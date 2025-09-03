"Les manuscrits peuvent arriver par lettre… ou Colissimo"

Un anniversaire pour la Fondation, qui depuis plusieurs décennies soutient « des projets fidèles à l’ADN de La Poste : la valorisation des correspondances, au cœur de l’histoire de cette institution, et l’écriture en partage », selon Anne-Marie Jean, Déléguée générale de la Fondation La Poste et Vice-présidente Eurométropole de Strasbourg.

« Partout sur le territoire, nous avons accompagné des initiatives qui donnent la parole à des personnes pour qui écrire n’était pas une évidence. L’idée initiale est simple mais essentielle : permettre à chacun de trouver dans l’écriture un outil d’insertion, de vision et d’expression », met en évidence cette dernière.

Des débats longs et palpitants

En parallèle, aux côtés du Prix Envoyé par La Poste, qui ouvre la saison littéraire, la Fondation porte plusieurs autres distinctions : le Prix Sévigné, qui récompense un ouvrage de correspondance, ou le Prix des Postières et Postiers Écrivains, qui distingue celles et ceux qui, à côté de leur métier, cultivent une œuvre littéraire. « Nous sommes également fiers d’accompagner le Prix Wepler, le Prix Clara de la nouvelle d’ado, présidé par Erik Orsenna, et le Prix Vendredi », complète Anne-Marie Jean. Plus récemment, la Fondation s'est engagée en faveur du Prix du roman d’écologie, qui a été dernièrement decerné dans le cadre de la clôture de Strasbourg, capitale mondiale du livre.

« Et puis, bien sûr, il y a ce prix Envoyé par la Poste, créé il y a près de dix ans, dont l'un des lauréats fut, pour ne citer que lui, Jean-Baptiste Andrea, prix Goncourt 2023 », rappelle la Déléguée générale de la Fondation La Poste. La récompense littéraire ne distingue que des premières œuvres littéraires, et ainsi des éditeurs qui ont assumé le risque de publier un nouveau venu.

La plume distinguée est invitée, chaque année, à rencontrer le public dans de grands rendez-vous littéraires, comme au Livre sur la Place de Nancy, première sortie, ou au Marathon des Mots de Toulouse, comme à l'accoutumée.

L'écrivaine Diane Mazloum, membre du jury du prix Envoyé par la Poste, partage : « Je trouve que cette année a été une très belle récolte : de très beaux textes, avec des voix singulières. » Avant de révéler : « Les débats ont été palpitants, parfois longs, mais c’est ce qui les a rendus passionnants. Au final, il a fallu trancher, et je crois que c’est vraiment une très bonne année. Pour moi, ce prix est très important, et même un peu romantique dans son principe. »

Nicolas Jacky Le Duigou, équipier spécialisé Plateforme Colis La Poste Gironde, et également juré de cette édition, a souhaité remercier « celles et ceux qui écrivent pour nous faire voyager dans l’espace et dans le temps ». Et un petit clin d’œil de professionnels : « Les manuscrits peuvent arriver par lettre… ou par Colissimo. »

Marie Llobères, de son côté, recommande vivement les six ouvrages retenus : « Les discussions ont été longues, intenses, mais toujours stimulantes. Plusieurs noms de notre sélection se retrouvent dans d’autres listes de prix, cela prouve qu’on n’a pas fait un trop mauvais travail », constate-t-elle. « L'objectif de cette récompense littéraire est aussi de mettre en lumière toute une sélection », ajoute Anne-Marie Jean.

La lauréate Gabrielle de Tournemire, entourée des membres du jury de cette édition 2025, du PDG de La Poste, Philippe Wahl, et d'Anne-Marie Jean, Déléguée générale de la Fondation La Poste.

Parmi les six écrivains retenus cette année, chacun a pris la parole à l’occasion de la cérémonie de remise du Prix, offrant un aperçu de son univers. Arbon, avec Les derniers jours de Harry Yuan (Au Diable Vauvert), s'est dit « très heureux » de voir son roman qualifié de « thriller étourdissant » où « la vie de Harry Yuan se transforme en Monte-Cristo contemporain », et où il s’interroge, à la manière d'Homère : « Que devient un homme quand il cesse d’être un héros ? »

Catherine Girard, pour le très débattu In violentia veritas (Grasset), raconte avoir envoyé son manuscrit par la poste, « par orgueil, parce que j’étais la fille de… », ajoutant avec humour : « J’ai eu des lettres de refus aussi. » Elle signe le récit brut d’une vérité familiale. Avec Les mandragores (Éditions du Panseur), Marius Degardin a bâti son fil narratif entre « une lettre malheureuse, et une carte postale plus heureuse », peuplées d’anecdotes cocasses.

Thibault Daelman, lui, a puisé dans sa propre histoire pour L’entroubli (Le Tripode), qu’il décrit comme « un roman autobiographique sur une fratrie dans un quartier populaire de Paris – et je suis l’un de ces cinq ». Mathilda Di Matteo, avec La bonne mère (L’Iconoclaste), complète une sélection où chaque livre illustre la diversité des écritures, entre mémoire intime et récits universels.

Cinq des six auteurs de la sélection 2025 du prix Envoyé par la Poste, et Anne-Marie Jean, Déléguée générale de la Fondation La Poste.

Enfin, Gabrielle de Tournemire, la lauréate pour son roman, Des enfants uniques. L'histoire bouleversante d’Hector et Luz, deux adolescents amoureux dont le handicap rend l’union impossible aux yeux de la société, et qui, tels des Roméo et Juliette entravés, luttent pas à pas contre les barrières et les regards infantilisants, pour construire leur amour.

« L’écriture de ce premier roman a été une véritable expérience de liberté : créer des personnages, les voir s’incarner au point de presque la prendre en otage, les suivre pas à pas et admirer leur force », confie cette dernière. Lors de cette cérémonie, elle a exprimé sa gratitude envers ses parents et ses sœurs qui l’ont encouragée à persévérer, ses colocataires de Bruxelles, ainsi qu’Alix Penent, son éditrice, et toute l’équipe de Flammarion, son éditeur.

Auprès d'ActuaLitté, elle raconte : « J’ai mis environ deux ans à l’écrire, dont une grosse année de travail régulier, en parallèle de ma thèse. Je l’ai souvent écrit dans les trains, sans obligation, mais avec bonheur. » et d'assurer : « Quand Olivier Poivre d’Arvor, président du jury, m'a appelé pour m'annoncer que j'étais la lauréate, j’ai ressenti une immense joie. »

Le mot de la fin pour le PDG de La Poste, Philippe Wahl, qui a officiellement remis le prix à Gabrielle de Tournemire, avec la dotation de 2500 euros qui l'accompagne : « Gabrielle de Tournemire a fait revivre certains héros de mon enfance, Tristan et Iseult, Roméo et Juliette. Ils trouvent une résonance nouvelle, incarnés là où la société ne regarde pas d’habitude. »

Et de relayer la parole d'une Prix Nobel, en forme de conclusion : « Annie Ernaux avait, elle aussi, envoyé son tout premier manuscrit par la Poste. Mais à l’époque, le prix « Envoyé par la Poste » n’existait pas encore... »

