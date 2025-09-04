Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Auteurs

Laurent Mauvignier, lauréat du Prix littéraire Le Monde 2025

L'écrivain et psychanalyste Laurent Mauvignier est le lauréat du Prix littéraire Le Monde, décerné par un jury de 13 journalistes du quotidien du soir. Il a été salué pour La Maison vide, publié aux Éditions de Minuit à l'occasion de la rentrée littéraire.

Le 04/09/2025 à 09:42 par Dépêche

| 3 Partages

Publié le :

04/09/2025 à 09:42

Dépêche

3

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Au campus des Cordeliers, à Paris, le nom de Laurent Mauvignier, avec La Maison vide, s'est distingué au sein de la sélection de dix romans réalisée à l'occasion du Prix littéraire Le Monde.

Interrogé par Le Monde sur ce nouveau livre, l'auteur évoque « une expérience d’écriture très étrange », marquée par un cancer dont il a été victime. « [J]’ai eu l’impression de perdre complètement la tête sur tout, sauf lorsque je prenais mon ordinateur. Je me souviens de m’être fait engueuler par les infirmières. “Il faut vous reposer”, disaient-elles. Je leur répondais : “Juste une phrase !” Mais elles ne savaient pas que cette phrase faisait quatre pages. »

En 1976, mon père a rouvert la maison qu'il avait reçue de sa mère, restée fermée pendant vingt ans. A l'intérieur : un piano, une commode au marbre ébréché, une Légion d'honneur, des photographies sur lesquelles un visage a été découpé aux ciseaux. Une maison peuplée de récits, où se croisent deux guerres mondiales, la vie rurale de la première moitié du vingtième siècle, mais aussi Marguerite, ma grand-mère, sa mère Marie-Ernestine, la mère de celle-ci, et tous les hommes qui ont gravité autour d'elles. Toutes et tous ont marqué la maison et ont été progressivement effacés. J'ai tenté de les ramener à la lumière pour comprendre ce qui a pu être leur histoire, et son ombre portée sur la nôtre.

 

- Le résumé de l'éditeur pour La Maison vide

Le jury de la récompense réunit Jérôme Fenoglio, directeur du Monde et président du jury ; Jean Birnbaum, responsable du Monde des livres ; Amaury da Cunha (Le Monde des livres) ; Emmanuel Davidenkoff (Développement éditorial) ; Solenn de Royer (Politique) ; Zineb Dryef (M, Le magazine du Monde) ; Gaëlle Dupont (Planète) ; Clara Georges (Intimités) ; Florent Georgesco (Le Monde des livres) ; Lanwenn Huon (Le Monde des livres) ; Raphaëlle Leyris (Le Monde des livres) ; Raphaëlle Rérolle (Grands reporters) et Nicolas Weill (Le Monde des livres).

L'année dernière, la distinction était revenue à Maryline Desbiolles pour L’Agrafe, publié par les éditions Sabine Wespieser.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie : Laurent Mauvignier par Mathieu Zazzo (Éditions de Minuit)

 

 

 

DOSSIER - Sélections, jurys, lauréats... Les prix de la rentrée littéraire 2025

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

Commenter cet article

 

La maison vide

Laurent Mauvignier

Paru le 28/08/2025

752 pages

Les Editions de Minuit

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782707356741
9782707356741
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Prix André Malraux 2025 : la première sélection dévoilée

Le Prix André Malraux a révélé, ce 2 septembre 2025, la première sélection de sa nouvelle édition. Il distingue chaque année une œuvre de fiction engagée au service de la condition humaine et un essai sur l’art, en langue française ou traduite.

03/09/2025, 19:33

ActuaLitté

"Les manuscrits peuvent arriver par lettre… ou Colissimo"

Le prix Envoyé par La Poste a été remis, pour sa onzième fois, le 2 septembre, au siège de la Banque Postale à Paris. Il est porté par la Fondation La Poste, qui célèbre cette année ses 30 ans, et « récompense un auteur ou une autrice sans réseau particulier, uniquement grâce à un manuscrit envoyé par la Poste ». ActuaLitté a eu la chance d'assister à la cérémonie de cette édition.

