La phrase de trop sur Gaza ? Raphaël Enthoven déprogrammé d’un salon littéraire

Du 19 au 21 septembre, Besançon accueillera quelque 200 auteurs et autrices dans le cadre du festival Livres dans la Boucle. Parmi eux figurait, jusqu'à ce mardi 2 septembre, Raphaël Enthoven. Le philosophe médiatique y était invité à la sortie de L'Albatros, son dernier livre dans lequel il parle de la fin de vie de sa mère.

Mais c'est pour un tout autre sujet qu'il a été désinvité de l'événement. Ce 15 août, l'essayiste, habitué à réagir à l'actualité de la guerre à Gaza, a rédigé un nouveau post X dans lequel il déclare : « Il n’y a AUCUN journaliste à Gaza. Uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d’otages avec une carte de presse. »

Des mots qui ont choqué, quelques jours après que six journalistes palestiniens aient été tués dans un bombardement israélien. Les réactions ne se sont pas fait attendre, notamment de la part des membres de la section bisontine du Parti communiste français, qui ont jugé les propos de Raphaël Enthoven « inadmissibles ».

Ils ont interpellé, le mardi 2 septembre au matin, le festival soutenu par Grand Besançon Métropole (GBM) : « Les organisateurs cautionnent-ils ce type de déclarations ? Approuvent-ils la criminalisation de journalistes ? […] En clair, doit-on encore accueillir Raphaël Enthoven ? Pour nous, la réponse est NON. »

Raphaël Enthoven "gêné pour ses censeurs"

Dans l’après-midi, GBM a publié un communiqué soulignant que « les récentes déclarations polémiques de M. Enthoven sont de nature à compromettre la sérénité du festival littéraire Livres dans la boucle ».

En conséquence, l’organisateur a demandé au prestataire de la manifestation d’annuler la venue du philosophe prévue fin septembre. Contacté par ActuaLitté, GBM n'a pas encore donné suite, cet article sera actualisé le cas échéant.

Raphaël Enthoven lui, nous a confié être « gêné pour [ses] censeurs dont le sectarisme prospère sur la lâcheté ». Avant de persister et de signer : « Il n'y a aucun journaliste à Gaza qui ne soit dans la main du Hamas. Or je dénie la qualité de journaliste à quelqu'un qui travaille (parfois activement) pour une organisation terroriste. »

Puis de conclure : « Pour avoir dit ça, j'ai été traité de nazi, menacé d'un "nouveau Nuremberg" etc. Mais ces sottises ne sont rien à côté d'une censure délibérée, fière d'elle, qui croit avoir défendu la démocratie en empêchant un écrivain de venir parler de sa mère. »

Le philosophe médiatique français reprend ici en partie le raisonnement du Tsahal. En effet, l'armée israélienne, qui interdit par ailleurs, depuis octobre 2023, l'accès de l'enclave à tous les journalistes étrangers, a à plusieurs reprises accusé des journalistes de gazaouis d'être des agents terroristes affiliés au Hamas, pour justifier leur élimination. Ce fut notamment le cas dernièrement, lors du bombardement évoqué plus haut, qui a coûté la vie à six nouveaux journalistes.

Des meurtres visés

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme avait alors condamné ce qu'il qualifie dans un communiqué de « meurtre », accusant Tsahal d'avoir « visé la tente » où se trouvaient des employés de la chaîne Al Jazeera, ce qui « constitue une grave violation du droit humanitaire international ».

Dans une tribune publiée le 1er septembre à l'initiative de Reporters sans frontières (RSF), Avaaz et le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), 250 médias de 50 pays différents alertaient : « Au rythme où l'armée israélienne tue les journalistes dans la bande de Gaza, il n'y aura bientôt plus personne pour vous informer »

Thibaut Bruttin, directeur général de RSF, parle pour sa part d'« assassinats ciblés de journalistes pourtant identifiés, pourtant identifiables ». Concernant les accusations de l'armée israélienne envers ces journalistes, il les dénonce comme étant un « maquillage grossier pour essayer d'éliminer des journalistes qui dérangent ». Il rappelle au passage que « plus de 200 journalistes » ont été tués depuis le début du conflit à Gaza, « dont une cinquantaine dans l'exercice de leurs fonctions ».

À ce jour, et à notre connaissance, aucune étude indépendante n'a été menée qui attestait de l'appartenance au Hamas de journalistes présents dans l'enclave. Parmi les listes dévoilées par le camp pro-Israél, la plus longue semble être celle publiée par HonestReporting, ONG de surveillance des médias basée à Jérusalem qui se concentre sur l'antisémitisme et les préjugés anti-israéliens.

Combien de journalistes ? Combien de terroristes ?

Y sont cités les noms de 73 des journalistes tués à Gaza, qui auraient tous été membres ou affiliés à un groupe terroriste palestinien (parmi lesquels l'organisme compte le Hamas, le Jihad islamique, le Front populaire de libération de la Palestine et le Front démocratique de libération de la Palestine).

Mais à y regarder de plus près, une seule de ces personnes est directement pointée comme étant un combattant confirmé d'une organisation terroriste. Pour dix autres journalistes, l'organisme utilise le conditionnel lorsqu'il parle de leur participation à une organisation terroriste. Les 62 autres noms de la liste ne sont que des journalistes qui travaillaient au moment de leur mort, ou ont travaillé plus tôt dans leur carrière, pour des médias affiliés au Hamas, au Jihad islamique palestinien, au Front populaire de libération de la Palestine et au Front démocratique de libération de la Palestine.

Loin, donc, « des tueurs, des combattants ou des preneurs d’otages avec une carte de presse », que dénonçait Raphaël Enthoven. Sans oublier tout le reste des « plus de 200 journalistes » morts ces derniers mois à Gaza, pour lesquels aucun lien, ni de près ni de loin, n'a pu être fait avec une organisation terroriste palestinienne.

Dans un autre post X, publié en réaction à la polémique qui a suivi son premier tweet, Raphaël Enthoven déclarait que parmi le flot d'insultes qui s'est déversé sur lui, la « seule chose que je n'ai pas reçue, c'est l'identité d'un seul véritable journaliste à Gaza = qui travaille librement sans être lié au Hamas d'une manière ou d'une autre ».

Il semble ici oublier une règle fondamentale en démocratie : la charge de la preuve incombe à celui qui émet l'accusation. Alors, jusqu'à preuve du contraire, il y a à minima 150 journalistes non affiliés au Hamas qui ont été tués à Gaza depuis octobre 2023.

Un chiffre qui croît jusqu'à atteindre l'ensemble des journalistes morts ces derniers mois, si on s'appuie seulement sur les données — inexistantes — provenant d'études indépendantes. En l'absence de journalistes étrangers sur le territoire — Israël leur en interdit l'accès —, nul doute qu'il sera impossible de rassembler de telles données.

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com