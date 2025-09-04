Représentation syndicale : la CFDT largement majoritaire dans l'édition

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) prend le large, dans la branche de l'édition, qui cumule celle des livres, phonographique et de la musique. D'après le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, le poids de l'organisation syndicale dans le secteur atteint 61,01 %, en progression depuis le dernier relevé, en 2021 (avec 57,84 %).

Elle est suivie, de très loin, par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), qui pointe à 14,56 %, elle-même talonnée par la Confédération générale du travail (CGT), dont le poids dans la branche s’établit à 14,37 %.

Enfin, la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ferme la liste des organisations syndicales représentatives, avec un poids de 10,06 %. Rappelons qu'au niveau des branches professionnelles, une organisation syndicale doit recueillir au moins 8 % des suffrages exprimés pour pouvoir être reconnue représentative et avoir la capacité de signer des accords.

Le paysage syndical a bien évolué en quelques années, puisque la CGT s'imposait encore comme la deuxième organisation syndicale représentative, en 2021, avec un poids alors estimé à 16,42 %. Force ouvrière recule aussi, en perdant quelques points (12,74 % en 2021).

Après la fusion

En 2019, la branche professionnelle de l'édition de livres avait fusionné avec celles de l'édition phonographique et de l'édition musicale afin, selon la volonté exprimée par le gouvernement à l'époque, de faciliter l'adaptation au marché du travail.

Avant cette fusion des branches professionnelles, la CFDT était déjà bien établie dans l'édition de livres, puisque son poids s'élevait à 47,71 % en 2017. Il était moindre dans l'édition phonographique (29,31 %, deuxième organisation syndicale représentative, derrière la CFE-CGC) et encore moins important dans l'édition de musique (15,79 %, quatrième organisation syndicale représentative).

La réunion des branches professionnelles de l'édition aura donc profité à la CFDT, lui conférant une incontestable majorité dans le secteur.

Côté patrons, le SNE domine

Le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles propose une liste équivalente pour les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'édition.

À LIRE - 49.1 ou 49.3 : quand le ciseau budgétaire menace aussi la culture

Le Syndicat national de l'édition (SNE) affiche un poids important, à 67,44 %, loin devant le Syndicat National de l'Édition Phonographique (SNEP, 23,83 %), la Chambre Syndicale de l'Édition Musicale (CSDEM, 7,04 %) et le Syndicat des Musiques Actuelles (SMA, 1,69 %).

De fortes disparités qui s'expliquent aussi, cette fois, par le poids économique important de la branche de l'édition de livres par rapport aux autres branches professionnelles avec lesquelles elle a fusionné.

Photographie : Dans une manifestation contre le projet de réforme des retraites, en février 2023 (illustration, Paola Breizh, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com