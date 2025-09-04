Le pire contre-attaque : Zemmour de retour, chez Fayard

La rentrée littéraire 2025 comptera dans ses rangs un auteur déjà bien connu pour ses écrits masculinistes et réactionnaires. Éric Zemmour publiera en effet La messe n'est pas dite le 22 octobre prochain, texte sous-titré « Le sursaut judéo-chrétien ». Dans ce nouveau livre, le polémiste d'extrême droite « rêve d'une Europe sauvée parce qu'elle renoue avec ses racines chrétiennes ».

Soit, peu ou prou, le programme que promeut le propriétaire du groupe Hachette (et de la maison Fayard), Vincent Bolloré, aux côtés de personnalités politiques et d'autres grandes fortunes, dont Pierre-Édouard Stérin.

Sans surprise, le livre de Zemmour est donc porté par la maison d'édition Fayard, au sein de la collection « Pensée libre », dirigée par Sonia Mabrouk, véritable star de la bollosphère, animatrice de radio et de télévision qui officie sur Europe 1 et CNews. Au sein de ce label, Fayard promettait en juin dernier des essais « percutants qui nourriront les débats de notre temps », ainsi qu'« une parole libre et affranchie des codes établis ».

Rappelons que les éditions Fayard publieront, une semaine après la parution du nouveau livre de Zemmour, celui de Jordan Bardella, président du Rassemblement national et figure la plus « présidentiable » de l'extrême droite depuis la condamnation de Marine Le Pen en mars 2025 pour détournement de fonds publics. Un véritable duel générationnel s'annonce, entre le tiktokeur frontiste de 29 ans face et le polémiste télévisuel de 67 ans...

Retour aux sources

Une forme de retour, pour Éric Zemmour. À Fayard, déjà, puisque la maison avait publié Mélancolie française, en 2010, dans lequel l'animateur télé fantasmait une France héritière de l'Empire romain d’Occident, qu'il s'agirait de retrouver à l'heure d'assauts de nouveaux « barbares »...

En somme, un navrant mélange de déclinisme, de suprémacisme et d'accélérationnisme — idée chérie par l'extrême droite, visant à précipiter des affrontements violents au sein de la population —, qui ressemble peu ou prou aux sujets de ses autres livres, y compris le prochain.

Le titre paru il y a 15 ans avait fait l'objet de vives critiques d'historiens et historiennes pour ses approximations et erreurs : Zemmour contre l’histoire (Gallimard), essai collectif paru en 2022, revenait par ailleurs, avec l'expertise de véritables chercheurs, sur la manière dont le polémiste manipule plus généralement les événements pour servir un récit national.

Avec La messe n'est pas dite, Zemmour laisse aussi de côté l'autoédition, qu'il pratiquait depuis deux livres, pour revenir à l'édition traditionnelle. La France n'a pas dit son dernier mot (2021) et Je n'ai pas dit mon dernier mot (2023) ont en effet été autopubliés via une structure dédiée, Rubempré, dont il est l'actionnaire majoritaire, aux côtés de son épouse, Mylène Chichportich.

Enfin, Zemmour se rapproche de son éditrice historique, Lise Boëll, passée par les éditions Albin Michel et Plon, qui dirige désormais les éditions Fayard. Ces dernières accueillent à présent de nombreux auteurs d'extrême droite ou membres de la « bollosphère », comme le cardinal Robert Sarah — qui pourfend l'homosexualité et le droit à l'avortement —, Éric Ciotti, Philippe de Villiers, Jordan Bardella ou encore Alain de Benoist, idéologue historique des droites extrêmes européennes.

Je n'ai pas dit mon dernier mot, paru en 2023, s'était bien moins vendu que les titres précédents de Zemmour, avec 69.000 exemplaires écoulés, selon Edistat. La France n'a pas dit son dernier mot, le précédent, s'était vendu à près de 295.000 exemplaires – tout de même.

Précisons qu'Éric Zemmour a été condamné à de multiples reprises, pour provocation à la discrimination raciale (2011), provocation à la haine religieuse (2018), complicité d'injure raciale et de provocation à la haine (2024, pourvoi en cassation en cours), contrefaçon de droits d'auteur et atteinte au droit moral (2022), complicité de diffamation publique (2024), provocation à la haine (2024), injure raciale (2025), contestation de crime contre l'humanité (2025, pourvoir en cassation en cours). Ce 2 septembre, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi après sa condamnation en appel pour injure à caractère raciste à l'égard de l'animatrice Hapsatou Sy.

Contactée, la maison d'édition Fayard n'a pas souhaité détailler le nombre d'exemplaires du premier tirage du titre. Par ailleurs, elle n'a pas voulu s'exprimer sur le statut de multirécidiviste d'Éric Zemmour, ni sur le travail éditorial mené sur son livre à paraitre. Notons enfin que la collection dirigée par Sonia Mabrouk accueillera aussi prochainement des titres d'Éric Naulleau, Élie Lemmel, Gilles-William Goldnadel et du député de la France insoumise Aurélien Taché.

Photographie : Éric Zemmour, en 2022 (Anh De France, CC BY-SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com