03/09/2025, 19:11

ActuaLitté

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent

Avec l’annonce, aujourd’hui, de la première sélection de l’Académie Goncourt, la mécanique est enclenchée : le Prix Goncourt des Lycéens 2025 démarre officiellement. Et déjà, la liste des ouvrages retenus se réduit à 14 titres.

03/09/2025, 18:23

ActuaLitté

Lancement de la quatrième édition du Prix Goncourt des détenus

L’Académie Goncourt a dévoilé ce mercredi 3 septembre la liste des 15 romans retenus pour la première sélection du prix Goncourt. Cette annonce marque également le lancement de la quatrième édition du Prix Goncourt des détenus. Dès le lendemain, jeudi 4 septembre, une rencontre aura lieu au centre pénitentiaire de Châteauroux, réunissant l’académicienne Paule Constant, Mokhtar Amoudi — lauréat du prix Goncourt des détenus 2023 pour Les conditions idéales (Gallimard) — et les personnes détenues.

03/09/2025, 15:46

ActuaLitté

Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection

Qui succédera à Kamel Daoud, lauréat 2024 avec son roman Houris (Gallimard) ? L’Académie Goncourt a dévoilé ce mercredi 3 septembre la première sélection de quinze titres en lice pour le plus prestigieux prix littéraire français, assorti d’un chèque symbolique de 10 €. Le nom du prochain lauréat sera proclamé le 4 novembre 2025, comme le veut la tradition, en direct du Restaurant Drouant à Paris.

03/09/2025, 14:14

ActuaLitté

À vos chansons ! Appel à candidature pour le Prix Andrée Chedid 2025

Créé en 2008 par le Printemps des Poètes, avec le soutien d’Andrée et de Matthieu Chedid, le Prix Andrée Chedid du poème chanté s’impose comme un tremplin pour les artistes émergents. Chaque année, il invite les sociétaires de la SACEM à mettre en musique un poème, renouant ainsi, dans un esprit novateur, avec la tradition du poème chanté.

02/09/2025, 16:15

ActuaLitté

Bibliothèques et médiathèques, relais du Prix des lecteurs en grands caractères

L’Association des Amis des Grands Caractères et la Librairie des Grands Caractères lancent un prix littéraire inédit : le Prix des lecteurs de livres en grands caractères. Conçu pour valoriser l’édition inclusive et donner la parole aux publics empêchés de lire, ce rendez-vous entend s’appuyer largement sur le réseau des bibliothèques et médiathèques.

02/09/2025, 16:08

ActuaLitté

Un hommage à l’humanisme : Amin Maalouf couronné à Guadalajara

Le jury du Prix FIL de Littérature en Langues Romanes a décidé, à l’unanimité, de décerner l’édition 2025 à l’écrivain franco-libanais Amin Maalouf pour l'ensemble de son œuvre. L’annonce a été faite ce lundi 1er septembre à Guadalajara, au Mexique. L’auteur recevra la distinction lors de la cérémonie inaugurale de la Foire internationale du livre de Guadalajara, le 29 novembre prochain.

02/09/2025, 14:52

ActuaLitté

Huit autrices en lice pour le Prix Simone-Veil 2025

Le mercredi 15 octobre prochain, au Cercle National des Armées, Maîtres Jean et Pierre-François Veil décerneront le Prix Simone-Veil, mais aussi le Prix des Femmes de Lettres, le Prix de la Mairie du 8e et le Prix Cocktail & Culture. Huit autrices sont finalistes.

02/09/2025, 14:44

ActuaLitté

On connaît la première sélection du Prix Décembre 2025

Le Prix Décembre, prix littéraire qui revendique son attachement à l’audace et son engagement à promouvoir des œuvres non conventionnelles, a révélé sa première sélection 2025, dont le lauréat sera proclamé le 28 octobre 2025.

