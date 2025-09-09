Alison Bechdel de retour, un inédit d'un Prix Nobel, Chanel par Sofia Coppola

Trois ans après la parution du Secret de la force surhumaine, la « Queen du Queer » Alison Bechdel revient avec un nouvel ouvrage, Lessivée, traduit de l’anglais par Lili Sztajn, et publié le 22 octobre chez Denoël, comme à l'accoutumée. Connue pour ses mémoires graphiques intimistes et marquants — Fun Home, C’est toi ma maman ?, Le Secret de la force surhumaine —, l’autrice choisit cette fois un registre plus comique et délirant.
Après avoir exploré la figure du père, celle de la mère, et sa propre passion pour les sports extrêmes, Bechdel délaisse l’autobiographie stricte pour plonger dans l’autofiction comique.
L’héroïne de Lessivée s’appelle Alison Bechdel. Elle vit dans le Vermont avec sa compagne Holly, où elles tiennent un refuge pour chèvres naines du Pérou. Cartoonist comme son homonyme bien réel, cette Alison de fiction connaît un immense succès grâce à son premier livre, Mort et taxidermie, consacré à son père, empailleur de renom. Adaptée en série télé, l’œuvre a connu un triomphe critique et populaire.
Désormais riche et célèbre, elle attire autant l’admiration que l’envie de son entourage - un groupe d’ami·e·s qui rappelleront aux lecteurs fidèles les figures des Gouines à suivre, quelques décennies plus tard. Mais la célébrité a ses revers : lorsque Holly connaît à son tour la gloire grâce à un tutoriel de bûcheronnage viral, Alison est rongée par la jalousie.
Elle imagine alors de lancer une télé-réalité alternative, destinée à apprendre au public à se libérer de la consommation effrénée. Un projet pour le moins paradoxal, dans une Amérique menacée par le totalitarisme et la guerre civile, où Bechdel interroge à nouveau la place de l’éthique et de la liberté individuelle...
Avec ses trois précédents ouvrages, traduits dans le monde entier, Alison Bechdel s’est imposée comme une figure incontournable de la bande dessinée contemporaine. L’adaptation de Fun Home à Broadway a d’ailleurs remporté cinq Tony Awards, dont celui du Best Musical. Elle vit et travaille toujours dans le Vermont, avec sa partenaire Holly Rae Taylor, qui signe la mise en couleurs de Lessivée. Son dernier album en date, Le secret de la force surhumaine, s'est écoulé à près de 16.000 exemplaires, tous formats confondus.
En parallèle de cette nouvelle parution, le Cartoon museum de Bâle consacre à Alison Bechdel la première grande rétrospective européenne de son œuvre, jusqu'au 26 octobre 2025.
Toujours en octobre, paraît un inédit d’un Prix Nobel, et pas des moindres : un roman de près de 600 pages, signé du lauréat 1973, Patrick White. Dans L'Arbre et l'Homme (trad. David Fauquemberg), l'Australien raconte son pays, à la veille de la Première Guerre mondiale. Le jeune Stan Parker s’installe sur un lopin de terre aride dont il a hérité, perdu au milieu de nulle part.
Lors d’un bal en ville, il fait la connaissance d’Amy, qu’il épouse avant de l’emmener vivre à ses côtés. De leur union naîtront deux enfants, puis des petits-enfants. Peu à peu, des voisins s’installent à proximité et une véritable communauté se forme, soudée face aux grands feux de brousse, aux inondations et aux drames intimes.
Roman ample et profondément émouvant, l'ouvrage sublime la beauté discrète d’une existence ordinaire, notre incapacité à maîtriser la nature, la fragilité de nos vies. Publié en 1955, le livre « demeurait inexplicablement inédit en français », selon l'éditeur Au Vent des îles.
