Nothomb contre Carrère, le vrai duel de la rentrée littéraire

Évacuons-les rapidement : les 4 premières places sont occupées par La Femme de ménage (J'ai lu), 34.126 ventes, Les Secrets de la femme de ménage (J'ai lu), 30.861, La Psy (J'ai lu), 29.216 ventes, et La Femme de ménage se marie (City), 28.373 ventes, tous écrits par Freida McFadden, tous traduits par Karine Forestier.

C'est comme ça et personne ne semble pouvoir y faire grand-chose : cette domination sans partage dure depuis de longs mois et ne semble pas près de s'arrêter. En 5e position, Mélissa Da Costa résiste à la pression des nouveautés de la rentrée. Elle place le poche de Tenir debout (Le livre de poche), qui s'est vendu à 23.783 exemplaires.

Derrière elle, Emmanuel Carrère en embuscade. Son récit familial Kolkhoze (P.O.L), sorti au milieu de la semaine, se vend déjà à 19.139 exemplaires. Une performance qui fait de lui, pour l'instant, le roi de la rentrée littéraire. En même temps, avec une telle couverture médiatique, on pourrait croire qu'il est le seul auteur à publier un livre en cette rentrée...

Carrère vs Nothomb : le match dans le match

Mais la très régulière Amélie Nothomb, en 7e position, n'a pas dit son dernier mot. Tant mieux (Albin Michel) réalise un légèrement meilleur score que la semaine dernière, avec 14.786 ventes. En 8e place, on trouve Les Guerriers de l'hiver, d'Olivier Norek (Pocket), avec 14.498 ventes. Suivi de Michel Bussi et Les Assassins de l'aube (Pocket), 14.032 ventes.

En 10e position, petite surprise au milieu d'un flot de romans : le médecin légiste Philippe Boxho vend 13.332 exemplaires de La Mort c'est ma vie (Les 3 as).

Et pour donner des nouvelles de quelques autres sorties de la rentrée : La Maison vide de Laurent Mauvignier (Minuit) est 17e avec 7851 ventes — le Prix littéraire Le Monde devrait faire effet la semaine prochaine — ; Les ombres du monde de Michel Bussi (Presses de la cité) est 18e avec 6836 ventes ; Finistère d'Anne Berest (Albin Michel) est 33e avec 4919 ventes ; et Le livre de Kells de Sorj Chalandon est 49e avec 3783 ventes.

Rentrée oblige, le marché enregistre 47 nouvelles entrées cette semaine. Une dynamique qui lui permet d'effectuer une progression par rapport à la semaine dernière, de 2 % en volume de ventes et de 4 % en chiffre d'affaires. Si l'on observe les performances de l'an dernier, l'ensemble parait plutôt stable (-1 % en volume mais aucune évolution en chiffre d'affaires).

C'est tout bon pour nous

Crédits photo : © Hélène Bamberger/P.O.L

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com