02/09/2025, 11:44

ActuaLitté

Louise Fein remonte le temps et remporte le Grand Prix du roman historique

Créé en 2020 par les éditions Hauteville, en partenariat avec Prima et Ça m’intéresse Histoire, le Grand Prix du roman historique couronne chaque année, parmi une sélection, le roman historique préféré des lecteurs publié l’année précédente.

02/09/2025, 11:07

ActuaLitté

Le jury du 92e Prix des Deux Magots dévoile sa première sélection

Réuni le lundi 1er septembre 2025 sous la présidence d’Étienne de Montety, le jury du Prix des Deux Magots a établi la première sélection des ouvrages en lice pour la 92ᵉ édition du prix.

02/09/2025, 10:50

ActuaLitté

Ramsès Kefi, Prix Première Plume Furet du Nord - Decitre 2025

Pour sa neuvième édition, le groupe Furet du Nord – Decitre, en partenariat avec le Crédit Agricole Nord de France, a attribué le Prix Première Plume 2025 à Ramsès Kefi pour son premier roman Quatre jours sans ma mère (Philippe Rey). Ce prix vise à mettre en avant chaque année un auteur de la rentrée littéraire dans la catégorie « Premier Roman », récompensant la force d’un récit et l’émotion qu’il suscite.

02/09/2025, 10:00

ActuaLitté

Le Prix Stanislas 2025 pour Agnès Gruda

Agnès Gruda remporte le Prix Stanislas 2025 pour son premier roman Ça finit quand, toujours ? (Éditions des Équateurs), qui lui sera remis le samedi 13 septembre à Nancy lors de la 47e édition du Livre sur la Place. En plus d’une dotation de 3000 €, le prix s’accompagne de l’achat par Groupama d’environ 500 exemplaires du roman couronné.

01/09/2025, 13:26

ActuaLitté

Étoiles Bleues : le nouveau prix littéraire de Génération Mer

À l’occasion de l’Année de la Mer, le collectif Génération Mer inaugure le Prix littéraire Étoiles Bleues, une nouvelle distinction pensée pour mettre en valeur les récits dédiés à l’océan. Albums jeunesse, bandes dessinées, romans, essais ou témoignages : quinze ouvrages sont sélectionnés dans cinq catégories différentes.

01/09/2025, 11:43

ActuaLitté

Les finalistes du Prix Maison Rouge Biarritz 2025 sont connus

Le 27 septembre 2025, l’Hôtel du Palais à Biarritz accueillera la remise du Prix littéraire de La Maison Rouge. Pour cette 7ᵉ édition, le jury sera présidé par Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020. Écrivains, artistes et intellectuels se réuniront afin de distinguer une œuvre audacieuse, affranchie des contraintes habituelles de la rentrée littéraire. Les finalistes ont été choisis.

01/09/2025, 11:31

ActuaLitté

Les finalistes du Prix Blù Jean-Marc Roberts 2025 sont connues

Pour sa neuvième édition, le Prix Blù Jean-Marc Roberts revient avec une sélection qui met en avant cinq finalistes, porteurs d’un souffle littéraire neuf et exigeant, dans l’esprit cher à Jean-Marc Roberts, éditeur et écrivain passionné. La remise du prix aura lieu le 30 septembre 2025 à Paris.

29/08/2025, 16:53

ActuaLitté

Une sélection masculine pour le prix Edgar Faure 2025

Depuis 2007, le Prix Edgar Faure, créé en hommage à l’homme d’État français Edgar Faure par l'association du même nom, distingue chaque année des ouvrages politiques. Pour cette nouvelle édition, ils ont selectionné neuf titres, hélas, quasi exclusivement masculins.

29/08/2025, 15:12

ActuaLitté

Votez pour le lauréat du Prix Talent Cultura 2025

Depuis plus de vingt ans, la rentrée littéraire de septembre s’accompagne chez Cultura d’un rendez-vous désormais incontournable. Libraires et lecteurs se réunissent au sein de clubs de lecture pour découvrir ensemble de nouveaux talents, une initiative qui a progressivement donné naissance au Prix Talent Cultura, destiné à récompenser un premier roman.

