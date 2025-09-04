Quel livre obtiendra le Prix du Titre ? Voici la sélection 2025

C’est le premier prix littéraire dont la sélection s’effectue d’abord sur le titre, puis se valide à travers la cohérence de l’œuvre. « Cette récompense est aussi l'occasion d’interroger la fonction du Titre chez l'auteur et chez le lecteur », justifient-ils dans un communiqué.

Le jury, présidé par Agnès Bouquet, est composé de Fabrice Humbert, Alix Girod de l’Ain, Eric Garandeau, Charlotte Cachin, Stéphanie des Horts, Cyrille Gouyette, Adèle Bréau, et Clotilde Leguil. À leurs côtés se tiendront Denis Zott, Blaise Renaud et Walid Ben Youssef.

Tous se retrouveront à Saint-Tropez le 27 septembre prochain pour élire le ou les nouveaux lauréats, qui recevront leur dû des mains de la propriétaire de l’Hôtel de Paris Saint-Tropez. L'année dernière, Simonetta Greggio occupait cette place avec Mes nuits sans Bardot, publié aux Éditions Albin Michel.

Voici la sélection 2025 :

Roman

Mer intérieure, de Christophe Ono-dit-Biot (Éditions de l’Observatoire)

Clamser à Tataouine, de Raphael Quenard (Flammarion)

Une drôle de peine, de Justine Lévy (Stock)

Je voulais vivre, d’Adelaïde de Clermont-Tonnerre (Grasset)

Je rouille, de Robin Watine (Calmann-Lévy)

La vie sans fondement, de Nicolas Krastev Mc Kinnon (Philippe Rey)

Essai

Nos dernières fois, de Sophie Galabru (Allary)

La promesse de l’art, de Patrice Trigano (Éditions du Canoë)

Insoumission, de Rudy Ricciotti (Albin Michel)

Garçons perdus, d’Astrid Faguet (Le Cherche midi)

L’heure des prédateurs, de Giuliano da Empoli (Gallimard)

Un Prix spécial sera remis cette année à une personnalité « qui est celle d’un artiste total », et dont le nom sera dévoilé lors de la remise du Prix, assurent les organisateurs.

Crédits image : Adelaïde de Clermont-Tonnerre , par ReseauMollat — Travail personnel, CC BY-SA 4.0

