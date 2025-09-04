Prix Terre de France 2025 : 5 romans sélectionnés

Éric de Montety, président du jury, et Yves Viollier, président de l’association Terre de France, ont annoncé la sélection des romans retenus pour l'édition 2025, la 42e, des deux prix littéraires Terre de France et Terre de France – Ouest-France.
Créé en 1984 par les écrivains Yves Viollier et Régine Albert, le Prix Terre de France distingue chaque année une œuvre mettant à l’honneur un terroir français.
Son jury est constitué de Régine Albert, Michel Bernard, Marie-France Berthaud, Catherine Blanloeil, Laure Buisson, Michel Chamard, Clara Dupont-Monod, Franz-Olivier Giesbert, Jean-Joseph Julaud, Etienne de Montety, Bruno Retailleau, Yves Viollier. L'an dernier, le prix était attribué à Françoise Chandernagor, pour L'Or des rivières (Gallimard)
En 2017, a été créé le Prix Terre de France - Ouest-France, attribué par un jury composé de huit lecteurs de Ouest-France. En 2024, c'était également Françoise Chandernagor qui en avait été désignée lauréate.
Christian Authier, Comme un père, Éditions Le Rocher
Camille Bordenet, Sous leurs pas les années, Éditions Robert Laffont
Daniel Bourrion, Le pays dont tu as marché la terre, Éditions Héloïse d'Ormesson
Jean-Paul Kauffmann, L'Accident, Éditions Les Équateurs
Laurent Mauvignier, La Maison vide, Éditions de Minuit
Les lauréats seront dévoilés lors de la cérémonie de remise des prix, qui se tiendra le samedi 18 octobre, à l’Abbaye Royale de Fontevraud.
