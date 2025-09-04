Un moine et ouvrier agricole remporte le Prix de la liberté intérieure 2025

La remise du prix a eu lieu le mercredi 3 septembre, à la librairie La Procure à Paris. C’est Isabelle Le Bourgeois, lauréate 2024, qui a officiellement remis la distinction à frère François Cassingena-Trévedy.

Créé en 2018 par l’émission Le Jour du Seigneur, le prix met à l’honneur chaque année un écrit original – qu’il s’agisse d’un essai, d’un témoignage, d’un roman, d’une pièce de théâtre ou encore d’une biographie – abordant des valeurs spirituelles, de dialogue et de tolérance. Ces valeurs, au cœur de l’identité de l’émission dominicale qui rassemble plus de 700.000 téléspectateurs chaque semaine, étaient particulièrement mises en lumière pour cette édition 2025.

Une œuvre poétique qui sacralise le quotidien

« Paysan de Dieu raconte un quotidien sous la forme d’un journal de bord, dans lequel l’auteur décrit le travail de la terre rythmé par la vie religieuse. Chaque geste agricole y est élevé au rang d’acte sacré. Le texte, profondément poétique et contemplatif, se distingue par une écriture d’une grande beauté », explique Constance de Bonnaventure, chroniqueuse culture au CFRT/Le Jour du Seigneur.

Particularité unique dans le paysage des prix littéraires : l’édition 2025 a intégré dans son processus de sélection plus d’une centaine de personnes détenues, actuellement incarcérées dans une trentaine d’établissements pénitentiaires répartis dans toute la France.

« Qui mieux que des personnes privées de liberté pour aborder la question de la liberté intérieure ? », souligne Thierry Hubert, producteur du Jour du Seigneur.

L’initiative permet ainsi à des personnes rarement représentées dans les sphères culturelles de faire entendre leur voix. Leurs jugements, nourris parfois par une résonance intime avec leur vécu ou, au contraire, par un contraste radical avec celui-ci, se distinguent par leur spontanéité. Moins influencées par les modes littéraires ou les attentes institutionnelles, leurs lectures offrent une approche plus brute, parfois plus authentique, des textes en lice.

Les aumôniers de prison, qui ont accompagné les jurés détenus tout au long du processus, soulignent que cette expérience leur a permis de se reconnecter au monde extérieur par la culture, tout en valorisant leur rôle de lecteurs et de citoyens.

Frère François Cassingena-Trévedy sera l’invité du magazine du Jour du Seigneur, diffusé le dimanche 7 septembre à 10h30 sur France 2.

Le prix de la liberté intérieure 2024 a été attribué à Isabelle Le Bourgeois, pour son livre Vivre avec l'irréparé (Albin Michel).

Crédits photo : CFRT

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com