L’Académie Goncourt a dévoilé ce mercredi 3 septembre la liste des 15 romans retenus pour la première sélection du prix Goncourt. Cette annonce marque également le lancement de la quatrième édition du Prix Goncourt des détenus. Dès le lendemain, jeudi 4 septembre, une rencontre aura lieu au centre pénitentiaire de Châteauroux, réunissant l’académicienne Paule Constant, Mokhtar Amoudi — lauréat du prix Goncourt des détenus 2023 pour Les conditions idéales (Gallimard) — et les personnes détenues.
Le 03/09/2025 à 15:46 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
03/09/2025 à 15:46
0
Commentaires
0
Partages
Créé à l’initiative du Centre national du livre (CNL), opérateur du ministère de la Culture, et du ministère de la Justice, sous le patronage de l’Académie Goncourt, ce prix entend placer les personnes détenues au cœur du processus littéraire.
Il vise à valoriser leur regard critique tout en leur permettant de découvrir des œuvres contemporaines. Chaque année, près de 600 détenus sont ainsi invités à lire avec passion les ouvrages sélectionnés et à exprimer leur voix en élisant leur propre lauréat parmi les 15 auteurs choisis par l’Académie.
Les 15 romans sélectionnés pour le Prix Goncourt des détenus sont :
Nathacha Appanah, La nuit au cœur, Gallimard
Emmanuel Carrère, Kolkhoze, P.O.L
David Deneufgermain, L'adieu au visage, Marchialy
David Diop, Où s'adosse le ciel, Julliard
Ghislaine Dunant, Un amour infini, Albin Michel
Paul Gasnier, La collision, Gallimard
Yanick Lahens, Passagères de nuit, Sabine Wespieser
Caroline Lamarche, Le bel obscur, Seuil
Hélène Laurain, Tambora, Verdier
Charif Majdalani, Le nom des rois, Stock
Laurent Mauvignier, La maison vide, Minuit,
Alfred de Montesquiou, Le crépuscule des hommes, Robert Laffont
Guillaume Poix, Perpétuité, Verticales
Maria Pourchet, Tressaillir, Stock
David Thomas, Un frère, L’Olivier
Première étape : lectures et rencontres
Pendant plus d’un mois, les personnes détenues de 45 établissements pénitentiaires seront invitées à lire et analyser l’ensemble des ouvrages de la sélection 2025, dont les exemplaires auront été envoyés en amont par le Centre national du livre (CNL). Afin d’alimenter leur réflexion et d’enrichir le débat, elles pourront échanger directement avec les auteurs sélectionnés au cours des rencontres littéraires organisées par le CNL, prévues entre le 13 octobre et le 14 novembre 2025.
Deuxième étape : délibérations régionales et nationales
À l’issue de cette période de lectures et de discussions, entre septembre et novembre, les détenus devront retenir trois ouvrages parmi les quinze romans en compétition. Chaque établissement, représenté par une personne détenue, défendra alors les choix de son groupe lors des dix délibérations régionales, programmées du mercredi 26 novembre au mercredi 3 décembre et coordonnées par les directions interrégionales des services pénitentiaires.
Les délégués nationaux des détenus se réuniront ensuite pour la phase finale des délibérations, organisée au CNL le mardi 16 décembre au matin, juste avant la proclamation officielle du lauréat.
Au total, 45 établissements pénitentiaires participent à cette quatrième édition du Prix Goncourt des détenus, répartis selon les Directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP).
Voici la liste entièrement alignée avec les mêmes puces :
Bordeaux – Centre de détention de Bédénac
Bordeaux – Centre de détention de Mauzac
Bordeaux – Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan
Bordeaux – Maison centrale de Saint-Martin-de-Ré
Dijon – Centre de détention de Châteaudun
Dijon – Centre pénitentiaire de Châteauroux
Dijon – Maison centrale de Saint-Maur
Dijon – Maison d’arrêt de Nevers
DSPOM – Centre de détention de Koné
DSPOM – Centre de détention du Port
DSPOM – Centre pénitentiaire de Majicavo
DSPOM – Centre pénitentiaire de Nouméa
DSPOM – Centre pénitentiaire de Saint-Denis
Lille – Centre pénitentiaire de Beauvais
Lille – Centre pénitentiaire de Laon
Lille – Maison d’arrêt de Valenciennes
Lyon – Centre pénitentiaire de Riom
Lyon – Centre pénitentiaire de Grenoble – Varces
Lyon – Maison d’arrêt de Bonneville
Lyon – Centre pénitentiaire de Valence
Lyon – Maison d’arrêt de Lyon Corbas
Marseille – Centre de détention de Casabianda
Marseille – Centre pénitentiaire d’Aix-Luynes
Marseille – Maison centrale d’Arles
Marseille – Maison d’arrêt de Draguignan
Marseille – Maison d’arrêt de Nice
Paris – Centre pénitentiaire de Bois d’Arcy
Paris – Centre pénitentiaire de Fresnes
Paris – Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin
Paris – Centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis
Paris – Maison centrale de Poissy
Rennes – Centre pénitentiaire de Caen
Rennes – Centre pénitentiaire de Nantes
Rennes – Maison d’arrêt de Brest
Rennes – Centre pénitentiaire pour femmes de Rennes
Rennes – Centre pénitentiaire de Rennes Vezin
Strasbourg – Centre pénitentiaire de Metz
Strasbourg – Centre pénitentiaire de Troyes Lavau
Strasbourg – Maison d’arrêt de Nancy
Strasbourg – Maison d’arrêt de Reims
Toulouse – Centre de détention du Muret
Toulouse – Centre pénitentiaire de Perpignan
Toulouse – Centre pénitentiaire de Toulouse Seysses
Toulouse – Maison d’arrêt de Montauban
Toulouse – Maison d’arrêt de Nîmes
Après trois mois consacrés à la lecture attentive des 16 romans retenus par l’Académie Goncourt et à l’organisation de 56 rencontres entre auteurs et personnes détenues au sein des établissements partenaires, les délégués de l'édition 2024 avaient finalement décerné le Prix Goncourt des détenus à Sandrine Collette, pour son ouvrage Madelaine avant l’aube, paru aux éditions JC Lattès.
Crédits photo : Goncourt des détenus
DOSSIER - Sélections, jurys, lauréats... Les prix de la rentrée littéraire 2025
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 21/08/2025
288 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 28/08/2025
560 pages
P.O.L
24,00 €
Paru le 20/08/2025
262 pages
Marchialy
21,10 €
Paru le 14/08/2025
363 pages
Julliard
22,50 €
Paru le 20/08/2025
170 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 21/08/2025
160 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 28/08/2025
223 pages
Sabine Wespieser Editeur
20,00 €
Paru le 22/08/2025
229 pages
Seuil
20,00 €
Paru le 28/08/2025
192 pages
Editions Verdier
18,50 €
Paru le 20/08/2025
216 pages
Stock
20,00 €
Paru le 28/08/2025
752 pages
Les Editions de Minuit
25,00 €
Paru le 28/08/2025
384 pages
Robert Laffont
22,00 €
Paru le 21/08/2025
336 pages
Editions Gallimard
22,00 €
Paru le 20/08/2025
324 pages
Stock
21,90 €
Paru le 22/08/2025
139 pages
Editions de l'Olivier
19,50 €
Commenter cet article