La collection Van Passen : une contre-histoire de la BD à Bruxelles

« En mettant en lumière des artistes souvent oubliés ou méconnus, nous retraçons une contre-histoire de la bande dessinée francophone où naissent de nouvelles stars et où sont dévoilées des images depuis longtemps oubliées », expliquent les deux commissaires de l’exposition.

Une collection hors norme

Le cœur de cette exposition repose sur l’œuvre de toute une vie : la collection rassemblée par Alain Van Passen, figure incontournable du milieu des amateurs de BD. Ce collectionneur belge, actif dès les premiers clubs de bande dessinée, militait sans relâche pour la reconnaissance du médium comme une forme d’art à part entière, digne d’être étudiée et critiquée.

Sa collection, constituée sur plusieurs décennies à travers recherches, échanges et rencontres, est d’une qualité irréprochable. Magazines, recueils, fanzines : elle dévoile la richesse des trajectoires de l’édition populaire au XXᵉ siècle. Si l’ensemble s’étend au-delà des années 1960, l’exposition se concentre volontairement sur la période 1930-1960, mettant en lumière un monde oublié où coexistent bandes dessinées françaises, belges, mais aussi adaptations et licences venues des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Italie. Tous les genres sont représentés : humour, science-fiction, aventure, récits historiques.

Le Musée de la BD souhaite ainsi éclairer une histoire discrète et souvent négligée : des images vibrantes, surréalistes, parfois visionnaires, enfouies dans les millions de planches de la collection Van Passen.

Alain Van Passen, passeur de culture populaire

Si Alain Van Passen lisait des bandes dessinées dès l’enfance, c’est au début des années 1960 qu’il se lance véritablement dans la collection. Les clubs de BD et les librairies spécialisées, à Bruxelles comme à Paris, deviennent pour lui des lieux d’échange privilégiés.

Professeur de lycée de métier, il consacre son temps libre à tous les arts visuels populaires : cinéma, science-fiction, littérature fantastique… mais surtout la bande dessinée, qu’il voit comme une fenêtre sur l’histoire récente et un vecteur majeur de la culture populaire américaine, capable de transporter le lecteur bien au-delà du Bruxelles d’alors.

S’il n’a pas pu tout réunir, son fonds n’en demeure pas moins impressionnant, riche en trésors oubliés et en surprises. Préservée dans un état remarquable, sa collection de plusieurs centaines d’ouvrages est aujourd’hui conservée à l’Université de Gand.

Un catalogue d’exposition, intitulé The Visionary Art of Franco-Belgian Comics. 1930s to 1960s, accompagne l’événement.

Les grands thèmes de l’exposition :

Super-héros : L’apparition de Superman dans Action Comics n°1 en juin 1938 marque un tournant majeur. Elle inaugure une ère où foisonnent des protagonistes dotés de super-pouvoirs, une tradition encore vivante aujourd’hui.

Guerre et aviation : Dans l’immédiat après-guerre, ces thématiques connaissent un véritable essor, notamment avec l’intérêt croissant pour les récits de Résistance. Ce fut un terreau fertile pour des artistes talentueux, parfois restés dans l’ombre.

À gauche : © Robert Charroux and René Pellos, "Atomas" back cover, Mon Journal no. 76, 12 February 1948.

Paris: s.n. Magazine format: 36.8 × 26 cm / À droite : © Rob-Vel (iIl.) and Blanche Dumoulin, cover, Le Journal de Toto vol. 2, no. 88, 10 November 1938. Paris: s.n. Magazine format: 37.8 X 26.5 cm. Musée de la BD de Bruxelles.

Humour burlesque : Souvent désignées en anglais par « the funnies », les bandes dessinées ont entretenu un lien intime avec le comique. Au XXᵉ siècle, elles regorgeaient de gags visuels et de comédies physiques, rappelant les grands films burlesques.

Le retour des dinosaures : Dans un univers de BD destiné principalement aux garçons, les dinosaures occupent une place de choix : à la fois redoutables et fascinants, ils nourrissent un imaginaire à la croisée de l’aventure et du fantastique.

Et bien plus encore : Professeurs loufoques, mondes à l’envers, adaptations littéraires, lieux inquiétants ou fascinants, expériences visuelles : la collection Van Passen foisonne de pistes et de découvertes inattendues.

© Henry Le Monnier, "Les Inventions du Professeur Azimut," Wrill vol. 1, no. 4, 26 July 1945. Liège: Gordinne. Magazine format: 40.4 X 27.7 cm.

À travers cette exposition, le Musée de la BD de Bruxelles rend hommage non seulement à Alain Van Passen, mais aussi à toute une génération d’artistes et d’éditeurs dont l’œuvre a façonné l’imaginaire collectif sans toujours trouver sa place dans les histoires officielles du neuvième art.

Crédits photo : À gauche : © L'Express illustré (cover) no. 1, November 1952. Paris: Le Trotteur. Magazine format: 56 x 38 cm / À droite : Musée de la BD de Bruxelles

