linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Mantel, Austen, Etty Hillesum... Sur Arte, des autrices bien représentées

La chaîne Arte a présenté, à l'occasion d'une conférence de presse, son programme de l'année 2025-2026. Cette nouvelle saison est notamment riche en séries et fictions, parmi lesquelles un certain nombre d'adaptations ou de récits consacrés à des figures littéraires. Les autrices sont particulièrement présentes cette année.

Le 05/09/2025 à 13:01 par Antoine Oury

|

Publié le :

05/09/2025 à 13:01

Antoine Oury

ActuaLitté

Wolf Hall, saisons 1 et 2

De son ascension fulgurante jusqu’aux quatre dernières années de sa vie, le chancelier du roi Henri VIII Thomas Cromwell a marqué l’histoire de la monarchie britannique. En deux saisons, le destin d’une éminence grise passée de self-made-man à personnalité la plus redoutée de son temps.

Adaptée des romans de Hilary Mantel [Dans l'ombre des Tudors, Le Pouvoir et Le Miroir et la Lumière, traduits par Fabrice Pointeau chez Sonatine, NdR], une fresque historique à la distribution étincelante emmenée par Mark Rylance qui met à nu des rouages du pouvoir dans leur terrible humanité.

Série de Peter Kosminsky (Royaume-Uni, 2015/2024, 12x1h, VF/VOSTF) - Avec : Mark Rylance, Damian Lewis, Claire Foy, Jonathan Pryce, Kate Phillips, Timothy Spall - Production : Company Pictures, Playground Entertainment.

Diffusion les 4 et 11 septembre 2025 sur Arte (saison 2), épisodes disponibles pendant 6 mois sur arte.tv.

Miss Austen

En 1830, peu après la mort de sa sœur Jane, Cassandra Austen part à la rencontre de son amie Isabella, qui est sur le point de perdre sa maison suite au décès de son père. Cette visite est en réalité motivée par la recherche de lettres qui, entre de mauvaises mains, pourraient détruire la réputation de Jane. En découvrant ces échanges, Cassandra, bouleversée, est transportée dans les souvenirs de sa jeunesse…

Série créée par Andrea Gibb (Royaume-Uni, 2024, 4x52mn, VF/VOSTF) - Scénario : Andrea Gibb, d’après le roman de Gill Hornby (traduit par Barbara Versini chez Hauteville) - Avec : Keeley Hawes, Patsy Ferran, Alfred Enoch, Liv Hill, Jessica Hynes - Réalisation : Aisling Walsh - Production : BBC, PBS, Bonnie Productions.

À LIRE - L'énigme des lettres de Marie Stuart sur Arte : code postal

Diffusion le 18 septembre 2025, épisodes disponibles pendant 6 mois sur arte.tv.

La tour, saisons 1 et 2

Les corps sans vie d’un policier chevronné et d’une réfugiée libyenne mineure gisent au pied d’une tour de Londres. Chargée de l’enquête, l’inspectrice Sarah Collins découvre sur le toit de l’immeuble la présence de deux témoins clés du drame : un enfant de 5 ans et Lizzie Adama, une nouvelle recrue de la police…

Adaptée de la trilogie romanesque de Kate London [inédite en français, NdR], ex-agente de la Metropolitan Police du Grand Londres, une série à suspense sur le racisme et le sexisme à l’œuvre au sein de l’institution policière britannique.

(The Tower) Série créée par Patrick Harbinson (Royaume-Uni, 2021/2023, 7x45mn, VF/VOSTF) - Scénario : Patrick Harbinson, d’après les romans de Kate London - Avec : Gemma Whelan, Tahirah Sharif, Jimmy Akingbola, Emmett J. Scanlan, Karl Davies, Michael Karim - Réalisation : Jim Loach (saison 1), Faye Gilbert (saison 2) - Production : Mammoth Screens, Windhover Films

Diffusion en décembre, épisodes disponibles pendant 3 mois sur arte.tv.

Reykjavik 112

Dans une banlieue paisible de Reykjavik, Margrét, 7 ans, a assisté à l’assassinat de sa mère par l’inconnu qui s’était introduit en pleine nuit dans leur maison. Chargé de l’enquête et inquiet pour la sécurité de la fillette, l’inspecteur Huldar la confie à Freyja, une psychologue pour enfants avec laquelle il vient de passer une soirée torride grâce à Tinder…

Adapté d’un best-seller policier d’Yrsa Sigurdardottir [ADN, traduit par Catherine Mercy, Babel, NdR].

