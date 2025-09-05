Inscription
#Librairie

Prix Coiffard 2026 : le meilleur des romans selon les libraires

Chaque année, la librairie Coiffard, à Nantes, organise son propre prix littéraire. Tous les été, les libraires lisent les romans à paraître afin d’établir une première sélection de huit romans, à laquelle viennent s’ajouter deux titres parus entre janvier et mars. 

Le 05/09/2025 à 12:26

Dix livres au total, choisis au terme de débats animés, pour refléter la diversité des voix, des sujets et des formes narratives. L’idée : que chacun et chacune puisse y trouver son bonheur.

Tout au long de l’année, les autrices et auteurs sélectionnés participent à des rencontres à la librairie. Puis, entre la mi-mai et la mi-juin, le vote est ouvert à toutes et à tous, sur le site de la librairie et en magasin. L'an dernier, le Prix du roman Coiffard 2025 était décerné à Delphine Grouès Les Braises de Patagonie (Le Cherche midi).

Les huit premiers romans en lice :

Les Promesses orphelines – Gilles Marchand (Aux forges de Vulcain)

Quatre jours sans ma mère – Ramsès Kefi (Philippe Rey)

L’équation avant la nuit – Blaise Ndala (Lattès)

La bonne mère – Mathilda Di Matteo (L’Iconoclaste)

Flamme, volcan, tempête – Un portrait de Christine Pawlowska – Pierre Boisson (Éditions du Sous-Sol)

L’incendiaire – Constance Rivière (Stock)

L’Entroubli – Thibault Daelman (Le Tripode)

Cantique du chaos – Mathieu Belezi (Robert Laffont)

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits image : montage par la librairie Coiffard

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quatre jours sans ma mère

Ramsès Kefi

Paru le 21/08/2025

204 pages

Philippe Rey

20,00 €

L'équation avant la nuit

Blaise Ndala

Paru le 20/08/2025

400 pages

Jean-Claude Lattès

21,50 €

La bonne mère

Matteo mathilda Di, Mathilda Di Matteo

Paru le 21/08/2025

368 pages

Iconoclaste (l')

20,90 €

Flamme, volcan, tempête

Pierre Boisson

Paru le 28/08/2025

224 pages

Editions du sous-sol

21,00 €

L'incendiaire

Constance Rivière

Paru le 20/08/2025

256 pages

Stock

20,50 €

L'entroubli

Daelman Thibault, Thibault Daelman

Paru le 21/08/2025

288 pages

Le Tripode Editions

20,00 €

Cantique du chaos

Mathieu Belezi

Paru le 21/08/2025

400 pages

Robert Laffont

23,00 €

