Le Chat sort ses griffes au Musée Maillol

Il avait déjà déambulé en statue de bronze sur les Champs-Élysées. Cette fois, Le Chat investit les murs du Musée Maillol à Paris, dès le 14 novembre 2025, dans une exposition sobrement intitulée Geluck expose Le Chat. Une plongée dans l’univers du dessinateur belge Philippe Geluck et de sa créature moustachue devenue icône.

Car s’il semble aujourd’hui indissociable de son alter ego félin, Geluck a connu bien des vies avant d’entrer en BD. L’exposition retrace ce parcours étonnant en une heure trente, depuis l’adolescent de 14 ans nourri aux dessins de Siné, Bosc, Chaval, Sempé, et Reiser, jusqu’à l’humoriste polymorphe passé par le théâtre, la radio et la télévision, en Belgique puis en France, aux côtés de Laurent Ruquier ou Michel Drucker.

Mais c’est en 1983 que tout bascule, lorsqu’il invente Le Chat : personnage rond, flegmatique et absurde, aussitôt adopté par le public, mais aussi par les galeries d’art. L’exposition explore son évolution à travers les dessins de jeunesse de son créateur, dévoile des planches originales, des aquarelles, des sérigraphies, sans oublier les sculptures qui firent sa renommée récente.

La seconde partie du parcours pousse plus loin l’irrévérence : Geluck confronte Le Chat aux maîtres. Warhol, Vermeer, Banksy, Picasso... et même Courbet, dont L’Origine du monde fait ici l’objet d’un clin d’œil surréaliste avec une copie attribuée à René Magritte, jamais montrée au public jusqu’alors.

Mondrian pas sec, par Geluck

Et, puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l’exposition s’accompagne dès le 15 octobre de la parution du 25e album, L’Origine du Chat (Casterman), suivie en novembre d’un Hors-Série de Beaux Arts Magazine entièrement dédié à Geluck.

