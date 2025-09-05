Inscription
Les vies d'après

Abdulrazak Gurnah, Sylvette Gleize

Traduit par Sylvette Gleize, le roman repose sur une architecture à trois piliers. D’un côté, Ilyas, adolescent enlevé par les troupes coloniales allemandes dans l’Afrique de l’Est du début du XXe siècle. De l’autre, sa sœur Afiya, restée seule, abandonnée aux abus d’une famille d’accueil brutale. Et enfin Hamza, jeune homme enrôlé de force par l’armée allemande, puis réduit à une condition de quasi-esclave dans un camp militaire avant de se réfugier, brisé, dans une ville côtière.

Trois trajectoires qui se croisent, se frôlent, se cherchent. Gurnah tisse leur destin avec une précision d’orfèvre, dans un style sans emphase, d’une sobriété admirable. Rien de démonstratif ici, mais tout résonne profondément : l’effroi d’Afiya face à l’arbitraire, la fidélité vacillante d’Ilyas au colonisateur, la blessure muette d’Hamza. Et entre eux, un pays – la Tanzanie sous domination allemande puis britannique – dont l’histoire coloniale est rarement contée de ce point de vue-là.

Une mémoire coloniale refoulée

Abdulrazak Gurnah ne se contente pas de dérouler une intrigue romanesque. Il répare. Il exhume une mémoire gommée des récits occidentaux : celle des askaris, ces soldats africains enrôlés sous la contrainte, que l’Europe a utilisés comme chair à canon dans ses guerres. À travers Hamza, il rend visible une violence enfouie, physique et psychologique, dont les cicatrices ne guérissent jamais vraiment.

Ce qui frappe, c’est la nuance. Le roman ne tombe jamais dans la caricature. Ilyas, malgré son passé de captif, choisit de servir les Allemands. Il croit à une forme d’ordre, à une hiérarchie juste – du moins jusqu’à sa désillusion. Gurnah ne juge pas : il comprend. Il explore les contradictions intimes que le colonialisme a semées dans les esprits.

L’écriture de Gurnah est tout sauf démonstrative. Elle avance avec lenteur, parfois à pas feutrés, mais jamais au hasard. Chaque mot compte, chaque scène vibre d’une tension retenue. L’économie de moyens renforce l’émotion. Pas de grandes envolées : juste l’essentiel, dit avec justesse.

La beauté du texte réside dans sa capacité à dire sans éclats ce que d'autres hurlent. La dignité d’Afiya, l’effacement progressif d’Hamza, la désertion silencieuse d’Ilyas : autant de gestes ténus qui, mis bout à bout, composent un récit d'une ampleur bouleversante.

 

 
 

 

Victor De Sepausy

05/09/2025

Les vies d'après

Abdulrazak Gurnah trad. Sylvette Gleize

Paru le 04/10/2023

384 pages

Editions Denoël

23,00 €

