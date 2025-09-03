Harry et moi, les années en famille, 1950-1960

Paru le 14 août chez Gallimard, Harry et moi plonge dans les années que Niki de Saint Phalle partagea avec l’écrivain américain Harry Mathews, de 1950 à 1960. Illustré de collages, de dessins et de pages manuscrites, ce #livre restitue une décennie marquée par la vie de famille et par un rare climat de stabilité. Cette période, à la fois intime et fondatrice, accompagne les débuts de l’artiste et éclaire ses premières créations. Dans une langue simple et directe, Niki met à nu son quotidien, sans masquer les fragilités qui le traversent.

Née en 1930 près de Paris, Niki de Saint Phalle se tourne vers l’#art au début des années cinquante. Après des assemblages expérimentaux, elle conçoit ses célèbres « Tirs », œuvres spectaculaires qui la propulsent sur la scène internationale. Elle rejoindra ensuite le groupe des Nouveaux Réalistes et collaborera durablement avec Jean Tinguely, son compagnon puis mari, avec qui elle réalise plusieurs projets monumentaux. Son #œuvre, marquée par l’inventivité et l’usage de matériaux variés, s’étendra sur un demi-siècle jusqu’à sa disparition en 2002.

Harry Mathews, né lui aussi en 1930 à New York, quitte les États-Unis en 1952 pour s’installer en Europe. Avec Niki et leurs enfants, il réside aux Baléares, en Allemagne, en Italie puis en France. Poète proche de la New York School, il fonde la revue Locus Solus en 1961, avant d’être introduit à l’Oulipo par Georges Perec. Auteur de romans, de nouvelles et d’essais, il est largement publié en France, notamment chez P.O.L. Après sa séparation d’avec Niki, il partagera la vie de l’écrivaine Marie Chaix pendant quarante ans. Il meurt en 2017, laissant une œuvre abondante et singulière.

Harry et moi se lit comme le récit croisé de deux destins qui, dans l’intimité de ces années partagées, posaient les fondations d’une trajectoire artistique et littéraire appelée à compter.

À lire également :

- Mon Secret de Niki de Saint Phalle, Éditions Le rayon blanc et Éditions des femmes - Antoinette Fouque, Paris, 2023

- Traces de Niki de Saint Phalle, Gallimard, Paris, 2023

- My Love de Niki de Saint Phalle, Gallimard, Paris, 2024