La maison développe : « Quel enchantement, de phrase en phrase… La sensation, physique, de fouler la terre poussiéreuse d’un recoin de bush australien, de sentir l’étouffante moiteur d’un orage, d’entendre craquer la terre assoiffée ; l’instant d’après, un flux de conscience délicat, digne du meilleur Faulkner, vous plonge dans les pensées d’une femme qui se languit sans savoir de quoi au juste ; le symbolisme puissant de la prose whitienne confère à chaque geste, chaque souffle de vent, chaque mot, l’ampleur d’une prophétie antique. »
Patrick White (1912-1990) est considéré par beaucoup, comme l’un des plus grands romanciers du XXe siècle. Né à Londres de parents australiens, il grandit à Sydney avant de poursuivre ses études en Angleterre. Après avoir servi comme pilote pendant la Seconde Guerre mondiale, il se consacre pleinement à l’écriture. Son œuvre, marquée par une intensité visionnaire et un profond sens du tragique, explore les paysages rudes de l’Australie tout autant que les tourments intérieurs de ses personnages.
En 1973, il reçoit le prix Nobel de littérature, devenant ainsi le premier Australien à obtenir cette distinction. L’Académie suédoise salue alors « un art épique et psychologique » qui confère une dimension universelle à la vie ordinaire et à l’expérience humaine. Parmi ses romans les plus célèbres figurent Voss (1957) ou encore Les cavaliers (1961). Mise à part L'Arbre et l'Homme, tous ses romans ont été publiés chez Gallimard.
Un petit mot également des éditions Au Vent des îles : fondées en 1990 à Tahiti et basée à Papeete, elles se consacrent à la publication d’auteurs du grand Pacifique et d’ouvrages relatifs à l’Océanie. Leur objectif : offrir une vision authentique de la région, longtemps fantasmée à travers les récits européens, et mettre en avant des voix locales porteuses d’identité et de culture. Depuis les années 1970, une génération d’écrivains océaniens s’est affirmée, écrivant en français, anglais ou langues vernaculaires, pour transmettre oralité, mémoire et visions contemporaines.
En trente ans, la maison a bâti un catalogue riche de plus de 200 titres, traduisant aussi de grands auteurs anglophones de la zone. Ses collections couvrent la littérature, le polar (Noir Pacifique), les beaux-livres, les guides d’Océanie, les ouvrages documentaires et pratiques, les sciences humaines, les biographies et la jeunesse. Chaque segment permet d’explorer les multiples facettes de la culture et de la société océaniennes.
Le 1er septembre cette fois, la cinéaste Sofia Coppola a publié Chanel Haute Couture (éditeur Mack, collection Important Flowers, en partenariat avec la librairie 7L), un livre qui mêle photographies et illustrations, après avoir déjà signé Archive. L’ouvrage paraît à la veille de la nomination de Matthieu Blazy comme directeur artistique de Chanel en octobre 2025.
Sur près de 450 pages, le livre rassemble des croquis inédits, des photographies de clientes portant des créations, des images de défilés et divers documents d’archives. Il retrace les périodes marquées par les directeurs artistiques successifs - Gabrielle Chanel, Karl Lagerfeld, Virginie Viard - ainsi que le travail de leurs équipes, leurs modèles et leur clientèle, tels qu’immortalisés par de nombreux photographes.
Conçu avec le soutien de Chanel et réalisé par Anamaria Morris pour Joseph Logan Design, le beau volume, présenté dans un étui cartonné gaufré, vous coutera la bagatelle de 100 €...
Sofia Coppola - née en 1971 à New York - est une réalisatrice, scénariste et productrice américaine. Son premier long métrage, Virgin Suicides (1999), impose son style singulier, suivi par Lost in Translation (2003), qui lui vaut l’Oscar du meilleur scénario original. Elle enchaîne avec Marie-Antoinette (2006), Somewhere (2010, Lion d’or à Venise), The Bling Ring (2013), Les Proies (2017), Priscilla (2023).
À la Bibliothèque nationale de France, l’intersyndicale CGT-FSU-SUD Culture appelle à une journée de mobilisation le mercredi 10 septembre, avec un rassemblement prévu à 9h30 sur le site Richelieu, entrée rue Vivienne.
09/09/2025, 17:00
En début d'année 2023, la librairie En traits libres investissait à Montpellier de nouveaux locaux, bien plus spacieux, à la mesure des projets de l'enseigne, lancée par l'équipe de la maison d'édition 6 Pieds sous terre. Malheureusement, l'activité prendra fin en même temps que 2025, le 31 décembre prochain, nous confirme Miquel Clemente, gérant de 6 Pieds sous terre.