Image tirée de Reykjavik 112, d'Ottar Nordford
Image tirée de Reykjavik 112, d'Ottar Nordford

Série créée par Ottar Nordford (Islande, 2025, 6x45mn, VF/VOSTF) - Scénario : Ottar Nordfjord, Snorri Porisson, Björg Magnusdottir, d’après le roman d’Yrsa Sigurdardottir - Avec : Kolbeinn Arnbjörnsson, Porsteinn Bachmann, Vivian Olafsdottir, Anna Gunndís Gudmundsdottir, Ebba Katrín Finnsdottir Réalisation : Reynir Lyngdal, Oskar Thor Axelsson, Tinna Hrafnsdottir Production : New Media Arc, ndF: Hamburg, en association avec WDR/ARTE.

Diffusion les 9 et 16 octobre 2025, épisodes disponibles pendant 3 mois sur arte.tv.

Etty

1941, aux Pays-Bas sous occupation allemande. Jeune femme libre de confession juive, Etty Hillesum, 27 ans, traverse une crise existentielle. Sur les conseils de son psychanalyste et amant Julius Spier, elle consigne dans un journal intime ses réflexions sur son malêtre et sur les persécutions qui frappent sa communauté…

S’emparant librement de ses écrits, le réalisateur israélien Hagai Levi (BeTipul, The Affair…) transpose dans le Amsterdam d’aujourd’hui les derniers moments de la vie de l’autrice néerlandaise, jusqu’à son internement volontaire au camp de Westerbork.

Série créée par Hagai Levi (France/Allemagne/Pays-Bas, 2025, 6x45mn, VF/VOSTF) - Scénario : Hagai Levi - Avec : Julia Windischbauer, Sebastian Koch, Leopold Witte, Gijs Naber, Claire Bender, Evgenia Dodina - Coproduction : ARTE France, SWR, RBB, Les Films du Poisson, Komplizen Serien, Topkapi Series, Quiddity Productions.

Diffusion en 2026, épisodes disponibles pendant 6 mois sur arte.tv.

Patrick Melrose

Dandy sarcastique aux tendances suicidaires, Patrick Melrose noie son mal-être dans la drogue et l’alcool. La mort de son père va faire germer en lui l’envie de s’en sortir, tout en réveillant les souvenirs de son enfance au sein d’une famille aristocrate dysfonctionnelle…

Patrick Melrose, de David Nicholls
Patrick Melrose, de David Nicholls

En cinq épisodes aux tonalités différentes, cette série adaptée des romans d’Edward St. Aubyn [intégrale disponible au Livre de Poche, traduction de Marie Ploux, Sophie Brunet et Anne Damour, NdR] raconte son cheminement vers la guérison, entre humour et désespoir. Doublé d’un portrait au vitriol de la haute société britannique, un drame psychologique bouleversant, avec un Benedict Cumberbatch (Sherlock, Imitation Game) au sommet de son art.

Série de David Nicholls (Royaume-Uni, 2018, 5x1h, VF/VOSTF) - Scénario : David Nicholls, d’après les romans d’Edward St. Aubyn - Réalisation : Edward Berger - Avec : Benedict Cumberbatch, Jennifer Jason Leigh, Hugo Weaving, Blythe Danner, Allison Williams - Production : Little Island Productions.

Épisodes disponibles pendant un an sur arte.tv à partir d'octobre.

Le cheval de Jacob

Elsie est servante, mais aspire à une carrière de musicienne. Lorsqu’elle tombe enceinte du maître de maison, on l’oblige à épouser Jacob, un jeune garçon d’écurie ambitieux qui ne souhaite rien tant que posséder son propre cheval. Tous deux décident de faire équipe pour réaliser leurs rêves et sortir de leur condition.

À LIRE - La vallée fracturée, nouvelle série de Michel Bussi et Christian Clères

Ancré dans la Suisse alpine du XIXe siècle, un récit d’émancipation porté à l’écran par Katalin Gödrös, d’après le roman éponyme de Silvia Tschui [inédit en français, NdR].

Fiction de Katalin Gödrös (Suisse/France/Allemagne, 2024, 1h40mn, VF/VOSTF) - Scénario : Urs Bühler, d’après le roman de Silvia Tschui - Avec : Luna Wedler, Valentin Postlmayr, Max Hubacher, Eugénie Anselin, Luc Feit, Annina Butterworth, Andreas Matti, Orell Bergkraut, Martin Vischer, Marie Jung - Coproduction : ARTE, SRF/SRG SSR, Turnus Film, Amour Fou Luxembourg, Ascot Elite Entertainment, Blue+.

Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com

