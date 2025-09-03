Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent

Créé et porté par la Fnac et le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche — sous le haut patronage de l’Académie Goncourt — ce prix offre à près de 2 000 lycéennes et lycéens, accompagnés de leurs professeurs, une expérience de lecture au long cours et la possibilité de faire entendre leur choix, parmi les 14 autrices et auteurs retenus par l’Académie.

Au-delà du rendez-vous littéraire, l’initiative s’inscrit dans une double ambition : soutenir, côté ministère, le développement du goût de lire ; et, côté Fnac, réaffirmer la transmission et l’accès à la culture pour tous. Un rappel utile : le Prix Goncourt des Lycéens suit les règles de son aîné et ne peut couronner deux fois la même personne. Ainsi, David Diop — lauréat 2018 pour Frère d'âme — ne figure pas dans la sélection.

Les titres sont donc les suivants :

Nathacha Appanah, La nuit au cœur, Gallimard

Emmanuel Carrère, Kolkhoze, P.O.L

David Deneufgermain, L'adieu au visage, Marchialy

David Diop, Où s'adosse le ciel, Julliard

Ghislaine Dunant, Un amour infini, Albin Michel

Paul Gasnier, La collision, Gallimard

Yanick Lahens, Passagères de nuit, Sabine Wespieser

Caroline Lamarche, Le bel obscur, Seuil

Hélène Laurain, Tambora, Verdier

Charif Majdalani, Le nom des rois, Stock

Laurent Mauvignier, La maison vide, Minuit,

Alfred de Montesquiou, Le crépuscule des hommes, Robert Laffont

Guillaume Poix, Perpétuité, Verticales

Maria Pourchet, Tressaillir, Stock

Pendant un peu plus de deux mois, les élèves de 57 lycées** (de la seconde à la terminale, voies générale, technologique ou professionnelle) liront l’intégralité des ouvrages de la sélection 2025, mis gracieusement à leur disposition par la Fnac. Une aventure collective, exigeante, et, disons-le, jubilatoire pour qui aime débattre.

Première étape : pour nourrir leur réflexion, les classes rencontreront en présentiel les écrivaines et écrivains en lice lors de rendez-vous organisés par la Fnac, du 6 au 16 octobre, dans sept villes françaises. Ces échanges — questions directes, apartés, coups de cœur et objections — donnent souvent le ton.

Deuxième étape : de septembre à novembre, lectures et discussions s’enchaînent. Elles aboutiront à des délibérations régionales, à huis clos, le lundi 24 novembre, dans six villes. Puis cap sur Rennes : les délégués nationaux s’y réuniront pour les délibérations finales, le jeudi 27 novembre au matin, avant la proclamation du lauréat à 13 heures.

Et comme chaque année, les Journées nationales du Goncourt des Lycéens se tiendront à Rennes, du 10 au 12 décembre, en présentiel, sous l’égide de l’association Bruit de Lire, opérateur du ministère pour cette opération.

Un mot pour mémoire : en novembre dernier, Sandrine Collette a remporté le Prix Goncourt des Lycéens 2024 avec Madelaine avant l’aube, publié aux éditions JC Lattès.

Enfin, l’accessibilité reste au cœur du dispositif. Partenaire du prix, Kobo by Fnac prête des liseuses aux élèves en situation de handicap afin de faciliter la lecture. Les appareils offrent des fonctionnalités adaptées aux publics dyslexiques, malvoyants ou ayant des troubles visuels (polices spécifiques, ajustement fin des tailles de caractères, gestion du contraste, synthèse vocale). Un geste concret — et attendu — qui prolonge l’engagement de la Fnac et du ministère : ouvrir la lecture à toutes et tous.

