Après le Goncourt, le Renaudot révèle sa sélection 2025

Le jury du Prix Renaudot s’est réuni le jeudi 4 septembre 2025, chez Drouant, sous la présidence de Patrick Besson. Il a dévoilé ses premières sélections d’automne dans les catégories « romans » et « Essais ».
Le 04/09/2025 à 16:06 par Hocine Bouhadjera
04/09/2025 à 16:06
Romans :
Feurat Alani, Le ciel est immense, JC Lattès
Jakuta Alikavazovic, Au grand jamais, Gallimard
Nathacha Appanah, La nuit au cœur, Gallimard
Christian Authier, Comme un père, Le Rocher
Anne Berest, Finistère, Albin Michel
Michel Bussi, Les ombres du monde, Les Presses de la Cité
Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Je voulais vivre, Grasset
Catherine Girard, In violentia veritas, Grasset
Victor Jestin, La mauvaise joueuse, Flammarion
Pierre Jourde, La Marchande d’oublies, Gallimard
Ramsès Kefi, Quatre jours sans ma mère, Philippe Rey
Sylvie Le Bihan, L’ami Louis, Denoël
Justine Lévy, Une drôle de peine, Stock
Fabrice Pliskin, Le fou de Bourdieu, Le Cherche-Midi
Louis-Henri de La Rochefoucauld, L'amour moderne, Robert Laffont
Essais :
Kaouther Adimi, Joie ennemie, Stock
Julie Brafman, Yann dans la nuit, Flammarion
Gilles Collard, Klaus, Flammarion
Fabrice Gaignault, Un livre, Arléa
Régis Jauffret, Maman, Récamier
Agnès Michaux, Huysmans vivant, Le Cherche-Midi
Alfred de Montesquiou, Le crépuscule des hommes, Robert Laffont
Michel Onfray, Déambulation dans les ruines, Albin Michel
Cédric Sapin-Defour, Où les étoiles tombent, Stock
Vanessa Schneider, La Peau dure, Flammarion
Marc Weitzmann, La Part sauvage, Grasset
Le jury du Prix Renaudot est composé de Patrick Besson, président pour cette édition 2025, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Georges-Olivier Châteaureynaud, secrétaire général, Jean-Noël Pancrazi, Franz-Olivier Giesbert, Dominique Bona, Frédéric Beigbeder, Cécile Guilbert, Stéphanie Janicot et Mohammed Aïssaoui.
Le jury se réunira les 7 et 28 octobre, à l’Hôtel de Massa, à 18h, et annoncera ses prochaines sélections, avant la délibération finale, chez Drouant, le mardi 4 novembre 2025.
Créé en 1926, le Prix Renaudot rend hommage à Théophraste Renaudot (1586-1653), considéré comme l’un des pionniers de la presse et de la publicité en France. Depuis sa première édition, cette distinction a récompensé de grands noms de la littérature, parmi lesquels Marcel Aymé, Louis-Ferdinand Céline, Louis Aragon, Michel Butor, Édouard Glissant, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Annie Ernaux, Dominique Bona ou encore Virginie Despentes.
En 2024, le Prix Renaudot Roman a été attribué à Gaël Faye, pour Jacaranda, publié chez Grasset, et Essai à Sébastien Lapaque pour son ouvrage Échec et mat au paradis, paru aux éditions Actes Sud.
Crédits photo Nathacha Appanah (© Francesca Mantovani, Gallimard)
DOSSIER - Sélections, jurys, lauréats... Les prix de la rentrée littéraire 2025
Par Hocine Bouhadjera
