Prix Coiffard 2026 : le meilleur des romans selon les libraires

Dix livres au total, choisis au terme de débats animés, pour refléter la diversité des voix, des sujets et des formes narratives. L’idée : que chacun et chacune puisse y trouver son bonheur.

Tout au long de l’année, les autrices et auteurs sélectionnés participent à des rencontres à la librairie. Puis, entre la mi-mai et la mi-juin, le vote est ouvert à toutes et à tous, sur le site de la librairie et en magasin. L'an dernier, le Prix du roman Coiffard 2025 était décerné à Delphine Grouès Les Braises de Patagonie (Le Cherche midi).

Les huit premiers romans en lice :

Les Promesses orphelines – Gilles Marchand (Aux forges de Vulcain)

Quatre jours sans ma mère – Ramsès Kefi (Philippe Rey)

L’équation avant la nuit – Blaise Ndala (Lattès)

La bonne mère – Mathilda Di Matteo (L’Iconoclaste)

Flamme, volcan, tempête – Un portrait de Christine Pawlowska – Pierre Boisson (Éditions du Sous-Sol)

L’incendiaire – Constance Rivière (Stock)

L’Entroubli – Thibault Daelman (Le Tripode)

Cantique du chaos – Mathieu Belezi (Robert Laffont)

