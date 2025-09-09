Alison Bechdel de retour, un inédit d'un Prix Nobel, Chanel par Sofia Coppola

Après avoir exploré la figure du père, celle de la mère, et sa propre passion pour les sports extrêmes, Bechdel délaisse l’autobiographie stricte pour plonger dans l’autofiction comique.

Une Alison imaginaire en proie à la gloire

L’héroïne de Lessivée s’appelle Alison Bechdel. Elle vit dans le Vermont avec sa compagne Holly, où elles tiennent un refuge pour chèvres naines du Pérou. Cartoonist comme son homonyme bien réel, cette Alison de fiction connaît un immense succès grâce à son premier livre, Mort et taxidermie, consacré à son père, empailleur de renom. Adaptée en série télé, l’œuvre a connu un triomphe critique et populaire.

Désormais riche et célèbre, elle attire autant l’admiration que l’envie de son entourage - un groupe d’ami·e·s qui rappelleront aux lecteurs fidèles les figures des Gouines à suivre, quelques décennies plus tard. Mais la célébrité a ses revers : lorsque Holly connaît à son tour la gloire grâce à un tutoriel de bûcheronnage viral, Alison est rongée par la jalousie.

Elle imagine alors de lancer une télé-réalité alternative, destinée à apprendre au public à se libérer de la consommation effrénée. Un projet pour le moins paradoxal, dans une Amérique menacée par le totalitarisme et la guerre civile, où Bechdel interroge à nouveau la place de l’éthique et de la liberté individuelle...

Avec ses trois précédents ouvrages, traduits dans le monde entier, Alison Bechdel s’est imposée comme une figure incontournable de la bande dessinée contemporaine. L’adaptation de Fun Home à Broadway a d’ailleurs remporté cinq Tony Awards, dont celui du Best Musical. Elle vit et travaille toujours dans le Vermont, avec sa partenaire Holly Rae Taylor, qui signe la mise en couleurs de Lessivée. Son dernier album en date, Le secret de la force surhumaine, s'est écoulé à près de 16.000 exemplaires, tous formats confondus.

En parallèle de cette nouvelle parution, le Cartoon museum de Bâle consacre à Alison Bechdel la première grande rétrospective européenne de son œuvre, jusqu'au 26 octobre 2025.

Le Nobel 1973

Toujours en octobre, paraît un inédit d’un Prix Nobel, et pas des moindres : un roman de près de 600 pages, signé du lauréat 1973, Patrick White. Dans L'Arbre et l'Homme (trad. David Fauquemberg), l'Australien raconte son pays, à la veille de la Première Guerre mondiale. Le jeune Stan Parker s’installe sur un lopin de terre aride dont il a hérité, perdu au milieu de nulle part.

Lors d’un bal en ville, il fait la connaissance d’Amy, qu’il épouse avant de l’emmener vivre à ses côtés. De leur union naîtront deux enfants, puis des petits-enfants. Peu à peu, des voisins s’installent à proximité et une véritable communauté se forme, soudée face aux grands feux de brousse, aux inondations et aux drames intimes.

Roman ample et profondément émouvant, l'ouvrage sublime la beauté discrète d’une existence ordinaire, notre incapacité à maîtriser la nature, la fragilité de nos vies. Publié en 1955, le livre « demeurait inexplicablement inédit en français », selon l'éditeur Au Vent des îles.

La maison développe : « Quel enchantement, de phrase en phrase… La sensation, physique, de fouler la terre poussiéreuse d’un recoin de bush australien, de sentir l’étouffante moiteur d’un orage, d’entendre craquer la terre assoiffée ; l’instant d’après, un flux de conscience délicat, digne du meilleur Faulkner, vous plonge dans les pensées d’une femme qui se languit sans savoir de quoi au juste ; le symbolisme puissant de la prose whitienne confère à chaque geste, chaque souffle de vent, chaque mot, l’ampleur d’une prophétie antique. »

Patrick White (1912-1990) est considéré par beaucoup, comme l’un des plus grands romanciers du XXe siècle. Né à Londres de parents australiens, il grandit à Sydney avant de poursuivre ses études en Angleterre. Après avoir servi comme pilote pendant la Seconde Guerre mondiale, il se consacre pleinement à l’écriture. Son œuvre, marquée par une intensité visionnaire et un profond sens du tragique, explore les paysages rudes de l’Australie tout autant que les tourments intérieurs de ses personnages.

En 1973, il reçoit le prix Nobel de littérature, devenant ainsi le premier Australien à obtenir cette distinction. L’Académie suédoise salue alors « un art épique et psychologique » qui confère une dimension universelle à la vie ordinaire et à l’expérience humaine. Parmi ses romans les plus célèbres figurent Voss (1957) ou encore Les cavaliers (1961). Mise à part L'Arbre et l'Homme, tous ses romans ont été publiés chez Gallimard.

Un petit mot également des éditions Au Vent des îles : fondées en 1990 à Tahiti et basée à Papeete, elles se consacrent à la publication d’auteurs du grand Pacifique et d’ouvrages relatifs à l’Océanie. Leur objectif : offrir une vision authentique de la région, longtemps fantasmée à travers les récits européens, et mettre en avant des voix locales porteuses d’identité et de culture. Depuis les années 1970, une génération d’écrivains océaniens s’est affirmée, écrivant en français, anglais ou langues vernaculaires, pour transmettre oralité, mémoire et visions contemporaines.

En trente ans, la maison a bâti un catalogue riche de plus de 200 titres, traduisant aussi de grands auteurs anglophones de la zone. Ses collections couvrent la littérature, le polar (Noir Pacifique), les beaux-livres, les guides d’Océanie, les ouvrages documentaires et pratiques, les sciences humaines, les biographies et la jeunesse. Chaque segment permet d’explorer les multiples facettes de la culture et de la société océaniennes.

Signé Chanel Haute Couture

Le 1er septembre cette fois, la cinéaste Sofia Coppola a publié Chanel Haute Couture (éditeur Mack, collection Important Flowers, en partenariat avec la librairie 7L), un livre qui mêle photographies et illustrations, après avoir déjà signé Archive. L’ouvrage paraît à la veille de la nomination de Matthieu Blazy comme directeur artistique de Chanel en octobre 2025.

Sur près de 450 pages, le livre rassemble des croquis inédits, des photographies de clientes portant des créations, des images de défilés et divers documents d’archives. Il retrace les périodes marquées par les directeurs artistiques successifs - Gabrielle Chanel, Karl Lagerfeld, Virginie Viard - ainsi que le travail de leurs équipes, leurs modèles et leur clientèle, tels qu’immortalisés par de nombreux photographes.

Conçu avec le soutien de Chanel et réalisé par Anamaria Morris pour Joseph Logan Design, le beau volume, présenté dans un étui cartonné gaufré, vous coutera la bagatelle de 100 €...

Sofia Coppola - née en 1971 à New York - est une réalisatrice, scénariste et productrice américaine. Son premier long métrage, Virgin Suicides (1999), impose son style singulier, suivi par Lost in Translation (2003), qui lui vaut l’Oscar du meilleur scénario original. Elle enchaîne avec Marie-Antoinette (2006), Somewhere (2010, Lion d’or à Venise), The Bling Ring (2013), Les Proies (2017), Priscilla (2023).

