Hors Caste, une fantasy sombre et singulière signée Marge Nantel

L’intrigue se déroule à Hemurn, une société organisée autour du Don, une magie qui détermine votre valeur et votre place dans la hiérarchie. Ceux qui en sont dépourvus sont considérés comme des déchets, traqués, humiliés, exterminés. On les appelle les « hors-caste ».

Suèhl est donc l’un d’eux. Survivant au jour le jour, il a appris à se cacher, à se méfier, à ne jamais se laisser approcher. Mais tout bascule lorsqu’il rencontre Ténèbres, un personnage énigmatique et puissant, de passage dans la ville pour faire expertiser une bien étrange pierre. Ensemble, ces deux êtres rejetés vont nouer un lien fragile, oscillant entre méfiance et sentiments plus profonds.

« La magie des Principautés d’Hemurn lui restait obscure. Les locaux aussi. Il n’était là que depuis deux jours, et la hiérarchie rigide des Clans l’avait refroidi, après son long arrêt chez les Elfes de Pierre de Lune, plus au Nord, dont les mœurs s’accommodaient mal des contraintes. Cependant, c’était le roi même du peuple sylvestre qui lui avait conseillé les Principautés pour soumettre son problème, et Ténèbres se fiait à la sagesse de cet ami de longue date. »

L’univers dépeint par l’autrice est riche et singulier. Les descriptions physiques, les marques des castes, les corps hybrides entre humains et animaux, les nombreux symboles offrent au récit une identité visuelle marquée. Marge Nantel écrit dans un style viscéral, presque organique.

Elle ne recule ni devant la violence ni devant la part sombre de ses personnages. C’est intense, on ressort parfois secoué de certains chapitres. Une véritable force émotionnelle se dégage de son œuvre. On ressent la peur de Suèhl, la brutalité des persécutions, mais aussi la tendresse inattendue qui se construit avec Ténèbres. Cette relation est le cœur battant du livre : cabossée, vulnérable, mais touchante.

« Le Kenan aux cheveux noirs accusa un bref temps d’arrêt. Les traits qui s’épanouissaient sur toute la partie gauche de son visage, de son front, jusqu’à son cou, soulignaient son regard clair à la pupille presque ronde. Suèhl se sentit un instant gêné de cette rencontre dans un établissement de bas niveau. Avant de se rappeler que l’opale au cou du Kenan n’obligeait en rien celui-ci à se cantonner aux maisons d’hôtes de luxe. Aussi hocha-t-il la tête, en salut discret. L’homme avança dans sa direction. Le Féli ne put s’empêcher de remarquer la démarche souple et silencieuse, la grâce de panthère qui ne lui laissait aucun doute sur la façon dont il devait se servir du sabre à sa ceinture »

Cependant, cette intensité constante est parfois épuisante. J’ai parfois eu du mal à avancer dans ma lecture, le ton est souvent lourd, on peine à y respirer. Les nombreuses scènes de sexe qui ponctuent le récit m’ont régulièrement déconnectée de la narration, d’autant plus que ces passages n’apportent pas grand-chose à l’intrigue.

Le récit se concentre particulièrement sur le duo de protagonistes, si bien que les personnages secondaires en pâtissent un peu. On sent de grands enjeux dans l’univers bâti par l’autrice, mais ils sont éclipsés par le couple ténébreux.

Malgré ces quelques déconvenues, Hors Caste est un roman à la fois rude et sensible qui plaira aux fans d’univers sombres et sans compromis, ainsi qu’à celles et ceux qui aiment les romances queer intenses et atypiques. Une lecture à la fois belle et exigeante qui mérite d’être découverte, mais ne conviendra pas à tous les publics (scènes de sexe explicites).

Je tiens enfin à noter le grand soin apporté à la couverture réalisée par l’artiste Ebrahel Lurci, sculpteur et illustrateur, qui avait également dessiné la couverture du Solstice des Ombres de Benjamin Lupu (Mnémos, 2025).

Par Anne-Charlotte Mariette