29/08/2025, 12:46

ActuaLitté

Le Prix Handi-Livres 2025 présente sa sélection

Créé en 2010 par le fonds ABILITIS pour promouvoir le thème du handicap à travers la littérature, le prix Handi-Livres distingue, tous les deux ans, les auteurs qui mettent en lumière des personnages en situation de handicap ou abordent cette thématique dans leurs ouvrages. Les organisateurs viennent d’en dévoiler la sélection 2025.

29/08/2025, 12:29

ActuaLitté

Clément Camar-Mercier, Prix Transfuge du roman français 2025

Depuis 2015, la rédaction du média culturel Transfuge sélectionne chaque année les meilleurs livres de la rentrée littéraire. En 2025, 11 prix sont décernés dans autant de catégories, du Prix Transfuge du roman français jusqu'au Prix Poche en passant par le Prix Transfuge du premier roman.

29/08/2025, 10:23

ActuaLitté

Le Prix des librairies de Nancy – Le Point 2025 dévoile sa sélection

Le Prix des librairies de Nancy – Le Point distingue chaque année le coup de cœur commun de l’Association de libraires Lire à Nancy et de la rédaction du Point, à l’occasion du Livre sur la Place. Créé en 1979, ce festival, placé sous le parrainage de l’Académie Goncourt, marque traditionnellement l’ouverture de la saison littéraire. Cette année, pour sa 47e édition, il se déroulera du 12 au 14 septembre.

29/08/2025, 10:21

ActuaLitté

Giuliano da Empoli lauréat du Prix culturel Leenaards 2025

Le Prix culturel Leenaards 2025, doté de 30.000 CHF (environ 30.000 euros), revient à Giuliano da Empoli, auteur du best-seller Le Mage du Kremlin (2022), ainsi que des essais Les ingénieurs du chaos (2023) et L’heure des prédateurs (2024). Il est honoré pour « son parcours remarquable et sa plume d’exception », précise la Fondation Leenaards, relaie l’ATS.

28/08/2025, 17:47

ActuaLitté

La Petite-Fille de Bernhard Schlink, lauréat du Prix des libraires Folio 2025

Le huitième Prix des libraires Folio, organisé en partenariat avec Télérama, vient de distinguer l’écrivain allemand Bernhard Schlink pour La Petite-Fille (Folio, trad. Bernard Lortholary), vaste récit situé en RDA, où s’entrelacent amour, deuil et enjeux politiques.

28/08/2025, 11:38

ActuaLitté

Prix du roman Fnac 2025 : les cinq romans finalistes

Parmi les 30 titres dévoilés début juillet pour la rentrée littéraire Fnac, cinq romans ont été retenus en finale du 24e Prix du Roman Fnac. Cette sélection témoigne de l'enthousiasme des 400 libraires et des 400 lecteurs adhérents du jury, qui ont porté leur choix sur ces ouvrages. Le nom du ou de la lauréat·e sera révélé le 22 septembre.

28/08/2025, 06:30

ActuaLitté

Découvrez les lauréats des prix de La Forêt des Livres 2025

Les prix du festival La Forêt des Livres chez Gonzague Saint Bris, qui sont parmi des premiers de la saison à être décernés, seront remis ce week-end à Chanceaux-près-Loches, en Touraine. Les organisateurs ont déjà dévoilé le nom des lauréats. Parmi eux, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, qui remporte le prix de la rentrée pour son roman Je voulais vivre (Grasset), révèle l'AFP.

27/08/2025, 11:46

ActuaLitté

Prix du Livre Grand Est 2025 : Les lauréats de la 5e édition révélés

Créé en 2018 par la Région Grand Est, le Prix du Livre Grand Est met à l'honneur l'illustration et vise à promouvoir les talents littéraires et artistiques de la région. Pour cette cinquième édition, ce sont 83 auteurs, illustrateurs et éditeurs du Grand Est qui ont soumis leurs candidatures. Le jury, présidé par la romancière Agnès Ledig, s’est réuni en mai 2025 pour sélectionner les trois lauréats.

