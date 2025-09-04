Laurent Mauvignier, lauréat du Prix littéraire Le Monde 2025

Au campus des Cordeliers, à Paris, le nom de Laurent Mauvignier, avec La Maison vide, s'est distingué au sein de la sélection de dix romans réalisée à l'occasion du Prix littéraire Le Monde.

Interrogé par Le Monde sur ce nouveau livre, l'auteur évoque « une expérience d’écriture très étrange », marquée par un cancer dont il a été victime. « [J]’ai eu l’impression de perdre complètement la tête sur tout, sauf lorsque je prenais mon ordinateur. Je me souviens de m’être fait engueuler par les infirmières. “Il faut vous reposer”, disaient-elles. Je leur répondais : “Juste une phrase !” Mais elles ne savaient pas que cette phrase faisait quatre pages. »

En 1976, mon père a rouvert la maison qu'il avait reçue de sa mère, restée fermée pendant vingt ans. A l'intérieur : un piano, une commode au marbre ébréché, une Légion d'honneur, des photographies sur lesquelles un visage a été découpé aux ciseaux. Une maison peuplée de récits, où se croisent deux guerres mondiales, la vie rurale de la première moitié du vingtième siècle, mais aussi Marguerite, ma grand-mère, sa mère Marie-Ernestine, la mère de celle-ci, et tous les hommes qui ont gravité autour d'elles. Toutes et tous ont marqué la maison et ont été progressivement effacés. J'ai tenté de les ramener à la lumière pour comprendre ce qui a pu être leur histoire, et son ombre portée sur la nôtre. - Le résumé de l'éditeur pour La Maison vide

Le jury de la récompense réunit Jérôme Fenoglio, directeur du Monde et président du jury ; Jean Birnbaum, responsable du Monde des livres ; Amaury da Cunha (Le Monde des livres) ; Emmanuel Davidenkoff (Développement éditorial) ; Solenn de Royer (Politique) ; Zineb Dryef (M, Le magazine du Monde) ; Gaëlle Dupont (Planète) ; Clara Georges (Intimités) ; Florent Georgesco (Le Monde des livres) ; Lanwenn Huon (Le Monde des livres) ; Raphaëlle Leyris (Le Monde des livres) ; Raphaëlle Rérolle (Grands reporters) et Nicolas Weill (Le Monde des livres).

L'année dernière, la distinction était revenue à Maryline Desbiolles pour L’Agrafe, publié par les éditions Sabine Wespieser.

Photographie : Laurent Mauvignier par Mathieu Zazzo (Éditions de Minuit)

