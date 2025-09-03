Prix André Malraux 2025 : la première sélection dévoilée

Soutenu par les héritiers d’André Malraux, Florence † et Alain Malraux, le prix est assorti d’une dotation de 1933 euros pour chacune des deux catégories – un clin d’œil au Prix Goncourt décerné à Malraux pour La Condition humaine en 1933.

Cette première sélection sera suivie de la seconde le 2 octobre. Le 3 novembre, jour anniversaire de la naissance d’André Malraux, marquera la proclamation officielle des lauréats. La cérémonie de remise se tiendra ensuite à une date qui sera fixée en fonction de l’agenda des auteurs primés.

La sélection, catégorie Essai sur l’art :

Le lion de Rosa (Bonheur), Laurence Bertrand Dorléac, Gallimard

Monsieur Miroir, la vie extravagante de Serge Tamagnot, René de Ceccatty, Éditions du Canoë

Vendre son art, De la Renaissance à nos jours, Sophie Cras et Charlotte Guichard, Le Seuil

Valadon, Clément Dirié, Éditions Les Pérégrines

Shakespeare, Philippe Forest, Flammarion

Enquête sur les Ménines, Vélasquez et le regard du roi, Jérémie Koering, Actes Sud

Cacher/Montrer – Une histoire des œuvres invisibles en Occident, Nadeije Laneyrie-Dagen, Gallimard

La folk music américaine : De la contre-culture à l’entertainment, Régis Meyran, Le mot et le reste

Oser le nu, Camille Morineau, Flammarion

Les musiciens et le pouvoir en France, Maryvonne de Saint Pulgent, Gallimard

Catégorie Littérature engagée :

La Naturalisation, Zied Bakir, Grasset

Sa guerre, Laurent Bénégui, Mialet-Barrault

Nation cannibale, In Koli Jean Bofane, Denoël

Les Incommensurables, Raphaela Edelbauer, trad. Carole Fily, Métailié

Un indicible espoir, Michel Friedman, trad. Aloïse Denis, Calmann-Lévy

Volia, Anastasia Fomitchova, Grasset

Le carnet de Ludwig X, Pierre Fiastre, Le Chat blanc/Melmac

La vie singulière de Thomas W. Higginson, Christian Garcin, Actes Sud

La jeune fille et la mort, Negar Haéri, Le Seuil

Le Mauvais Rôle, Flore Montoyat, Harper Collins

Perpétuité, Guillaume Poix, Verticales/Gallimard

Marcher dans tes pas, Léonor de Récondo, L’Iconoclaste

38, rue de Londres, Philippe Sands, trad. Christophe Beslon, Albin Michel

Giovanni Falcone, Roberto Saviano, trad. Laura Brignon, Gallimard

L’Arabe qui sourit, Omar Youssef Souleimane, Flammarion

Pur, Nara Vidal, trad. Mathieu Dosse, Éditions La Place

La roue du diable, Vassili Zorki, trad. Valéry Kislov et Paul Lequesne, Liana Levi

Le jury 2025 :

Cécile Guilbert, essayiste (prix Médicis essai 2008), romancière et anthologiste, publiée chez Gallimard et Grasset.

Céline Malraux, autrice, traductrice, collaboratrice pour le théâtre, les documentaires et la presse.

Diana Widmaier Picasso, historienne de l’art moderne et contemporain, commissaire d’expositions internationales.

Alexandre Duval-Stalla, avocat, écrivain, président fondateur de Lire pour en sortir, biographe de Malraux et de Gaulle.

Adrien Goetz, historien de l’art, romancier, membre de l’Académie des beaux-arts, professeur à la Sorbonne.

Matthieu Garrigou-Lagrange, producteur sur France Culture, romancier (Le Brutaliste).

Mamadou Mahmoud N’Dongo, écrivain, dramaturge, cinéaste et photographe.

Mathieu Simonet, écrivain, ancien président de la Société des Gens de Lettres, spécialiste des dispositifs d’écriture collaborative.

« Farfelu génial, André Malraux a vécu mille vies d’aventures humaines, politiques et intellectuelles », rappelle Alexandre Duval-Stalla. « Ce prix littéraire veut perpétuer la mémoire d’un écrivain dont l’œuvre, toujours habitée par la quête de fraternité humaine, reste une source de lumière et d’engagement. »

Dans la catégorie Fiction engagée, le lauréat 2024 est Espèces dangereuses de Sergueï Shikalov, publié au Seuil. Le prix de l’Essai sur l’art est revenu à Maïa Hruska pour Dix versions de Kafka, paru chez Grasset. Enfin, le jury a tenu à distinguer également Malraux devant le Christ de François de Saint-Cheron, publié chez Desclée de Brouwer, en lui attribuant un Prix spécial.

