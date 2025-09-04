Après le Goncourt, le Renaudot révèle sa sélection 2025

Romans :

Feurat Alani, Le ciel est immense, JC Lattès

Jakuta Alikavazovic, Au grand jamais, Gallimard

Nathacha Appanah, La nuit au cœur, Gallimard

Christian Authier, Comme un père, Le Rocher

Anne Berest, Finistère, Albin Michel

Michel Bussi, Les ombres du monde, Les Presses de la Cité

Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Je voulais vivre, Grasset

Catherine Girard, In violentia veritas, Grasset

Victor Jestin, La mauvaise joueuse, Flammarion

Pierre Jourde, La Marchande d’oublies, Gallimard

Ramsès Kefi, Quatre jours sans ma mère, Philippe Rey

Sylvie Le Bihan, L’ami Louis, Denoël

Justine Lévy, Une drôle de peine, Stock

Fabrice Pliskin, Le fou de Bourdieu, Le Cherche-Midi

Louis-Henri de La Rochefoucauld, L'amour moderne, Robert Laffont

Essais :

Kaouther Adimi, Joie ennemie, Stock

Julie Brafman, Yann dans la nuit, Flammarion

Gilles Collard, Klaus, Flammarion

Fabrice Gaignault, Un livre, Arléa

Régis Jauffret, Maman, Récamier

Agnès Michaux, Huysmans vivant, Le Cherche-Midi

Alfred de Montesquiou, Le crépuscule des hommes, Robert Laffont

Michel Onfray, Déambulation dans les ruines, Albin Michel

Cédric Sapin-Defour, Où les étoiles tombent, Stock

Vanessa Schneider, La Peau dure, Flammarion

Marc Weitzmann, La Part sauvage, Grasset

Le jury du Prix Renaudot est composé de Patrick Besson, président pour cette édition 2025, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Georges-Olivier Châteaureynaud, secrétaire général, Jean-Noël Pancrazi, Franz-Olivier Giesbert, Dominique Bona, Frédéric Beigbeder, Cécile Guilbert, Stéphanie Janicot et Mohammed Aïssaoui.

Le jury se réunira les 7 et 28 octobre, à l’Hôtel de Massa, à 18h, et annoncera ses prochaines sélections, avant la délibération finale, chez Drouant, le mardi 4 novembre 2025.

Créé en 1926, le Prix Renaudot rend hommage à Théophraste Renaudot (1586-1653), considéré comme l’un des pionniers de la presse et de la publicité en France. Depuis sa première édition, cette distinction a récompensé de grands noms de la littérature, parmi lesquels Marcel Aymé, Louis-Ferdinand Céline, Louis Aragon, Michel Butor, Édouard Glissant, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Annie Ernaux, Dominique Bona ou encore Virginie Despentes.

En 2024, le Prix Renaudot Roman a été attribué à Gaël Faye, pour Jacaranda, publié chez Grasset, et Essai à Sébastien Lapaque pour son ouvrage Échec et mat au paradis, paru aux éditions Actes Sud.

