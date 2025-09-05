Prix Coiffard 2026 : le meilleur des romans selon les libraires

Chaque année, la librairie Coiffard, à Nantes, organise son propre prix littéraire. Tous les été, les libraires lisent les romans à paraître afin d’établir une première sélection de huit romans, à laquelle viennent s’ajouter deux titres parus entre janvier et mars.
Dix livres au total, choisis au terme de débats animés, pour refléter la diversité des voix, des sujets et des formes narratives. L’idée : que chacun et chacune puisse y trouver son bonheur.
Tout au long de l’année, les autrices et auteurs sélectionnés participent à des rencontres à la librairie. Puis, entre la mi-mai et la mi-juin, le vote est ouvert à toutes et à tous, sur le site de la librairie et en magasin. L'an dernier, le Prix du roman Coiffard 2025 était décerné à Delphine Grouès Les Braises de Patagonie (Le Cherche midi).
Les huit premiers romans en lice :
Les Promesses orphelines – Gilles Marchand (Aux forges de Vulcain)
Quatre jours sans ma mère – Ramsès Kefi (Philippe Rey)
L’équation avant la nuit – Blaise Ndala (Lattès)
La bonne mère – Mathilda Di Matteo (L’Iconoclaste)
Flamme, volcan, tempête – Un portrait de Christine Pawlowska – Pierre Boisson (Éditions du Sous-Sol)
L’incendiaire – Constance Rivière (Stock)
L’Entroubli – Thibault Daelman (Le Tripode)
Cantique du chaos – Mathieu Belezi (Robert Laffont)