09/09/2025, 16:15
Une cour d’appel fédérale de New York a confirmé, lundi 8 septembre 2025, le jugement de 83,3 millions de dollars (70,8 millions d'euros) prononcé contre Donald Trump pour avoir diffamé l’écrivaine E. Jean Carroll, qui l'accusait de viol pour des faits qui se sont déroulés en 1996.
09/09/2025, 13:26
L'Union Nationale des Industries de l'Impression et de la Communication (UNIIC) s'offre une large majorité au sein des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques. Le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles a partagé sa liste pour le secteur.
09/09/2025, 11:02
Créé en 2011, le Conseil national du numérique devient officiellement le Conseil de l'intelligence artificielle et du numérique, « afin de mieux tenir compte des transformations rapides et profondes induites par l'intelligence artificielle, tant dans la dénomination de l'institution que dans ses missions ». Il est coprésidé par Anne Bouverot et Guillaume Poupard.
09/09/2025, 10:46
Chez un bouquiniste de la rue Caulaincourt, je tombe par hasard sur un album de photographies de Victor Hugo et de sa famille en exil, à Jersey. Je suis saisi par la force magnétique qui émane de ces daguerréotypes jaunis, brûlés, parfois maladroits. Victor Hugo, Adèle mère et Adèle fille, Auguste Vacquerie que l’on a oublié aujourd’hui, François-Victor et Charles, ses fils, trouent la trame du temps, vivants, terriblement vivants.
08/09/2025, 16:42
Ce roman est né d’une invitation. J’ai été invité à passer quelques jours dans l’ancien hôtel des Roches Noires, à Trouville. J’ai découvert ce lieu qui n’avait pas bougé depuis un siècle, son ascenseur en fer forgé, son hall art déco, avec ses baies vitrées donnant sur la mer, son atmosphère incroyable. Et puis la particularité de ma chambre située sous les toits, au bout d’un immense couloir. Il y avait un tel silence.
08/09/2025, 15:17
Philippe Goddin, né le 27 mai 1944 à Schaerbeek, est décédé à l’âge de 81 ans, annonce ce 8 septembre l’association Les Amis de Hergé, dont il était le président. Il était un critique littéraire belge et un spécialiste inégalé de l’œuvre d’Hergé, auquel il a consacré une bonne partie de sa vie.
08/09/2025, 14:01
La librairie Krazy Kat, installée à Bordeaux depuis plus de vingt ans, propose un calendrier pour l’année 2026. Conçu autour de la bande dessinée, il associe la vie culturelle de la région et le travail d’artistes locaux.
08/09/2025, 12:10
À la croisée de l’urgence économique et de la volonté de préservation patrimoniale, Books Inc., la plus ancienne librairie indépendante de la baie de San Francisco (fondée en 1851), vient de déposer une demande d’approbation par le tribunal des faillites en Californie du Nord pour se faire racheter par Barnes & Noble, pour 3,25 millions $.
08/09/2025, 11:35
Le ministère de la Culture annonce la nomination de Naomi Pérès en tant que directrice générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche (DGDCER). Elle prend ainsi la tête de cette nouvelle direction, la quatrième au sein de l'organigramme.
08/09/2025, 11:00
Un vent de fronde souffle sur Apple. En ce début septembre 2025, le géant au verger technologique verdoyant est confronté à une fronde inattendue : celle de deux auteurs américains, Grady Hendrix et Jennifer Roberson, qui l’accusent d’avoir utilisé leurs livres, sans crier gare ni autorisation, pour entraîner ses systèmes d’intelligence artificielle, notamment les modèles dits OpenELM et Apple Intelligence.
07/09/2025, 09:54
La bande dessinée collective Notre Affaire, parue le 28 août chez l’Iconoclaste, ambitionnait de devenir un ouvrage de référence sur le procès des viols de Mazan, dit « procès Pélicot », emblème de la lutte contre les violences sexuelles. Mais à peine publiée, l’œuvre est au centre d’une controverse majeure, après les accusations de violences conjugales visant l’un de ses illustrateurs.
05/09/2025, 18:32
La première fois que, jeune professeur, je suis entré dans une classe, que j’ai cassé une craie pour inscrire la date – les tableaux blancs et les écrans interactifs viendraient plus tard – que ma voix hésitante s’est élevée pour évoquer Molière ou l’accord dans le groupe verbal, je me suis dit : il faudra écrire sur cela.
