérer les rencontres ou auteurs qui les intéressent.

Durant les trois jours du salon, ils auront également accès en temps réel aux informations pratiques, y compris en cas de modification ou d’annulation de rendez-vous.

Comme chaque année, les réseaux sociaux accompagneront la découverte de la programmation. De plus en plus suivis, les comptes de Lire en Poche proposent quotidiennement des contenus variés : focus sur les auteurs et leurs dernières parutions, informations visuelles détaillées ou encore animations ludiques, telles que des jeux permettant de gagner des ouvrages… au format poche, bien entendu.

