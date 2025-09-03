Lancement de la quatrième édition du Prix Goncourt des détenus

Créé à l’initiative du Centre national du livre (CNL), opérateur du ministère de la Culture, et du ministère de la Justice, sous le patronage de l’Académie Goncourt, ce prix entend placer les personnes détenues au cœur du processus littéraire.

Il vise à valoriser leur regard critique tout en leur permettant de découvrir des œuvres contemporaines. Chaque année, près de 600 détenus sont ainsi invités à lire avec passion les ouvrages sélectionnés et à exprimer leur voix en élisant leur propre lauréat parmi les 15 auteurs choisis par l’Académie.

Les 15 romans sélectionnés pour le Prix Goncourt des détenus sont :

Nathacha Appanah, La nuit au cœur, Gallimard

Emmanuel Carrère, Kolkhoze, P.O.L

David Deneufgermain, L'adieu au visage, Marchialy

David Diop, Où s'adosse le ciel, Julliard

Ghislaine Dunant, Un amour infini, Albin Michel

Paul Gasnier, La collision, Gallimard

Yanick Lahens, Passagères de nuit, Sabine Wespieser

Caroline Lamarche, Le bel obscur, Seuil

Hélène Laurain, Tambora, Verdier

Charif Majdalani, Le nom des rois, Stock

Laurent Mauvignier, La maison vide, Minuit,

Alfred de Montesquiou, Le crépuscule des hommes, Robert Laffont

Guillaume Poix, Perpétuité, Verticales

Maria Pourchet, Tressaillir, Stock

David Thomas, Un frère, L’Olivier

Les temps forts du 4e Prix Goncourt des détenus

Première étape : lectures et rencontres

Pendant plus d’un mois, les personnes détenues de 45 établissements pénitentiaires seront invitées à lire et analyser l’ensemble des ouvrages de la sélection 2025, dont les exemplaires auront été envoyés en amont par le Centre national du livre (CNL). Afin d’alimenter leur réflexion et d’enrichir le débat, elles pourront échanger directement avec les auteurs sélectionnés au cours des rencontres littéraires organisées par le CNL, prévues entre le 13 octobre et le 14 novembre 2025.

Deuxième étape : délibérations régionales et nationales

À l’issue de cette période de lectures et de discussions, entre septembre et novembre, les détenus devront retenir trois ouvrages parmi les quinze romans en compétition. Chaque établissement, représenté par une personne détenue, défendra alors les choix de son groupe lors des dix délibérations régionales, programmées du mercredi 26 novembre au mercredi 3 décembre et coordonnées par les directions interrégionales des services pénitentiaires.

Les délégués nationaux des détenus se réuniront ensuite pour la phase finale des délibérations, organisée au CNL le mardi 16 décembre au matin, juste avant la proclamation officielle du lauréat.

Au total, 45 établissements pénitentiaires participent à cette quatrième édition du Prix Goncourt des détenus, répartis selon les Directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP).

Bordeaux – Centre de détention de Bédénac

Bordeaux – Centre de détention de Mauzac

Bordeaux – Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan

Bordeaux – Maison centrale de Saint-Martin-de-Ré

Dijon – Centre de détention de Châteaudun

Dijon – Centre pénitentiaire de Châteauroux

Dijon – Maison centrale de Saint-Maur

Dijon – Maison d’arrêt de Nevers

DSPOM – Centre de détention de Koné

DSPOM – Centre de détention du Port

DSPOM – Centre pénitentiaire de Majicavo

DSPOM – Centre pénitentiaire de Nouméa

DSPOM – Centre pénitentiaire de Saint-Denis

Lille – Centre pénitentiaire de Beauvais

Lille – Centre pénitentiaire de Laon

Lille – Maison d’arrêt de Valenciennes

Lyon – Centre pénitentiaire de Riom

Lyon – Centre pénitentiaire de Grenoble – Varces

Lyon – Maison d’arrêt de Bonneville

Lyon – Centre pénitentiaire de Valence

Lyon – Maison d’arrêt de Lyon Corbas

Marseille – Centre de détention de Casabianda

Marseille – Centre pénitentiaire d’Aix-Luynes

Marseille – Maison centrale d’Arles

Marseille – Maison d’arrêt de Draguignan

Marseille – Maison d’arrêt de Nice

Paris – Centre pénitentiaire de Bois d’Arcy

Paris – Centre pénitentiaire de Fresnes

Paris – Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin

Paris – Centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis

Paris – Maison centrale de Poissy

Rennes – Centre pénitentiaire de Caen

Rennes – Centre pénitentiaire de Nantes

Rennes – Maison d’arrêt de Brest

Rennes – Centre pénitentiaire pour femmes de Rennes

Rennes – Centre pénitentiaire de Rennes Vezin

Strasbourg – Centre pénitentiaire de Metz

Strasbourg – Centre pénitentiaire de Troyes Lavau

Strasbourg – Maison d’arrêt de Nancy

Strasbourg – Maison d’arrêt de Reims

Toulouse – Centre de détention du Muret

Toulouse – Centre pénitentiaire de Perpignan

Toulouse – Centre pénitentiaire de Toulouse Seysses

Toulouse – Maison d’arrêt de Montauban

Toulouse – Maison d’arrêt de Nîmes

Après trois mois consacrés à la lecture attentive des 16 romans retenus par l’Académie Goncourt et à l’organisation de 56 rencontres entre auteurs et personnes détenues au sein des établissements partenaires, les délégués de l'édition 2024 avaient finalement décerné le Prix Goncourt des détenus à Sandrine Collette, pour son ouvrage Madelaine avant l’aube, paru aux éditions JC Lattès.