05/09/2025, 16:47
Le ministère de la Culture s'est doté d'une nouvelle direction, dédiée à la démocratie culturelle, aux enseignements et à la recherche. Elle est notamment chargée de la politique « visant à garantir la participation de tous les habitants à la vie culturelle » et de la stratégie ministérielle pour l'enseignement spécialisé de la création artistique et l'enseignement supérieur.
05/09/2025, 11:05
L'écrivain et essayiste Michel Passelergue, né en 1942 à Paris, est décédé le samedi 30 août dernier. Collaborateur de nombreuses revues et membre du comité de rédaction de Phréatique pendant plus de deux décennies, il a signé plusieurs ouvrages aux Éditions du Petit Pavé.
05/09/2025, 10:02
L’annonce a fait grand bruit au sud de Toulouse : une Fnac ouvrirait ses portes à Muret, au sein du futur centre commercial Portes des Pyrénées. Rapidement, l’Association régionale des librairies indépendantes (ALIDO) dégainait un communiqué faisant part de ses préoccupations. Mais l’enseigne le confirme à ActuaLitté : aucun projet de ce genre n’est dans les cartons.
04/09/2025, 12:35
Parmi les plaies consuméristes de notre époque, l'ultra fast fashion est l'une des plus médiatiques et problématiques. L'expression désigne des vêtements confectionnés dans des conditions sociales et environnementales catastrophiques, puis vendus à des prix très bas, tandis qu'un marketing agressif incite à multiplier les achats. En français, l'expression consacrée pour ce système est la « mode ultra-express », indique la Commission d'enrichissement de la langue française.
04/09/2025, 08:52
Réunie par Rachida Dati, fin juillet, la commission nationale « culture-handicap », créée en 2001, constitue une instance de dialogue et de consultation entre le ministère de la Culture, les personnes en situation de handicap et les acteurs culturels. La composition détaillée d'une partie de la commission est désormais connue.
03/09/2025, 15:47
En supprimant l’exemption douanière sur les colis de faible valeur, Donald Trump a déclenché une onde de choc outre-Manche. Depuis le 29 août, les envois vers les États-Unis inférieurs à 800 $ (environ 700 €) sont taxés, désorganisant toute la chaîne logistique. Les éditeurs britanniques, pris de court, redoutent une facture salée et une perte sèche de parts de marché.
03/09/2025, 14:09
En Allemagne, le KulturPass ne devrait pas passer l'hiver. Mis en place au mois de juin 2023, le dispositif culturel, semblable au Pass Culture français, proposait 200 € de crédits aux jeunes de 18 ans. L'accueil avait été plutôt mesuré et, malgré le vif soutien des acteurs du livre outre-Rhin, le sort du KulturPass semble scellé.
03/09/2025, 12:06
Par un communiqué de presse, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a confirmé la « convergence » de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES), de l’Agence de mutualisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à l’enseignement supérieur ou à la recherche (AMUE) et du Centre informatique national de l’enseignement supérieur (CINES).
03/09/2025, 10:46
Sur proposition de Rachida Dati, ministre de la Culture, et de Philippe Baptiste, ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Président de la République a nommé Anne-Solène Rolland à la direction générale de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA). Elle prendra ses fonctions le 1er septembre 2025 pour une durée de trois ans.
03/09/2025, 10:24
La direction par intérim assurée par Carole Spada ne durera finalement qu'un mois. À compter du 1er octobre 2025, Edward de Lumley prendra en effet la direction de la Direction régionale des affaires culturelles de l'Île-de-France, indique un arrêté de la ministre de la Culture.
03/09/2025, 09:01
L’annonce de l’arrivée récente ou imminente de plusieurs grandes surfaces culturelles dans certaines communes d’Occitanie inquiète le réseau de librairies indépendantes. L’Association régionale des librairies indépendantes (ALIDO) tire la sonnette d’alarme, évoquant un un danger pour l’équilibre culturel et économique des centres-villes.
