L'énigme des lettres de Marie Stuart sur Arte : code postal

Début 2023, une annonce fait la une des journaux du monde entier : trois passionnés de cryptographie ont retrouvé et déchiffré une cinquantaine de missives codées de Marie Stuart, reine d'Écosse, retenue prisonnière en Angleterre par sa cousine Élisabeth Ire, et morte sur l'échafaud en 1587.

Comment les « casseurs de code » sont-ils parvenus à ce résultat ? Que nous apprennent ces mystérieuses lettres sur la longue captivité de leur autrice ? Le documentaire d'Augustin Viatte (La véritable histoire de d’Artagnan) retrace en parallèle le destin tragique de la « reine maudite » et l'aventure palpitante du décryptage de sa correspondance secrète.

C’est dans les archives de la Bibliothèque nationale de France que l’astrophysicien japonais Satoshi Tomokiyo a mis la main sur cet incroyable trésor historique, composé de 57 lettres chiffrées.

Une énigme à résoudre

Pendant des mois, ce passionné de cryptographie et deux acolytes, l’informaticien franco-israélien George Lasry et le professeur de musique allemand Norbert Biermann, ont mené, à distance et sur leur temps libre, un travail titanesque pour reconstituer le contenu de ces courriers, après avoir découvert avec stupéfaction l’identité de leur expéditrice : Marie Stuart (1542-1587), reine catholique d’Écosse.

Celle-ci a en effet été retenue prisonnière pendant près de vingt ans par sa cousine protestante Élisabeth Ire d’Angleterre, qui voyait en elle une rivale et finit par la condamner à mort pour haute trahison. Mais comment le trio est-il parvenu à casser le code ? Et que nous apprennent ces documents sur leur autrice et sur ses conditions de détention ?

S’appuyant sur des scènes de reconstitution et des interventions d’historiens, le réalisateur entrelace avec fluidité l’évocation du sort de Marie Stuart, dans une Europe déchirée par les guerres de religion, et l’aventure exaltante du décryptage de sa correspondance, rejouée par les trois code breakers.

De l'Angleterre à Tel-Aviv en passant par l'Écosse, Paris, Tokyo et Berlin, la résolution de l’énigme, avec ses tâtonnements et ses rebondissements, captive de bout en bout, tout en révélant un autre visage de celle qui fut surnommée la « reine maudite », élevée au rang de mythe par la littérature et le cinéma.

Datant de 1578 à 1584, les lettres découvertes, adressées à Michel de Castelnau, l’ambassadeur du roi de France en Angleterre, mettent en lumière une politicienne avisée, qui déploya sans relâche de nouvelles stratégies pour retrouver sa couronne, avant de se laisser piéger par les espions d’Élisabeth Ire.

