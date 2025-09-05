Une nouvelle édition du festival Italissimo à Lyon, en 2025

Le festival Italissimo, lancé en 2016, a fêté ses dix ans du 1er au 6 avril 2025, attirant 5000 visiteurs dans 15 lieux parisiens et trois lycées. L’événement a mêlé grands noms comme Baricco, Erri De Luca ou Silvia Avallone, et nouvelles voix telles que Greta Olivo ou Monica Acito. La littérature féminine et le polar italien ont été mis en lumière, avec un hommage à Andrea Camilleri.

La traduction a occupé une place centrale grâce à des rencontres auteurs-traducteurs et des ateliers ouverts au public. Giuliano da Empoli, Michela Marzano et Erri De Luca ont abordé littérature et engagement. Enfin, cinéma, lectures et échanges professionnels ont complété cette riche édition anniversaire.

La conclusion est revenue à Alessandro Baricco, invité de la dernière rencontre. Les organisateurs, satisfaits de ce succès, ont déjà annoncé la suite : après Paris, Italissimo se déclinera à Lyon, du 3 au 5 octobre 2025.

Ci-dessous, le programme complet :

Crédits photo : Italissimo

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com