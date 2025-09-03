Violences sexistes et sexuelles : "On a écrit le livre qu'on aurait aimé lire il y a dix ans"

« J’ai écrit le livre que j’aurais aimé avoir entre les mains il y a dix ans. » Le 3 septembre, une imposante BD de 400 pages au nom évocateur arrive sur les étales des librairies : Les Combattantes — Une histoire des violences sexistes et sexuelles, publiée chez Delcourt.

À sa tête, deux noms : celui de Géraldine Grenet, consultante sur les questions de santé et de violences faites aux femmes, et la dessinatrice Marie-Ange Rousseau. Les deux artistes ont réuni une soixantaine de témoignages d’expertes, de personnel associatif, et de victimes pour documenter l’histoire, les formes, les mécanismes et les conséquences des violences sexistes et sexuelles (VSS).

Un travail minutieux, mené sur le long terme. Et le résultat est là : l’ouvrage se lit facilement, malgré la richesse des informations. Sans prétendre à l’exhaustivité, il explore de nombreux thèmes — des origines des violences et de la domination masculine aux espaces où elles s’exercent : le couple, la famille, et même la bande dessinée. Il s’intéresse aussi à la manière dont les témoignages sont recueillis, notamment dans le système de santé ou judiciaire, et aux raisons pour lesquelles il doit être repensé.

Le récit se traverse aisément, grâce à une narration incarnée – les autrices apparaissant elles-mêmes sur les planches. Elles y livrent leurs doutes, leurs découvertes, et leurs difficultés. « C’était une idée de notre éditrice », confient-elles à l’unisson.

« À l’époque, on ne parlait pas des violences »

Derrière cette approche sensible se cache un long travail de terrain, débuté en 2012. À cette époque, Géraldine Grenet travaille dans le secteur de la santé. En s'y intéressant de plus près, elle découvre peu à peu l’ampleur des violences faites aux femmes. Le sujet est encore très peu discuté dans l’espace public. « Je n’y connaissais pas grand-chose, j’étais un peu perdue ».

À force de lire, d’écouter, d’interroger, elle en fait son terrain de travail. « C’était compliqué de comprendre les tenants et les aboutissants. Je voulais donc créer quelque chose qui rende tout cela plus accessible », glisse-t-elle.

Elle crée le podcast Les femmes sages, qui deviendra plus tard un livre publié par Larousse. Puis elle ressent le besoin d’un autre format : plus visuel, plus narratif, plus « accessible ». La bande dessinée s’impose. « C’est le format idéal, car c’est à la fois un outil de spécialisation et de vulgarisation. »

Pour l'accompagner, elle pense tout de suite à Marie-Ange Rousseau, dont elle avait apprécié le trait dans Péyi an nou, roman graphique sur le Bumidom, coréalisé avec Jessica Oublié aux éditions Steinkis. La dessinatrice, formée à la bande dessinée documentaire, est justement en quête de récits féministes forts. « Mais je ne savais pas encore comment m’emparer de ce sujet. J’attendais le bon projet », se remémore-t-elle. Leur collaboration démarre en 2020. Elles ne se rencontreront en chair et en os qu’une fois le contrat signé chez Delcourt.

« Il fallait sortir des cases pour respirer »

Le duo travaille à distance, par échanges de mails, appels, visios. La scénariste enquête, et envoie des portions de scénario à son acolyte. Cette dernière propose des premiers brouillons, discute des choix, fait des suggestions graphiques. « Il y avait beaucoup de matière. Parfois, il fallait casser les cases, sortir des bulles, trouver une respiration pour ne pas écraser le lecteur », raconte l’illustratrice.

Et puis il y a les impasses. Les sujets qu’il a fallu écarter, faute d’espace. « Nous avons choisi de ne pas aborder les questions de prostitution ou de pornographie, car les traiter en deux ou quatre planches n’aurait pas suffi. Ces sujets sont trop complexes pour être résumés aussi brièvement », indique Marie-Ange Rousseau.

#MeTooBD : l’affaire Vivès comme déclencheur

Certaines thématiques, en revanche, ont pris plus d’ampleur que prévu. L’inceste, notamment. « Je ne pensais pas y consacrer tout un chapitre, confie la scénariste. Et puis, lors d’un séjour en forêt avec deux amies, elles m’ont raconté leurs histoires. J’ai compris qu’on ne pouvait pas survoler cela. » Ce moment, les deux autrices l’intègrent à la narration. Elles s’y montrent elles-mêmes, au milieu d'une forêt, en plein doute.

Extrait

Autre exemple : les violences sexistes dans le monde de la BD. En 2022, alors qu’elles sont en plein travail sur le livre, l’annonce d’une exposition dédiée à Bastien Vivès au Festival d’Angoulême fait couler de l’encre dans les médias. Et rebat les cartes dans le petit monde de la bande dessinée.

« Ce serait quand même ironique de faire une BD sur les violences sexistes sans parler de celles présentes dans la BD », peut-on lire entre les pages. Et cela prend tout son sens, puisque Marie-Ange Rousseau est personnellement concernée, étant membre du collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme. « Cet épisode m’a profondément marquée. C’est une des parties du livre dans lesquelles je me suis le plus impliquée. »

Pour enrichir leur propos, elles partent à la rencontre de Chantal Montellier et évoquent le travail de valorisation qu’elle a accompli aux côtés de Jeanne Puchol et Marie-Jo Bonnet, avec la création du prix Artémisia en 2007, destiné à mettre en lumière les œuvres des femmes dans ce domaine.

Extrait

Strasbourg, laboratoire féministe

Le livre se divise en deux grandes parties : la première, plus théorique, retrace l’histoire des violences sexistes et de leur traitement social, juridique, médiatique. La seconde plonge dans le quotidien des associations, des praticiennes, des survivantes, dans des lieux concrets — notamment à Strasbourg, ville de Géraldine Grenet, où elle s’appuie sur un réseau féministe local très actif. « Ça me semble important de valoriser le travail local, autour de moi ».

Car, pour elles, leur bande dessinée n’a pas vocation à être une « bible du féminisme », mais plutôt une représentation possible des violences sexistes, élaborée à partir de leur regard, de leurs outils et de leur époque. Elles soulignent d’ailleurs : « Ce qui se passe à Strasbourg peut très bien se reproduire ailleurs, en France comme dans le monde. »

L’ouvrage est décrit par sa maison comme une « BD de référence ». Un qualificatif qu’ActuaLitté reprend volontiers, en ajoutant même : « à lire de toute urgence ». Car, Les Combattantes, c’est une passerelle entre les luttes d’hier et celles d’aujourd’hui. Un récit qui éclaire, et qui, à sa manière, transmet la force du collectif. Comme le résume si justement Marie-Ange, déjà engagée dans un nouveau projet : « Si notre travail peut aider ne serait-ce qu’une seule personne, alors nous aurons réussi. »

