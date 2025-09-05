La vallée fracturée, nouvelle série de Michel Bussi et Christian Clères

« Après le succès de L’île prisonnière, nous souhaitions retrouver une série d’action tournée dans des espaces grandioses, avec des personnages ordinaires confrontés à une situation de résistance extraordinaire, des hommes et des femmes qui nous ressemblent, seuls au monde, isolés, traqués, qui doivent empêcher une catastrophe imminente » expliquent les deux coscénaristes, Michel Bussi et Christian Clères.

Le village de Salvérac, au cœur d’une vallée encaissée, est menacé par un projet de forage de gaz de schiste. À l’origine de l'entreprise : Charles Kaskia, un ingénieur multimilliardaire, associé au consortium international SETH, qui finance le projet. Le village est divisé entre ceux qui soutiennent ce projet, et les autres qui s’y opposent fermement. Ces derniers sont menés par la maire du village, Floriane Bourdieu.

Floriane va tout faire pour empêcher ce forage en s’exposant au pire des menaces des industriels, aidée par l’ingénieur Pierre Donjon. – Le synopsis de La vallée fracturée

Les deux auteurs ont tenu à développer certaines thématiques déjà présentes dans L’île prisonnière : « Il nous paraissait également important de poursuivre notre réflexion sur notre monde tiraillé entre la préservation des espaces naturels et l’interdépendance énergétique devenue internationale. »

Thierry Godard de la Comédie-Française (Pierre Donjon) dans La vallée fracturée (© Caroline DUBOIS - Cinétévé - France Télévisions)

Enfin, certains personnages font aussi leur retour, comme Kelly O'Brien, interprétée par Jane Cara. « Il ne s’agissait pas de proposer une suite, mais de dresser une sorte de continuité naturelle entre certains héros, et notamment les plus jeunes et les plus impliqués », précisent les coauteurs.

À LIRE - Norek, Thilliez, Bussi, Grimaldi... France TV mise sur les best-sellers

Le casting de La vallée fracturée réunit Anne Charrier (Floriane Bourdieu), Thierry Godard de la Comédie-Française (Pierre Donjon), Anna Cervinka de la Comédie-Française (Jana Kaskia), Nicolas Gob (Rodolphe Durand), Théo Augier (Samuel Duval), Jane Cara (Kelly O'Brian), Juliette Navis (Aïcha Benali), John Robinson (Kay Lewis), Philippe Resimont (Max Desailly), Laura Sepul (Prune Larcy), ou encore Emma Lemoine (Camille Bourdieu).

Les 6 épisodes de 52 minutes de la série sont réalisés par Elsa Bennett, déjà à l'œuvre pour L’île prisonnière. La production est assurée par Cinétévé (Fabienne Servan Schreiber et Jean-Pierre Fayer), en coproduction avec France Télévisions, Be Films, Umedia et en association avec uFund.

La série sera disponible en intégralité le jeudi 11 septembre sur france.tv, avec sa diffusion à la télévision.

Photographie : Jane Cara et Thierry Godard de la Comédie-Française dans La vallée fracturée (© Caroline DUBOIS - Cinétévé - France Télévisions)

DOSSIER - La France à Francfort : pays invité d'honneur à la Foire du livre 2017

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com