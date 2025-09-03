Charlie Fabert, 27 ans, nouveau pensionnaire de la Comédie-Française

La Comédie-Française accueille un nouveau pensionnaire : Charlie Fabert, 27 ans, intègre la Troupe à partir du 1er septembre 2025, engagé par l’administrateur général Clément Hervieu-Léger.
Le 03/09/2025 à 12:58 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
03/09/2025 à 12:58
0
Commentaires
0
Partages
Pour ses débuts sur la scène de la maison, il incarnera Tréplev dans Une mouette d’après Anton Tchekhov, mise en scène par Elsa Granat, avant de jouer Carlino dans L’École de danse de Carlo Goldoni, mise en scène par Clément Hervieu-Léger, à la Salle Richelieu. Il participera également à la création de Bestioles de Lachlan Philpott, mise en scène par Séphora Pondi au Studio-Théâtre.
Formé d’abord à la Classe Libre du Cours Florent (promotion 34) auprès de Jean-Pierre Garnier, Charlie Fabert poursuit ensuite ses études au Conservatoire national supérieur d’art dramatique en 2014, dans la classe de Sandy Ouvrier. Dès 2017, il se fait remarquer au Festival d’Avignon, notamment sous la direction de Yann-Joël Collin (Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès) et de Clément Hervieu-Léger (Impromptu 1663 d’après Molière).
À partir de 2015, il rejoint la compagnie Le K, dirigée par Simon Falguières, et participe à la longue aventure du spectacle-fleuve Le Nid de cendres (texte et mise en scène de Simon Falguières), présenté au Festival d’Avignon 2022. Le même metteur en scène le sollicite en 2020 pour la création des Étoiles à La Colline – théâtre national.
De 2019 à 2022, il incarne Voïnitsev dans L’Absence de père de Lorraine de Sagazan, d’après Platonov de Tchekhov. En 2023, il rejoint la compagnie Je t’embrasse bien pour Dernier amour, écrit et mis en scène par Hugues Jourdain au Théâtre Silvia Monfort. La même année, Mathias Zakhar lui confie le rôle du rêveur dans Les Nuits blanches, adapté de la nouvelle de Fiodor Dostoïevski, actuellement en tournée jusqu’en 2025.
À LIRE - Emmanuelle Bensimon-Weiler “entre” à la Comédie-Française
Le comédien Pierre Louis-Calixte, sociétaire de la Comédie-Française, est décédé, le 12 août 2025 à l’âge de 57 ans, des suites d’un cancer. Formé à Marseille et passé par la compagnie Carcara, il entre à la Comédie-Française en 2006, devenant le 524ᵉ sociétaire en 2013. Il a marqué aussi bien le répertoire classique (Molière, Corneille, Hugo, Shakespeare) que la création contemporaine (Montalbetti, Galea, Vinaver, Bond, Genet), tout en jouant au cinéma (Ozon, Guiraudie, Mille).
En 2022, il signe Molière-Matériau(x) (Actes Sud), œuvre intime et poétique. Sa disparition laisse un vide immense au sein de la Troupe.
Crédits photo : Comédie Française
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le voyage de la Vénus noire, créé et mis en scène par Alice Diop à partir d’un texte de la poétesse afro-américaine Robin Coste Lewis, sera présenté à la MC93 — Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, du 19 au 30 novembre 2025, dans la Nouvelle salle. Le spectacle d'un peu plus d'une heure s’inscrit dans le cadre du Festival d’Automne 2025.
20/08/2025, 17:51
Il y a parfois des départs qui laissent le silence là où résonnait une voix unique. C’est le cas de Pierre Louis‑Calixte, sociétaire de la Comédie‑Française, disparu le 12 août 2025 à l’âge de 57 ans, des suites d’un cancer. L’annonce de sa mort est tombée telle une onde—trop tôt, trop brusque—en laissant derrière lui un sillage de regards médusés et de regrets sincères
14/08/2025, 19:05
Du 8 au 12 octobre 2025, au théâtre des Bouffes du Nord, Adèle Haenel présentera sa première mise en scène avec Voir clair avec Monique Wittig, lecture scénique et musicale inspirée de La pensée straight. Après son retrait du cinéma et son engagement accru dans le militantisme, l’actrice investit un autre espace d’expression : un cercle de paroles où résonnent textes féministes radicaux, sons et émotions partagées.
13/08/2025, 18:22
La Décision, texte puissant de Manon Viel, explore avec une finesse remarquable le vertige d’un choix fondamental : celui de garder ou non un enfant. À travers cette question intime se déploient d es interrogations universelles; sur soi, sur l'autre, sur le monde, sur l’avenir. À retrouver au Festival Off d’Avignon 2025 jusqu'au 26 juillet. Chronique par Jaëlle Hingant.
16/07/2025, 09:53
Lundi 23 juin 2025, lors de leur Assemblée Générale Ordinaire à laquelle tous les membres de l'association (soit 140 personnes environ) ont pu participer, les Écrivaines et Écrivains Associés du Théâtre (E.A.T) ont élu Jean-Benoît Patricot à la présidence de l’association. Il succède ainsi à Vincent Dheygre à la tête de la seule organisation française représentant exclusivement les auteurs dramatiques à l’échelle nationale.