26/08/2025, 15:45

ActuaLitté

Liste des cinq ouvrages finalistes du Prix Ivoire 2025

L’association Akwaba Culture fait ce jour part des choix que le jury chargé de la sélection des ouvrages finalistes du Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d’Expression Francophone 2025 a effectués. Une sélection

23/08/2025, 14:51

ActuaLitté

Gabrielle de Tournemire, Prix Envoyé par La Poste 2025

Le prix créé par la Fondation d’entreprise La Poste, qui ouvre la saison littéraire, distingue Des enfants uniques de Gabrielle de Tournemire, publié chez Flammarion, choisi parmi six premiers romans en compétition.

21/08/2025, 15:40

ActuaLitté

Paris : la bibliothèque James Baldwin élue la plus verte du monde

À Astana, lors du congrès mondial de l’IFLA, les lauréats du Green Library Award 2025 ont été dévoilés. Créée en 2016, cette distinction récompense les initiatives les plus innovantes en matière de bibliothèques durables et engagées dans la transition écologique. Cette année, la France se distingue avec la James Baldwin Library à Paris et la Maison de l’Environnement de Lyon, parmi les projets primés.

20/08/2025, 18:07

ActuaLitté

Miné par la polémique, le prix britannique LGBTQ+ Polari en pause

Le Prix Polari, récompense britannique dédiée aux littératures LGBTQ+, ne maintient pas son édition 2025, ont annoncé les organisateurs. De nombreux auteurs et autrices, mais aussi des professionnels de l'édition, se sont mobilisés contre l'inclusion, dans la sélection annuelle, d'un titre signé par l'écrivain irlandais John Boyne, qui a revendiqué, il y a quelques semaines, des opinions transphobes.

20/08/2025, 13:22

ActuaLitté

Les cinq ouvrages en lice pour le 12e Prix du livre de Lausanne

La Ville de Lausanne a dévoilé la sélection du Prix du livre, qui fête sa 12e édition. Le public peut voter jusqu’au 31 décembre pour désigner le lauréat, annoncé le 2 février 2026.

20/08/2025, 11:59

ActuaLitté

La sélection du Prix Comics de la Critique ACBD 2025

Depuis six ans, le Prix Comics de la Critique ACBD met en lumière une bande dessinée issue de la culture anglo-saxonne. Dédié cette année à Florian Rubis, défunt membre du comité, il récompense un album paru entre août 2024 et juillet 2025, d’abord publié dans une maison anglophone pour son lectorat d’origine, puis traduit et édité en français. 

19/08/2025, 17:04

ActuaLitté

Au Québec se trouve la meilleure bibliothèque du monde

Québec décroche le titre de la meilleure bibliothèque publique au monde. Sacrée « Bibliothèque publique de l’année » par l’IFLA, l'établissement Gabrielle-Roy rayonne bien au-delà de ses murs. Transformée par un chantier de 40 millions $, elle offre aujourd’hui 10.500 m2 d’espaces.

19/08/2025, 13:36

ActuaLitté

Prix du livre allemand 2025 : les vingt romans de la sélection dévoilés

Le jury du Deutscher Buchpreis 2025 a rendu publique sa sélection de vingt romans en lice pour l’une des distinctions littéraires les plus prestigieuses du monde germanophone. Depuis l’ouverture des candidatures, pas moins de 229 titres ont été examinés. Tous sont parus ou paraîtront entre octobre 2024 et le 16 septembre 2025, date de l’annonce de la Shortlist.

19/08/2025, 12:41

ActuaLitté

Prix Pierre-François Caillé de la traduction 2025 : quatre ouvrages en lice

Le jury a dévoilé sa sélection annuelle pour ce prix qui distingue les traducteurs et traductrices en début de carrière. Depuis sa création en 1981, le Prix Pierre-François Caillé de la traduction, décerné par la Société française des traducteurs (SFT) avec le concours de l’École supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ESIT), met en lumière celles et ceux qui font voyager les mots d’une langue à l’autre. 

19/08/2025, 10:33

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.