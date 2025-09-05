Pour ses marques jeunesse, Bayard fait confiance à Hachette Livre

Fruit d’une relation de confiance bâtie au fil des années entre Bayard et Hachette Livre, cette force de vente spécifique vise à répondre aux évolutions du marché, dans un contexte où les libraires attendent un accompagnement toujours plus précis, réactif et personnalisé.

Cette équipe constituera le socle de la relation avec les librairies, à la fois sur le plan qualitatif, mais aussi en matière d’innovation et de déploiement de la stratégie des marques jeunesse du groupe Bayard.

Pour Héloïse des Monstiers, directrice Jeunesse du Groupe Bayard : « Chez Bayard Jeunesse et Milan, nous croyons profondément à la force du lien entre éditeurs et libraires. Ce partenariat marque donc une étape importante dans notre volonté de renforcer ce lien avec eux, car ils sont au cœur de la prescription de la lecture auprès des enfants. En conjuguant nos forces avec celles d’Hachette Livre, nous nous donnons les moyens d’être plus proches du terrain, plus à l’écoute, plus réactifs, plus créatifs. Une alliance fondée sur la confiance, le dialogue et l’envie partagée de faire découvrir la lecture à toujours plus d’enfants. »

De son côté, Philippe Lamotte, directeur exécutif de la Branche Opérations, Digital et Développement Commercial de Hachette Livre, souligne que son groupe est « fier d’accompagner le Groupe Bayard dans la création de cette nouvelle force de diffusion au service de ses marques jeunesse. Avec ce partenariat, nous renforçons notre accompagnement des libraires avec un suivi structuré et réactif, tout en offrant aux jeunes lecteurs un accès facilité à des collections de grande qualité. »

Les bandes dessinées de Bayard Jeunesse et de Milan resteront diffusées par La Diff, tandis que le catalogue adulte de Bayard Éditions continuera à être assuré par Prolivre, UP Diff et H+ Spiritualité.

