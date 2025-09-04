Célestin de Meeûs lauréat du Prix Françoise Sagan 2025

Cette année, c'est donc Mythologie du .12, de Célestin de Meeûs (Éditions du Sous-sol) qui a été désigné comme étant le « plus beau roman du printemps ». Il avait déjà remporté le Prix Stanislas du premier roman 2024.

C’est l’histoire d’un jour de solstice d’été au milieu de nulle part.

C’est l’histoire de deux jeunes types qui zonent sur le parking d’un supermarché dans une vieille Clio, à se chambrer et à enchaîner les bières et les joints. C’est l’histoire d’un médecin, dont la vie rangée et la famille modèle, construites dans une obsession de réussite, volent en éclats, un homme éméché qui ressasse, impuissant, ses échecs et s’enferme peu à peu dans un monologue paranoïaque et délirant. C’est l’histoire d’une soirée qui n’en finit pas, d’un snack sur le bord de la route, d’un trip dans la nature et d’une petite cabane au bord de l’eau, de Max et de Théo, de Rombouts et du tenancier de Chez Moustache, d’un médecin à la dérive, de traînards, de la haine et de l’ennui, de ce qu’on ne regrette que parce que cela nous échappe, du besoin de possession et du constat amer que rien ne se contrôle, de l’ivresse et de la violence. - Résumé de Mythologie du .12, de Célestin de Meeûs (Sous-sol)

Né à Bruxelles en 1991, Célestin de Meeûs est l’auteur de Cadastres (prix de la Vocation, Éditions Cheyne) et de Cavale russe (mention spéciale du Prix Apollinaire et Prix Triennal de poésie de la Fédération Wallonie-Bruxelles). Cofondateur des Éditions de l’Angle Mort, qu’il dirige depuis 2018, il signe avec Mythologie du .12 son premier roman.

Le Prix Françoise Sagan a été attribué par un jury composé de : Alexis Brocas, rédacteur en chef du magazine Lire, collaborateur à La Tribune Dimanche et écrivain ; Anaïs Jeanneret, romancière ; Alexandre Latreuille, rédacteur en chef adjoint de La Fringale Culturelle ; Emmanuelle de Boysson, romancière et chroniqueuse ; Chloé Elbaz, journaliste (Paris Match, Marianne, Bastille Magazine, FLAASH) ; Flavien Falantin, docteur en littérature française et francophone, enseignant à Colby College (Maine, États-Unis) ; Céline Laurens, romancière, critique littéraire et productrice ; Kinga Wyrzykowska, romancière et cofondatrice de l’agence littéraire Trames ; Christine Orban, écrivaine ; Emma Doude van Troostwijk, dramaturge et romancière ; Florence Belkacem, journaliste et écrivaine ; Nina Bouraoui, romancière ; Noëlle Chini, responsable des achats de la librairie du Bon Marché ; Vanessa Caffin, écrivaine, scénariste et réalisatrice, et Denis Westhoff, fondateur du Prix Françoise Sagan.

L'an dernier, l'œuvre lauréate était Ceux qui appartiennent au jour, d'Emma Doude Van Troostwijk (éditions de Minuit).

