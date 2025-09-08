Pomango arrive en France : la maison jeunesse québécoise se dévoile

Comment la maison a-t-elle vu le jour ? / Pourquoi avoir choisi la jeunesse ?

Pomango est une entreprise familiale québécoise depuis 1983. Elle a été fondée par Charles, encore président et fondateur, qui œuvrait à l’époque dans l’industrie de la musique. Pendant cette période, il a produit plusieurs chansons pour enfants dont plusieurs albums de la série Chante avec moi.

Dans les années 1990, avec l’arrivée de la numérisation des chansons, il s’est tranquillement tourné vers l’industrie du livre jeunesse pour y intégrer ses CD et faire des livres-CD. C’est ainsi que graduellement l’entreprise s’est spécialisée dans le volet jeunesse pour ne faire que ça depuis 2018.

Quels types d'ouvrages proposez-vous ?

Pomango offre une diversité de produits, de jeux éducatifs, des livres et des outils d’organisation pour toute la famille.

Si vous aviez 2 titres phares qui symbolisent particulièrement votre catalogue ?

Le Planificateur Familial : C’est notre « bébé », notre meilleur vendeur, le produit qui fait une différence dans toute l’organisation et le bien-être familial. De savoir que nous sommes sur les frigos de milliers de familles, que nous les accompagnons au quotidien et que nous simplifions leur vie, nous rend vraiment fiers et heureux.

La collection des Jeux Nos Bons Moments : Nous pensons que la vie est belle en famille. Ces jeux ont été pensés justement pour vivre des moments de qualité en famille : À table, en voiture, avant d’aller au lit, loin des écrans.

Pourquoi avoir choisi DG Diffusion pour vous diffuser et vous distribuer sur le territoire français ?

Nous sommes heureux de collaborer avec DG Diffusion pour faire connaître nos produits jeunesses sur le territoire français. Pour nous, de l’autre côté de l’océan, c’est un gage de confiance et de paix d’esprit de savoir que nous sommes bien représentés et distribués en France.

Si vous aviez un vœu (pour votre maison)…

Pour le moment, nous avons l’impression de n’avoir trempé qu’un petit orteil en sol européen et nous aimerions y mettre les 2 pieds !! Nous souhaitons que le peuple français apprécie nos produits et nous permettra d’être encore plus présent dans leur quotidien!

Crédits Illustration : Pomango

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com