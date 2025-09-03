Prix André Malraux 2025 : la première sélection dévoilée

Le Prix André Malraux a révélé, ce 2 septembre 2025, la première sélection de sa nouvelle édition. Il distingue chaque année une œuvre de fiction engagée au service de la condition humaine et un essai sur l’art, en langue française ou traduite.
Le 03/09/2025 à 19:33 par Hocine Bouhadjera
Soutenu par les héritiers d’André Malraux, Florence † et Alain Malraux, le prix est assorti d’une dotation de 1933 euros pour chacune des deux catégories – un clin d’œil au Prix Goncourt décerné à Malraux pour La Condition humaine en 1933.
Cette première sélection sera suivie de la seconde le 2 octobre. Le 3 novembre, jour anniversaire de la naissance d’André Malraux, marquera la proclamation officielle des lauréats. La cérémonie de remise se tiendra ensuite à une date qui sera fixée en fonction de l’agenda des auteurs primés.
La sélection, catégorie Essai sur l’art :
Le lion de Rosa (Bonheur), Laurence Bertrand Dorléac, Gallimard
Monsieur Miroir, la vie extravagante de Serge Tamagnot, René de Ceccatty, Éditions du Canoë
Vendre son art, De la Renaissance à nos jours, Sophie Cras et Charlotte Guichard, Le Seuil
Valadon, Clément Dirié, Éditions Les Pérégrines
Shakespeare, Philippe Forest, Flammarion
Enquête sur les Ménines, Vélasquez et le regard du roi, Jérémie Koering, Actes Sud
Cacher/Montrer – Une histoire des œuvres invisibles en Occident, Nadeije Laneyrie-Dagen, Gallimard
La folk music américaine : De la contre-culture à l’entertainment, Régis Meyran, Le mot et le reste
Oser le nu, Camille Morineau, Flammarion
Les musiciens et le pouvoir en France, Maryvonne de Saint Pulgent, Gallimard
Catégorie Littérature engagée :
La Naturalisation, Zied Bakir, Grasset
Sa guerre, Laurent Bénégui, Mialet-Barrault
Nation cannibale, In Koli Jean Bofane, Denoël
Les Incommensurables, Raphaela Edelbauer, trad. Carole Fily, Métailié
Un indicible espoir, Michel Friedman, trad. Aloïse Denis, Calmann-Lévy
Volia, Anastasia Fomitchova, Grasset
Le carnet de Ludwig X, Pierre Fiastre, Le Chat blanc/Melmac
La vie singulière de Thomas W. Higginson, Christian Garcin, Actes Sud
La jeune fille et la mort, Negar Haéri, Le Seuil
Le Mauvais Rôle, Flore Montoyat, Harper Collins
Perpétuité, Guillaume Poix, Verticales/Gallimard
Marcher dans tes pas, Léonor de Récondo, L’Iconoclaste
38, rue de Londres, Philippe Sands, trad. Christophe Beslon, Albin Michel
Giovanni Falcone, Roberto Saviano, trad. Laura Brignon, Gallimard
L’Arabe qui sourit, Omar Youssef Souleimane, Flammarion
Pur, Nara Vidal, trad. Mathieu Dosse, Éditions La Place
La roue du diable, Vassili Zorki, trad. Valéry Kislov et Paul Lequesne, Liana Levi
Le jury 2025 :
Cécile Guilbert, essayiste (prix Médicis essai 2008), romancière et anthologiste, publiée chez Gallimard et Grasset.
Céline Malraux, autrice, traductrice, collaboratrice pour le théâtre, les documentaires et la presse.
Diana Widmaier Picasso, historienne de l’art moderne et contemporain, commissaire d’expositions internationales.
Alexandre Duval-Stalla, avocat, écrivain, président fondateur de Lire pour en sortir, biographe de Malraux et de Gaulle.
Adrien Goetz, historien de l’art, romancier, membre de l’Académie des beaux-arts, professeur à la Sorbonne.
Matthieu Garrigou-Lagrange, producteur sur France Culture, romancier (Le Brutaliste).
Mamadou Mahmoud N’Dongo, écrivain, dramaturge, cinéaste et photographe.
Mathieu Simonet, écrivain, ancien président de la Société des Gens de Lettres, spécialiste des dispositifs d’écriture collaborative.
« Farfelu génial, André Malraux a vécu mille vies d’aventures humaines, politiques et intellectuelles », rappelle Alexandre Duval-Stalla. « Ce prix littéraire veut perpétuer la mémoire d’un écrivain dont l’œuvre, toujours habitée par la quête de fraternité humaine, reste une source de lumière et d’engagement. »
Dans la catégorie Fiction engagée, le lauréat 2024 est Espèces dangereuses de Sergueï Shikalov, publié au Seuil. Le prix de l’Essai sur l’art est revenu à Maïa Hruska pour Dix versions de Kafka, paru chez Grasset. Enfin, le jury a tenu à distinguer également Malraux devant le Christ de François de Saint-Cheron, publié chez Desclée de Brouwer, en lui attribuant un Prix spécial.
