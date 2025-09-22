Le festival L'Histoire à venir, à Toulouse, recrute

La programmation, élaborée avec un comité scientifique pluridisciplinaire, se déploie sous des formes variées – conférences, tables rondes, lectures, ateliers, expositions – favorisant la diversité des approches et la rencontre entre savoirs savants et expériences vécues.

Pensé comme un laboratoire collectif, le festival associe partenaires institutionnels, lieux culturels et maisons d’édition indépendantes. Il accorde une attention particulière à l’équilibre des points de vue, à la parité et à l’ouverture des disciplines.

À LIRE - “Les littératures de l'Imaginaires sont une pierre de Rosette pour décrypter le réel”

Son fonctionnement repose sur une coordination partagée entre production, logistique et accompagnement scientifique, garantissant la qualité de l’accueil des intervenants et du public. Plus qu’un rendez-vous culturel, L’Histoire à venir se veut un temps fort de réflexion commune, où l’histoire éclaire le présent et contribue à penser l’avenir.

La manifestation ouvre un poste de Production déléguée du festival, à consulter ci-dessous :

Crédits photo : L'Histoire à venir

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com