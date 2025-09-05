Le poète et essayiste Michel Passelergue est mort

« Je l'ai connu alors que nous étions membres du comité de rédaction de la revue Phréatique, c'est à dire il y a un peu plus de 45 ans et je n'ai jamais cessé d'admirer son œuvre », a indiqué la poète Colette Klein dans un message adressé à ActuaLitté.

Professeur de mathématiques en banlieue parisienne, Michel Passelergue avait en effet rejoint le comité de rédaction de la revue Phréatique, fondée en 1977 par Gérard Murail, dès 1980. Il participera à l'aventure éditoriale, qui a marqué en suscitant un dialogue entre les poètes, des artistes, des philosophes et des scientifiques, jusqu'à sa conclusion, en 2001, après 95 numéros publiés.

Publiés pour la première fois par Pierre-Jean Oswald, dans le recueil Érosion, 1962-1968, les textes de Michel Passelergue sont ensuite portés par Formes et langages, avec Nyx (1969), Le Feu et la Parole (1970-1972) ou encore Vers la flamme (1972-1974).

Il sera également publié par les éditions G.R.P. (Zodiaque apocryphe et autres écrits harmoniques, 1990-1997 ; Allégories perdues, 1994-1998). Pour Le réel, j'imagine (L’Harmattan, 2005), il signe un ensemble de textes qui se penchent sur les rapports entretenus par la poésie avec la réalité, « dans une réflexion itinérante balisée par l'approche de quelques œuvres marquantes ».

À LIRE - Célestin de Meeûs lauréat du Prix Françoise Sagan 2025

Si nos imaginations nocturnes se nourrissent d’éléments quotidiens bien réels, il en va de même de l’écriture poétique quand elle s’en remet au pouvoir de l’intuition et de la libre pensée analogique. - Michel Passelergue, au sujet de son recueil Fragments nocturnes pour une chanson d’aube (Éditions du Petit Pavé, 2018)

Contributeur de la revue Les Hommes sans Épaules, il a publié plusieurs recueils poétiques aux Éditions du Petit Pavé, dont Un roman pour Ophélie suivi de Douze monodies au bord de la nuit, en 2022, sélectionné l'année suivante pour le Prix Mallarmé.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com