Lire à l’intérieur d’un livre géant : le projet futuriste d'un architecte à Dubaï

C’est une mise en abyme insolite. L’architecte sri lankais et artiste 3D Thilina Liyanage a dévoilé son dernier projet : une bibliothèque publique en forme de livre. Rien de surprenant lorsqu’on s’intéresse au travail de son créateur, qui s’est souvent distingué en intégrant l’infrastructure à l’imaginaire qu’elle évoque. S’il a par exemple créé un yacht festif à l’apparence de guitare, c’est toutefois la première fois qu’il touche à la littérature.

Le bâtiment, encore à l’état de concept numérique, a été imaginé pour prendre place à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Depuis les airs, la structure évoque un livre ouvert posé sur sa tranche, dont les pages arrondies s’étirent de part et d’autre, et font écho au mouvement de la lecture.

Chaque « page » correspond à un étage. Toujours vues du ciel, les lignes qui parcourent l’édifice rappellent une écriture, mais il s’agit en réalité de grandes fenêtres. La tranche centrale accueille deux passerelles reliant les deux ailes de la bibliothèque, dont un auditorium, et un bassin situé en contrebas ajoute une note de calme et de sérénité à l’ensemble.

« Créer l’émerveillement et la sérénité »

Le rez-de-chaussée est conçu à partir d’un système de béton en porte-à-faux, « conférant à l’édifice une impression de légèreté et de modernité », précise le concepteur. Il ajoute : « Ce choix architectural permet de dégager de vastes espaces ouverts, où les lecteurs peuvent se sentir à l’aise et s’immerger dans leurs pensées sans distraction. Le jeu entre la lumière et les volumes crée une atmosphère accueillante, faisant de cette bibliothèque non seulement un lieu de lecture, mais aussi un véritable sanctuaire pour l’esprit. »

Lorsqu’il a imaginé cette bibliothèque futuriste, l’artiste souhaitait « créer un espace qui ne soit pas seulement un réceptacle du savoir, mais qui suscite également l’émerveillement et la sérénité. Le design prend la forme d’un livre ouvert, symbolisant les possibilités infinies qu’offrent la lecture et l’apprentissage », écrit-il sur Behance.

S’il venait à voir le jour, cet espace culturel ne manquerait pas d’attirer les visiteurs curieux. Parmi eux, probablement ActuaLitté, qui relaie régulièrement des lieux de lecture surprenants, comme l’ouverture, en mai dernier, d’une librairie dans le sud de la Chine, aménagée à même la paroi du spectaculaire gouffre panoramique de Mianhua apparu il y a environ 100 millions d’années...

Crédits image : © Thilina Liyanage

