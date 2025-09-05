Inscription
#Economie

Nothomb contre Carrère, le vrai duel de la rentrée littéraire

Semaine 35 (du 25 au 31 août) : il n'est plus nécessaire de préciser qui trône sans partage sur les 4 premières places du classement des meilleures ventes (pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, il s'agit de Freida McFadden, l'autrice de La Femme de ménage). En revanche, derrière elle, les choses sérieuses commencent, si l'on peut dire...

Le 05/09/2025 à 12:03 par Ugo Loumé

Ugo Loumé

ActuaLitté

Évacuons-les rapidement : les 4 premières places sont occupées par La Femme de ménage (J'ai lu), 34.126 ventes, Les Secrets de la femme de ménage (J'ai lu), 30.861, La Psy (J'ai lu), 29.216 ventes, et La Femme de ménage se marie (City), 28.373 ventes, tous écrits par Freida McFadden, tous traduits par Karine Forestier.

C'est comme ça et personne ne semble pouvoir y faire grand-chose : cette domination sans partage dure depuis de longs mois et ne semble pas près de s'arrêter. En 5e position, Mélissa Da Costa résiste à la pression des nouveautés de la rentrée. Elle place le poche de Tenir debout (Le livre de poche), qui s'est vendu à 23.783 exemplaires.

Derrière elle, Emmanuel Carrère en embuscade. Son récit familial Kolkhoze (P.O.L), sorti au milieu de la semaine, se vend déjà à 19.139 exemplaires. Une performance qui fait de lui, pour l'instant, le roi de la rentrée littéraire. En même temps, avec une telle couverture médiatique, on pourrait croire qu'il est le seul auteur à publier un livre en cette rentrée...

Carrère vs Nothomb : le match dans le match

Mais la très régulière Amélie Nothomb, en 7e position, n'a pas dit son dernier mot. Tant mieux (Albin Michel) réalise un légèrement meilleur score que la semaine dernière, avec 14.786 ventes. En 8e place, on trouve Les Guerriers de l'hiver, d'Olivier Norek (Pocket), avec 14.498 ventes. Suivi de Michel Bussi et Les Assassins de l'aube (Pocket), 14.032 ventes.

En 10e position, petite surprise au milieu d'un flot de romans : le médecin légiste Philippe Boxho vend 13.332 exemplaires de La Mort c'est ma vie (Les 3 as).

Et pour donner des nouvelles de quelques autres sorties de la rentrée : La Maison vide de Laurent Mauvignier (Minuit) est 17e avec 7851 ventes — le Prix littéraire Le Monde devrait faire effet la semaine prochaine — ; Les ombres du monde de Michel Bussi (Presses de la cité) est 18e avec 6836 ventes ; Finistère d'Anne Berest (Albin Michel) est 33e avec 4919 ventes ; et Le livre de Kells de Sorj Chalandon est 49e avec 3783 ventes.

Rentrée oblige, le marché enregistre 47 nouvelles entrées cette semaine. Une dynamique qui lui permet d'effectuer une progression par rapport à la semaine dernière, de 2 % en volume de ventes et de 4 % en chiffre d'affaires. Si l'on observe les performances de l'an dernier, l'ensemble parait plutôt stable (-1 % en volume mais aucune évolution en chiffre d'affaires).

C'est tout bon pour nous

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

 
 
 
 
 
 

Par Ugo Loumé
