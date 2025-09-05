Un trésor littéraire découvert à Prague : les manuscrits de Švejk

Un siècle après la mort de Jaroslav Hašek (1883-1923), auteur des cultes Aventures du brave soldat Švejk, une découverte littéraire pourrait transformer la compréhension de cette œuvre : des manuscrits inédits de sa fresque antimilitariste consacrée à la Grande Guerre, ont été mis au jour dans les collections du Památník národního písemnictví (PNP), le Mémorial de la littérature nationale, installé à Prague.
Lors du traitement de l’héritage de Karel Synek, fils d’Adolf Synek — l’éditeur qui avait publié le Švejk dans les années 1920 —, les archivistes ont mis au jour un ensemble de feuillets insoupçonnés. Conservés dans les réserves du PNP, ils étaient jusqu’ici méconnus et non signalés. L’annonce officielle a été faite par le directeur adjoint du Mémorial, Michal Stehlík, le 28 août dernier, relayée par les médias tchèques publics (ČT24) et l’agence nationale ČTK.
Les liasses retrouvées offrent un fragment du tome II, l’intégralité du tome III et une partie du tome IV, resté inachevé à la mort de Hašek. Certaines pages portent directement son écriture, d’autres sont le fruit de dictées à des copistes — une pratique fréquente à la fin de sa vie, lorsqu’il était affaibli par la maladie. Les chercheurs confirment que les passages dictés deviennent majoritaires à partir du milieu du tome III, ce qui en fait un précieux témoin de son processus de création.
Ces manuscrits offrent une occasion inédite d’observer directement la main de l’auteur et les versions dictées à son secrétaire, Kliment Stepánik — une distinction parfaitement documentée par Michal Stehlík, le directeur du Památník národního pěsemnictví (PNP), qui indique que certaines pages ont été « écrites de la main de Hašek, tandis qu’une autre partie a été dictée à son collaborateur Stepánik ». Cet aspect est crucial, car il permet de retracer le processus créatif : on voit les passages rédigés d’abord mentalement, puis dictés à haute voix, ce qui constitue un véritable laboratoire d’écriture où se jouent corrections, reformulations et structuration du récit.
De plus, le parcours matériel de ces feuillets — passés de la main de Hašek à celles de ses secrétaires, puis entre les mains de son éditeur Adolf Synek, avant d’être transmis à son fils Karel Synek, dont l’archive était conservée au PNP — révèle toute la chaîne éditoriale historique. Cette découverte enrichit donc non seulement la connaissance du travail de Hašek, mais aussi l’histoire concrète de la publication du Švejk, peu connue.
Le Mémorial de la littérature nationale a annoncé que les documents feront l’objet d’une restauration minutieuse en atelier : dépoussiérage, consolidation, conditionnement. Viendra ensuite une numérisation intégrale, étape essentielle pour préserver et diffuser ces textes sans risquer de détériorer les originaux. Ce n’est qu’après ces deux phases que le public et la communauté scientifique auront accès à une présentation détaillée.
Une première vitrine est déjà prévue : plusieurs feuillets seront dévoilés lors de la deuxième édition du festival Triangl, événement culturel lancé en 2024 qui relie trois villas emblématiques du quartier de Bubeneč à Prague — la Vila Lanna, le Mémorial de la littérature nationale et la Galerie Villa Pellé. Le 13 septembre 2025, lecteurs, chercheurs et amateurs de Hašek pourront ainsi, pour la première fois, approcher physiquement ces pages inédites, dans un cadre mêlant littérature, arts visuels, sciences et performances.
Les Aventures du brave soldat Švejk est un roman satirique de Jaroslav Hašek, publié en quatre tomes entre 1921 et 1923, resté inachevé après la mort de l’auteur. Le personnage de Josef Švejk, apparu dès 1912 dans de courts récits humoristiques, devient à travers ce récit le symbole de l’absurdité de la Première Guerre mondiale et, plus largement, de toutes les guerres. Ingénu, optimiste jusqu’au ridicule et apparemment idiot, il ridiculise le fait militaire non pas en le critiquant mais en le poussant jusqu’au grotesque, à travers une succession de scènes burlesques où son patriotisme naïf se retourne contre lui.
Le roman, longtemps rejeté par les milieux littéraires, a rencontré un immense succès populaire en Tchéquie, jusqu’à devenir une véritable figure nationale, souvent comparée à Don Quichotte. Le récit a donné lieu à de nombreuses adaptations artistiques. Dès sa publication, le roman est devenu un monument de la satire antimilitariste, traduite dans des dizaines de langues.
À LIRE - Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface
La première traduction française, sous le nom du Brave Soldat Chvéïk, paraît chez Gallimard en 1932, signée Jindřich Hořejší, dit Henri Horessi. La même année sortent les Nouvelles aventures du brave soldat Chvéïk, traduites par Pál et Magda Aranyossi, mais issues d’une chaîne de retraductions (hongroise puis allemande), très éloignées du texte tchèque original.
Cette version sera remplacée en 1971 par une traduction de Claudia Ancelot, qui signera également les Dernières aventures du brave soldat Chvéïk en 1980. Plus récemment, Gallimard, par l'entremise de Folio, a lancé une nouvelle traduction fidèle au tchèque, sous la direction de Benoît Meunier, dont le premier volume, À l’arrière, est paru en 2018.
Crédits photo : Lowdown (CC BY-SA 3.0)
Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 03/05/2018
442 pages
Editions Gallimard
9,50 €