02/09/2025, 18:03
C'est l'une des premières femmes à avoir inscrit son nom dans le patrimoine de la BD. Marie-Madeleine Bourdin, alias Marie-Mad, est morte le 11 août dernier dans son village de coeur, à Vernon, à l'aube de sa 103e année. Elle laisse derrière elle une cinquantaine d'albums jeunesse.
02/09/2025, 16:54
Après cinq années marquées par une intense période de bouleversements pour Simon & Schuster, son directeur général Jonathan Karp a annoncé ce mardi 2 septembre qu’il se retirait de la tête de la maison d’édition américaine. Âgé de 61 ans, il continuera d’exercer ses fonctions jusqu’à la nomination d’un successeur par le conseil d’administration, qui a mandaté le cabinet Spencer Stuart pour mener la recherche.
02/09/2025, 16:50
Depuis quelques jours, l’écrivaine canadienne Margaret Atwood, icône de la littérature contemporaine, réagit avec ironie à la polémique qui fait rage autour de l’exclusion – plus ou moins assumée – de certains ouvrages des bibliothèques scolaires de l’Alberta. S’appuyant sur un humour grinçant, l’autrice réaffirme sa posture engagée face à des mesures jugées inquiétantes pour la liberté littéraire.
02/09/2025, 14:28
Du 1er au 3 octobre prochain, à La Cité des Congrès de Nantes, l'Association française des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) organise son 54e congrès. Celui-ci s'articule autour de la notion de communication, dans un contexte de saturation d'informations des publics, qu'il s'agisse d'étudiants, d'enseignants-chercheurs ou de partenaires...
02/09/2025, 12:15
Par un avis de vacance, le ministère de la Culture annonce le départ prochain de Michel Roussel, actuel directeur de la Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie. Il quittera ses fonctions en janvier 2026, après deux mandats.
02/09/2025, 10:06
Depuis plus d'une semaine, la librairie La tête ailleurs subit une vague de « propos menaçants et diffamatoires » sur les réseaux sociaux et sur Google, appelant au boycott de l’établissement. À cela s’ajoutent des menaces et insultes, reçues par téléphone et jusque dans la librairie elle-même, ainsi que des dégradations matérielles qui rappellent furieusement une autre librairie vandalisée il y a peu, Violette and Co...
01/09/2025, 18:38
L’autrice de thrillers Cécile Cabanac publiera son prochain roman, La Poussière des morts, aux éditions Michel Lafon le 16 octobre 2025. Connue pour des titres tels que La Petite Ritournelle de l’horreur ou Le Chaos dans nos veines, publiés chez Fleuve, elle intègre désormais la collection noire de la maison, aux côtés d’Olivier Norek, Alexis Laipsker, Cédric Sire et Céline Denjean.
01/09/2025, 16:30
Magistrat administratif, Emmanuelle Bensimon-Weiler est nommée directrice générale des services de la Comédie-Française, un poste qu'elle occupera à compter du 25 septembre prochain. Son CV compte un passage par le Centre national du livre, dont elle fut la directrice générale entre 2016 et 2022.
01/09/2025, 16:13
Début juillet, Emmanuel Macron confirmait le prêt, entre septembre 2026 et juin 2027, de la tapisserie de Bayeux au Royaume-Uni, pour une exposition au sein du British Museum de Londres. Voulue depuis longtemps par le président de la République, l'opération n'est pas sans risques, comme le soulignent des expertises et une pétition, laquelle réunit plus de 60.000 signatures.
01/09/2025, 13:33
Pour l'instant, la recherche n'a visiblement pas porté ses fruits : Laurent Roturier a quitté ses fonctions de directeur régional de la direction régionale des affaires culturelles de l'Île-de-France ce dimanche 31 août, sans successeur annoncé. En conséquence, Carole Spada, directrice régionale adjointe, assure l'intérim.
01/09/2025, 09:53
On croyait avoir tout vu en matière de promotion littéraire insolite : des clubs de lecture au fin fond de l’Antarctique, des librairies flottantes sur le Nil, ou encore ces marathons de lecture d’Homère retransmis en direct à la télévision grecque. Et pourtant, l’Australie a récemment offert une image qui a fait le tour du monde : celle de Bob Katter, député fédéral excentrique et octogénaire, installé dans un aéroport, plongé dans la lecture… de son propre livre.
30/08/2025, 19:23
