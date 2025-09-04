En français, l'ultra fast fashion devient la “mode ultra-express

Couplé à la multiplication des sites de vente en ligne, l'ultra fast fashion est devenue une pratique courante dans le domaine vestimentaire. Elle s'inscrit dans les pas de la fast fashion, qui suscitait déjà l'inquiétude par ses pratiques sociales et environnementales, mais pousse tous les curseurs encore un peu plus loin.

Ainsi, selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), les acteurs de l'ultra fast fashion avancent des tarifs toujours moins élevés pour des vêtements, en multipliant les références dans des catalogues à rallonge. Une enseigne de l'ultra fast fashion proposerait par exemple « plus de 7200 nouveaux modèles de vêtements par jour et plus de 470.000 produits différents soit 900 fois plus de produits qu’une enseigne française traditionnelle », indique l'agence en citant des données de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile.

Confectionnés dans des conditions sociales et environnementales plus que problématiques, les articles vendus sur ces plateformes sont parfois de très mauvaise qualité, limitant leur durée de vie à quelques usages seulement.

Pour faire fonctionner la machine à plein régime, les acteurs de l'ultra fast fashion s'appuient par ailleurs sur les réseaux sociaux pour présenter leurs produits et leurs « promotions », afin de pousser à l'achat compulsif.

En juin dernier, 25 organisations de consommateurs de 21 pays, avec le Bureau Européen des Unions de Consommateurs, ont d'ailleurs alerté la Commission européenne et la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) « sur des pratiques qui incitent de manière déloyale à surconsommer via l’usage d’interfaces digitales pour orienter, contraindre ou tromper les consommateurs ».

Notons enfin que ces pratiques commerciales portent aussi préjudice aux enseignes plus responsables du secteur de la mode qui, en raison de leurs choix plus éthiques, ne peuvent concurrencer les tarifs cassés de l'ultra fast fashion...

Une offre « renouvelée en permanence »

En mai 2020, la Commission d'enrichissement de la langue française, placée auprès du Premier ministre, avait indiqué que la fast fashion pouvait se dire, en français, « mode express ». Logiquement, une publication datée du 4 septembre fait de l'ultra fast fashion la « mode ultra express ».

La définition fournie par la commission rend aussi compte de l'extrémisme de la mode ultra express, puisqu'elle s'appuie sur des « articles à très bas prix dont l'offre est renouvelée en permanence », quand la mode express était caractérisée « par le renouvellement très rapide de collections d’articles à bas prix ».

Rappelons que la proposition de loi évoquée plus haut dans cet article a été adoptée en 2024 par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, qui l'a considérablement réécrite, en juin 2025. Elle doit désormais passer en commission mixte paritaire, pour parvenir à une version définitive susceptible de satisfaire les deux chambres parlementaires.

Les opposants à la mode express et à la mode ultra express ont pointé une législation largement affaiblie, notamment par le passage au Sénat, qui se concentrerait sur la seconde en omettant les acteurs de la première.

« Un nœud majeur persiste : plutôt qu’un texte encadrant l’ensemble des pratiques du secteur textile, le Sénat cible la seule mode ultra éphémère. Si cette dernière pousse à leur paroxysme les mauvaises pratiques, en en faisant son unique objet, le texte laisse une large majorité d’acteurs dans son angle mort », soulignait ainsi la Coalition Stop Fast-Fashion, regroupement d'associations et de collectifs.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com