Le Temple des Morts : Alex Garland poursuit la saga 28 Ans plus tard

Réalisateur de plusieurs films, dont Annihilation (2017), Civil War (2024) ou Warfare (2025), Alex Garland s'est avant tout fait connaitre comme romancier, avec un premier roman, La Plage (traduction de Jeanine Rovet, Le Livre de Poche), rapidement adapté au cinéma par Danny Boyle.

Les deux hommes ont ensuite collaboré autour du film 28 Jours plus tard (2002), dont le succès a conduit à une franchise en plusieurs épisodes, relancée en 2025 avec 28 Ans plus tard, réalisé par Boyle, écrit par Garland.

Le 14 janvier prochain en salles, 28 Ans plus tard : Le Temple des Morts vient poursuivre cette nouvelle phase du récit, à travers un film signé par Alex Garland, mais cette fois réalisé par Nia DaCosta (Candyman, The Marvels).

Au casting de ce nouveau long-métrage, Ralph Fiennes, mais aussi Jack O'Connell, Alfie Williams ou encore Emma Laird.

Par Antoine Oury

