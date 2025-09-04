L’inclusion dans l’édition récompensée par la plus haute distinction mondiale

À São Paulo, au cœur du World Blindness Summit, un prix d’envergure internationale a été attribué cette semaine à un projet qui pourrait transformer durablement le paysage de l’édition européenne. L’ABC International Excellence Award for Accessible Publishing, la distinction la plus prestigieuse en matière d’accessibilité dans le monde du livre, a couronné APACE, une initiative portée par la Fondazione LIA – Libri Italiani Accessibili.

L’événement n’est pas anodin : derrière ce sigle se cache une véritable dynamique européenne. Cofinancé par l’Union européenne, APACE réunit éditeurs, associations professionnelles et bibliothèques spécialisées autour d’un objectif commun : préparer le secteur à l’European Accessibility Act, la directive qui imposera, dès 2025, des standards renforcés pour les publications numériques accessibles.

DOSSIER - Accessibilité : Des livres numériques pour tous, partout

Le jury international a insisté sur la valeur du modèle collaboratif mis en place. Concrètement, APACE propose aux professionnels de l’édition des formations, des outils pratiques et un accompagnement collectif. L’idée est simple mais ambitieuse : intégrer l’accessibilité non pas comme une contrainte, mais comme une pratique courante dans la chaîne du livre, du choix du fichier jusqu’à la lecture finale.

Pour Elisa Molinari, coordinatrice du projet, l’enjeu dépasse le cadre réglementaire. « L’accessibilité réussit lorsque nous travaillons ensemble », a-t-elle souligné en recevant le prix. Son discours met en lumière la dimension humaine : derrière chaque standard technique, il y a la promesse d’un accès équitable à la lecture pour des millions de personnes malvoyantes.

La reconnaissance obtenue à São Paulo s’appuie aussi sur plus d’une décennie d’expérience accumulée par la Fondazione LIA. Comme le rappelle sa secrétaire générale, Cristina Mussinelli, l’organisation a développé au fil des ans un réseau international d’expertise unique, collaborant avec des éditeurs mais aussi avec des structures spécialisées dans le handicap visuel.

À LIRE - Livre numérique : 5 principes d’accessibilité pour les éditeurs

Autour d’APACE, plusieurs partenaires européens – de l’Association allemande des éditeurs et libraires à la bibliothèque finlandaise Celia, en passant par Stichting Dedicon aux Pays-Bas – jouent un rôle clé. Le projet est piloté par LIA, fondée par l'Association des éditeurs italiens (AIE) et l'Union italienne des aveugles.

Au-delà de l’innovation technique, cette distinction internationale souligne une conviction partagée : l’inclusion n’est pas seulement une exigence légale, mais un choix culturel et démocratique. Innocenzo Cipolletta, président de l’Association italienne des éditeurs, l’a exprimé clairement : donner à tous l’accès à un catalogue riche et actualisé relève d’une responsabilité stratégique. Le livre, dit-il en substance, demeure un pilier de la vie collective et un vecteur de citoyenneté.

En distinguant APACE, le jury ne salue donc pas uniquement un projet ponctuel, mais une évolution de fond. Le monde de l’édition, parfois critiqué pour son inertie face aux mutations numériques, démontre ici sa capacité à se mobiliser autour d’un enjeu universel : garantir à chaque lecteur, quelle que soit sa situation, la possibilité de franchir la porte des livres. Une révolution silencieuse, mais essentielle.

Depuis le 28 juin, la directive européenne portant sur l’accessibilité des livres numériques a été transposée dans le droit des différents États et entre donc en application.

APACE, che cos'è ?

APACE est l’acronyme de Accelerating Publishing Accessibility through Collaboration in Europe (« Accélérer l’accessibilité éditoriale via la collaboration en Europe »). Il s’agit d’un projet européen à taille moyenne, cofinancé par le programme Europe Créative, qui s'est déroulé sur 24 mois, de janvier 2024 à décembre 2025.

L’un des principaux objectifs est d’améliorer l’inclusion sociale en permettant l’accès à la lecture pour plus de 100 millions de personnes en situation de handicap visuel ou de troubles de la lecture (personnes aveugles, malvoyantes ou dyslexiques). Pour cela, il favorise un dialogue bidirectionnel entre les éditeurs et les organismes spécialisés dans la production de publications accessibles au format alternatif.

Toutes les activités sont alignées sur la directive européenne sur l’accessibilité (European Accessibility Act, Directive 2019/882), entrée en vigueur le 28 juin 2025. Le projet encourage l’adoption de standards ouverts, interopérables et internationaux pour l’accessibilité des publications numériques

Crédits illustration : CCheminot CC 0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com