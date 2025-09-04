L'éditeur indien Seagull Books salué à l'international

En octobre, le cœur du monde du livre bat à Francfort. Et c’est là bas que sera remis le 16 octobre prochain l’Aficionado Award 2025. Cette distinction récompense annuellement « des initiatives durables qui marquent le secteur de l’édition », rappellent les organisateurs dans un communiqué, et est remise par la communauté internationale du livre.

Après avoir présenté une présélection au Salon du Livre de Turin, les jurés ont finalement honoré Seagull Books, maison d’édition indépendante née à Calcutta, en Inde. Cette dernière s’est illustrée par « son travail exigeant autour de la littérature mondiale, reconnu pour la qualité des textes, la diversité des voix et l’élégance graphique », assurent-ils.

Le prix sera reçu par son fondateur, Naveen Kishore, et par Sunandini Banerjee, éditrice et graphiste, qui depuis vingt-cinq ans façonne l’identité visuelle de la maison. Tous deux représenteront l’équipe indienne sur la scène internationale.

Un engagement local salué

Créée en 1982, la maison s’est d’abord consacrée aux arts visuels, au théâtre et au cinéma. Depuis 2005, elle publie une littérature internationale de premier plan : de l’« Africa List » aux voix européennes, de « The Arab List » aux textes indiens, en passant par une collection consacrée aux écritures queer. « Son exigence transparaît dans le soin apporté aux traductions et dans ses choix esthétiques », défendent les jurés.

À LIRE - Un hommage à l’humanisme : Amin Maalouf couronné à Guadalajara

Au-delà de son catalogue, Seagull s’engage pour la culture indienne grâce à des initiatives parallèles. Sa fondation, la Seagull Foundation for the Arts, soutient la création artistique en Inde et favorise les croisements entre disciplines. La « Seagull School of Publishing » transmet savoir-faire et expérience à de futurs professionnels. C’est précisément « cette capacité à relier auteurs, traducteurs, artistes et graphistes », qui a « séduit le jury ».

Un projet français sur le podium

Créé par Tom Kraushaar, Michael Gaeb, Rebecca Servadio et Aleksi Siltala, l’Aficionado Award valorise les initiatives nouvelles du monde de l’édition. Soutenu par la Foire de Francfort et le Salon du Livre de Turin, il distingue chaque année un projet. En 2025, deux autres finalistes, dont un Français, figuraient sur la liste : La Disparition, maison basée à Marseille, et zoraLit, à Berlin.

En 2024, le prix avait récompensé Círculo de Poemas, une plateforme brésilienne de poésie portée par l’éditeur Fósforo, à São Paulo.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com