La Voie des pèlerins, d'Abdulrazak Gurnah, ou la marque de l'étranger

Avec La Voie des pèlerins, Abdulrazak Gurnah nous replonge aux origines de son œuvre, dans un roman de jeunesse où s’esquissent déjà les thèmes qui traverseront toute sa création : l’exil, la mémoire, les fractures intimes laissées par le colonialisme et ses prolongements.

Publié en 1988 au Royaume-Uni et enfin traduit en français, ce texte rare éclaire le parcours d’un écrivain qui n’a cessé d’explorer les vies de ceux que l’histoire a relégués aux marges.

Daoud, éternel étranger

Le livre suit Daoud, un Tanzanien exilé en Angleterre dans les années 1980. Le roman s’ouvre sur lui, attablé dans un pub hostile, observé, rejeté, humilié — scène inaugurale qui résume son existence en terre étrangère. Daoud travaille dans un hôpital, enchaîne les gardes de nuit, tente de se faire une place parmi ses collègues sans jamais y parvenir vraiment.

Tout en lui porte la marque d’un étranger condamné à l’inadaptation : ses vêtements usés, son logement insalubre, son anglais hésitant, son identité oscillant entre mémoire de l’Afrique et nécessité de survivre en Europe.

Son quotidien est fait de micro-agressions, de silences pesants, d’exclusions ordinaires. La moindre rencontre — avec une infirmière stagiaire, avec son ami sierra-léonais Karta, avec les familles anglaises qui l’entourent — devient le miroir de sa solitude et de son sentiment de déclassement.

Roman de l’exil psychologique

À travers Daoud, Gurnah raconte l’expérience migratoire sous l’angle de l’intime. Ce n’est pas l’exil héroïque, ni même tragique au sens classique : c’est un exil fait d’humiliations répétées, de lassitude, de rancunes ravalées. Le texte se nourrit de la subjectivité du narrateur, de ses ruminations intérieures, de ses dialogues parfois amers avec ceux qui l’entourent.

Ce qui frappe, c’est la précision crue avec laquelle Gurnah décrit les situations : le racisme feutré des pubs, les hiérarchies implicites de l’hôpital, les conversations teintées de condescendance. Le roman révèle une Angleterre encore marquée par l’héritage colonial, où la présence de l’autre reste une gêne, un corps étranger dans le paysage.

Style retenu et douloureuse lucidité

La langue de Gurnah est sobre, sans lyrisme superflu. Elle capte le flux des pensées de Daoud, sa colère rentrée, son ironie désespérée. Le récit alterne entre descriptions précises de la vie quotidienne et méditations plus amples sur le destin de l’Afrique colonisée, sur l’illusion d’un ailleurs meilleur, sur la mémoire des humiliations collectives.

L’écriture n’explique pas ; elle montre, dans une économie de moyens qui laisse toute sa place à la violence sourde des situations. Le lecteur avance comme Daoud : à tâtons, avec la sensation d’un malaise permanent, d’une existence toujours en décalage.

La naissance d’une voix

La Voie des pèlerins est un roman fondateur. On y retrouve les préoccupations qui nourriront les grandes œuvres ultérieures de Gurnah (Près de la mer et Les Vies d'après tous deux traduits par Sylvette Gleize), mais dans une forme encore rugueuse, brute. Le texte dit le désarroi d’une génération d’immigrés venus d’Afrique de l’Est, pris entre deux mondes et reconnus par aucun.

Ce n’est pas un roman d’action, mais un roman d’expérience, où tout tient dans la manière dont un homme regarde le monde qui l’entoure et se regarde lui-même. Daoud n’est pas un héros : il est le témoin, lucide et désabusé, de ce que signifie vivre en marge.

Avec ce texte d’une intensité sourde, Abdulrazak Gurnah donnait déjà la mesure de son talent : celui de faire entendre les voix invisibles, d’écrire l’histoire coloniale et postcoloniale du point de vue des oubliés. La Voie des pèlerins n’est pas seulement le portrait d’un homme ; c’est le récit d’une condition, celle de l’exilé qui n’arrive jamais au bout de son chemin.

Un roman amer, dérangeant, mais nécessaire — qui éclaire les racines d’une œuvre couronnée, des décennies plus tard, par le prix Nobel de littérature.

Sortie le 8 octobre.

Un extrait des trois ouvrages est proposé en fin d'article.

