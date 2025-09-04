L'annonce d'une Fnac à Muret par la mairie est très exagérée

L’annonce a fait grand bruit au sud de Toulouse : une Fnac ouvrirait ses portes à Muret, au sein du futur centre commercial Portes des Pyrénées. Rapidement, l’Association régionale des librairies indépendantes (ALIDO) dégainait un communiqué faisant part de ses préoccupations. Mais l’enseigne le confirme à ActuaLitté : aucun projet de ce genre n’est dans les cartons.
Le Maire de Muret avait-il vendu la peau de l’ours avant même qu’il soit réimplanté aux Portes des Pyrénées ? Le centre commercial qui s’en vient, avec une large place accordée aux commerces et loisirs, compterait dans ses murs une Fnac, assurait-il. L’édile, André Mandement, s’en félicitait d’ailleurs auprès de actu Toulouse : « La Fnac, c’est une belle enseigne, dont la réputation n’est plus à faire, et qui a su se diversifier. Et puis, ça évitera aux Muretains d’aller à la Fnac ailleurs… »
Cependant, l’association Commerçants et Artisans Muretains s’inquiète d’une implantation susceptible de fragiliser l’équilibre local. Dans une lettre ouverte, ses membres redoutent « une concurrence disproportionnée » pour les petites structures indépendantes, en particulier les librairies, déjà confrontées à une forte pression économique.
Une position également tenue par l’ALIDO qui, dans une lettre ouverte, opérait un état des lieux alarmiste : « Ces derniers mois ont ainsi été marqués par les fermetures de plusieurs librairies indépendantes sur l’ensemble du territoire régional. Et depuis l’automne 2024, les librairies de Blagnac, Grenade et Colomiers, Mondonville voire celle de Pibrac ont été durement affectées par l’ouverture du Cultura à Blagnac. Les baisses de chiffres d’affaires constatées vont jusqu’à 20, voire 28 %. »
À LIRE - Libraires indépendants contre Cultura : à Villars, victoire finale ?
Et d’ajouter : « Dans ce contexte, le projet d’ouverture d’une Fnac à Muret, au sud de Toulouse, met directement en danger la librairie indépendante de la ville, À demi-mot, et inquiète les librairies des communes proches. Une problématique similaire touche, à Perpignan, les librairies de la ville avec l’implantation d’un Cultura en périphérie. »
L’élu de Muret, pour sa part, voyait dans ce développement à 100 millions € un levier de dynamisation et la création de près de 400 emplois, commerces et loisirs confondus. Si, pour les commerces, la question demeure, concernant l'enseigne Fnac, ses déclarations n'ont pas manqué d'étonner le groupe concerné.
Car en réalité, aucune implantation n'est au programme, confirme Fnac à ActuaLitté : « Cette information est fausse : la Fnac n'a pas planifié l'ouverture d'un magasin à Muret. » Nous avons sollicité la mairie pour obtenir des précisions sur ce cafouillage.
