Premières images pour Hurlevent, d'après le roman d'Emily Brontë

Attendu dans les salles pour le 11 février 2026, Hurlevent se base sur le roman d'Emily Brontë, adapté en scénario et filmé par la réalisatrice britannique Emerald Fennell (Promising Young Woman, Saltburn).

Le film compte aussi, à son casting, Hong Chau, Alison Oliver, Shazad Latif et Owen Cooper. Pour l'instant, la communication reste avare en détails, mais il semble en tout cas que le cadre historique du récit de Brontë soit respecté dans le long-métrage...

Parmi les autres adaptations des Hauts de Hurlevent, citons, pour les plus connues, celle de 1939 de William Wyler, la version hispanique de Luis Buñuel, en 1954, celle de Jacques Rivette, en 1986, simplement nommée Hurlevent elle aussi, ou encore le long-métrage de Peter Kosminsky, en 1992, avec Ralph Fiennes et Juliette Binoche.

