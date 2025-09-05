Exercice de gaieté généralisée, par François Morel

Le recueil alterne portraits fictifs et hommages sincères, répliques aux discours d’époque et défense de l’anodin. On y croise une voisine énervée par les rameurs du canal Saint-Martin, un général en retraite épris de stabilité climatique, des journalistes qui n’ont pas le temps de vérifier, seulement de relayer. Morel désamorce les évidences, redonne du poids aux petits faits. L’enfance revient souvent. L’humour reste une ligne de conduite. Un outil d’alerte. Une politesse.

Les thèmes varient, les obsessions restent. La montée de la violence. Les travers des « vieux cons » qui envahissent les dîners. La fatigue d’un monde saturé de discours autoritaires. Les figures populaires traversent le livre : tous ceux qui avaient une gueule, un accent, une trajectoire de roman. Morel ne cherche pas la morale, il cueille la nuance.

Il rend hommage aux clowns tristes, aux profs qui éveillent, aux artistes cabossés. Il salue les maires de villages, les mots justes, les silences habités. Il écrit pour ceux qui doutent avec éclat.

Certaines chroniques brillent par leur acuité politique. Il y épingle des ministres, à l'envi, on relate des faits divers, jusqu'à ce que le réel en effleure la fiction... Morel compose un théâtre du quotidien. Chaque texte a la précision d’un sketch, la densité d’un poème en prose. Il joue avec les sonorités, les registres, les silences entre les mots.

La langue virevolte. Rythmée. Bavarde parfois. Toujours tenue. L’ironie se glisse dans les parenthèses, l’indignation dans les pirouettes. On rit, souvent. On s’émeut, sans s’y attendre. Râler n’empêche pas d’être gai, imagine-t-on en souriant. L’art de Morel repose là : dire le tragique sans s’appesantir, garder une posture de veille, transformer l’irritation en élégance. Chaque chronique devient un moment de résistance joyeuse, une leçon d’écoute, une invitation à regarder le monde avec un peu d’espièglerie.

Dans un paysage saturé de commentaires et d’analyses, La gaieté qui m’en impose fait entendre une voix singulière. Celle d’un homme qui doute, qui s’amuse, qui regarde les autres avec malice. Une voix qui, chaque vendredi, continue d’ouvrir un coin de ciel clair dans la grisaille du réel.

À paraître le 1er octobre.

Par Nicolas Gary

