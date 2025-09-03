Prix Goncourt des lycéens 2025 : 14 romans entrent en jeu

Avec l’annonce, aujourd’hui, de la première sélection de l’Académie Goncourt, la mécanique est enclenchée : le Prix Goncourt des Lycéens 2025 démarre officiellement. Et déjà, la liste des ouvrages retenus se réduit à 14 titres.
Le 03/09/2025
Créé et porté par la Fnac et le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche — sous le haut patronage de l’Académie Goncourt — ce prix offre à près de 2 000 lycéennes et lycéens, accompagnés de leurs professeurs, une expérience de lecture au long cours et la possibilité de faire entendre leur choix, parmi les 14 autrices et auteurs retenus par l’Académie.
Au-delà du rendez-vous littéraire, l’initiative s’inscrit dans une double ambition : soutenir, côté ministère, le développement du goût de lire ; et, côté Fnac, réaffirmer la transmission et l’accès à la culture pour tous. Un rappel utile : le Prix Goncourt des Lycéens suit les règles de son aîné et ne peut couronner deux fois la même personne. Ainsi, David Diop — lauréat 2018 pour Frère d'âme — ne figure pas dans la sélection.
Les titres sont donc les suivants :
Nathacha Appanah, La nuit au cœur, Gallimard
Emmanuel Carrère, Kolkhoze, P.O.L
David Deneufgermain, L'adieu au visage, Marchialy
David Diop, Où s'adosse le ciel, Julliard
Ghislaine Dunant, Un amour infini, Albin Michel
Paul Gasnier, La collision, Gallimard
Yanick Lahens, Passagères de nuit, Sabine Wespieser
Caroline Lamarche, Le bel obscur, Seuil
Hélène Laurain, Tambora, Verdier
Charif Majdalani, Le nom des rois, Stock
Laurent Mauvignier, La maison vide, Minuit,
Alfred de Montesquiou, Le crépuscule des hommes, Robert Laffont
Guillaume Poix, Perpétuité, Verticales
Maria Pourchet, Tressaillir, Stock
Pendant un peu plus de deux mois, les élèves de 57 lycées** (de la seconde à la terminale, voies générale, technologique ou professionnelle) liront l’intégralité des ouvrages de la sélection 2025, mis gracieusement à leur disposition par la Fnac. Une aventure collective, exigeante, et, disons-le, jubilatoire pour qui aime débattre.
Première étape : pour nourrir leur réflexion, les classes rencontreront en présentiel les écrivaines et écrivains en lice lors de rendez-vous organisés par la Fnac, du 6 au 16 octobre, dans sept villes françaises. Ces échanges — questions directes, apartés, coups de cœur et objections — donnent souvent le ton.
Deuxième étape : de septembre à novembre, lectures et discussions s’enchaînent. Elles aboutiront à des délibérations régionales, à huis clos, le lundi 24 novembre, dans six villes. Puis cap sur Rennes : les délégués nationaux s’y réuniront pour les délibérations finales, le jeudi 27 novembre au matin, avant la proclamation du lauréat à 13 heures.
Et comme chaque année, les Journées nationales du Goncourt des Lycéens se tiendront à Rennes, du 10 au 12 décembre, en présentiel, sous l’égide de l’association Bruit de Lire, opérateur du ministère pour cette opération.
Un mot pour mémoire : en novembre dernier, Sandrine Collette a remporté le Prix Goncourt des Lycéens 2024 avec Madelaine avant l’aube, publié aux éditions JC Lattès.
Enfin, l’accessibilité reste au cœur du dispositif. Partenaire du prix, Kobo by Fnac prête des liseuses aux élèves en situation de handicap afin de faciliter la lecture. Les appareils offrent des fonctionnalités adaptées aux publics dyslexiques, malvoyants ou ayant des troubles visuels (polices spécifiques, ajustement fin des tailles de caractères, gestion du contraste, synthèse vocale). Un geste concret — et attendu — qui prolonge l’engagement de la Fnac et du ministère : ouvrir la lecture à toutes et tous.
Par Clément Solym
Paru le 21/08/2025
288 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 28/08/2025
560 pages
P.O.L
24,00 €
Paru le 20/08/2025
262 pages
Marchialy
21,10 €
Paru le 20/08/2025
170 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 21/08/2025
160 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 28/08/2025
223 pages
Sabine Wespieser Editeur
20,00 €
Paru le 22/08/2025
229 pages
Seuil
20,00 €
Paru le 28/08/2025
192 pages
Editions Verdier
18,50 €
Paru le 20/08/2025
216 pages
Stock
20,00 €
Paru le 28/08/2025
752 pages
Les Editions de Minuit
25,00 €
Paru le 28/08/2025
384 pages
Robert Laffont
22,00 €
Paru le 21/08/2025
336 pages
Editions Gallimard
22,00 €
Paru le 20/08/2025
324 pages
Stock
21,90 €
Paru le 22/08/2025
139 pages
Editions de l'Olivier
19,50 €