30/06/2025, 11:11
Du 6 au 22 juin 2025, Armel Roussel met en scène Soleil au Théâtre de la Tempête, une adaptation en déambulation de douze nouvelles de Raymond Carver. Le public circule librement entre les scènes, découvrant des fragments de vies intimes et disloquées. Un parcours immersif porté par une vingtaine d’artistes venus du monde entier.
28/05/2025, 12:41
Le 11 juin prochain, Donald Trump assistera à une représentation des Misérables au Kennedy Center, à Washington, dans le cadre d’une soirée qui mêlera spectacle et collecte de fonds. Une venue qui n'est pas sans engendrer des tensions : entre 10 et 12 membres de la troupe, incluant à la fois des rôles principaux et des artistes de l’ensemble, auraient choisi de ne pas monter sur scène ce soir-là. Il leur avait été proposé de se retirer exceptionnellement pour cette représentation.
09/05/2025, 18:08
Depuis 2018, la Comédie-Française accueille chaque saison 18 jeunes, âgés de 18 à 25 ans, pour leur transmettre le savoir en art dramatique de l'institution. Accompagnés de Laurent Muhleisen (conseiller littéraire et président du Bureau des lectures), de Séverine Daucourt (poète et membre du Comité de lecture), et de Christian Gonon (sociétaire de la Troupe), les participants prennent part à ce qui se présente comme un véritable laboratoire de la langue. Les candidatures sont ouvertes pour cette année.
05/05/2025, 10:10
Sur initiative de Rachida Dati, ministre de la Culture, le Président de la République a désigné Clément Hervieu-Léger pour occuper le poste d’administrateur général de la Comédie-Française. Il entrera en fonction pour un mandat de cinq ans suivant la conclusion du troisième et dernier mandat d’Éric Ruf en août 2025.
20/02/2025, 14:21
Voici un voyage théâtral sous le signe de la liberté et de l'amour : le CRCTP – Centre de Recherche et de Création Théâtrale de Pau – poursuit son cycle dédié à Musset et convie à Trois nuits avec Musset, du 20 au 22 février 2025 au Théâtre Saint-Louis.
15/02/2025, 07:00
Le théâtre national de la Colline, dirigé par le dramaturge et metteur en scène Wajdi Mouawad, portera en mai-juin deux pièces tirées de deux textes signés Laurent Gaudé. Terrasses, qui revisite les tragiques événements de 2015 à Paris, et paraîtra en livre chez Actes Sud Papiers le 10 avril prochain, et Le Tigre bleu de l’Euphrate, adapté d'un texte paru en 2002 dans la même maison, qui met en scène Alexandre le Grand confronté à l'imminence de sa propre mort...
05/04/2024, 11:56
Poursuivant son exploration théâtrale mêlant écriture et improvisation, Marie Payen présente La nuit c'est comme ça aux Plateaux Sauvages. Après un passage au Théâtre Gérard Philipe, l'actrice performera ce soliloque huit soirs de suite dans la salle du XXe arrondissement de Paris, du 22 au 30 avril.
25/03/2024, 15:43
La pièce de théâtre Éponine se penche sur le destin tragique d'un personnage souvent oublié des Misérables de Victor Hugo. Fille des aubergistes Thénardier et sœur de Gavroche, Éponine est une jeune fille de seize ans qui se bat pour survivre dans les rues de Paris. Entre ombres et lumières, elle incarne la dualité inhérente à chaque être, à la fois grotesque et sublime, gouailleuse et sensible, terrible et émouvante.
14/03/2024, 13:03
Denzel Washington et Jake Gyllenhaal fouleront les planches de Broadway dans une mise en scène de Othello, la tragédie emblématique de Shakespeare, prévue pour le printemps 2025. Sous la direction de Kenny Leon, récipiendaire d'un Tony Award pour sa version d'Un raisin au soleil de Lorraine Hansberry en 2014. Il avait à cette occasion déjà collaboré avec Denzel Washington.
08/03/2024, 18:26
L'Hermine, à Saint Malo, accueillera le 12 mars prochain une création autour d'un des grands classiques de la littérature française, François-René De Chateaubriand, mais aussi de son cadet, Victor Hugo. Porté par Les Théâtres de Saint-Malo, ce Chateaubriand d'outre tombe ou La mer m'a parlé de toi sera une histoire de fantôme, et un voyage imaginaire dans l'au-delà, guidé par le plus célèbre des malouins.
22/02/2024, 11:47
Le théâtre La Scala de Paris propose une immersion dans l'univers du Petit Prince, l'œuvre universelle d'Antoine de Saint-Exupéry, jusqu'au 14 avril 2024. Cette adaptation théâtrale, qui bénéficie de la voix de Philippe Torreton pour Saint-Exupéry, est une occasion de redécouvrir en famille (à partir de 5 ans) ce classique de la littérature publié en 1946 par Gallimard.
27/12/2023, 17:34
À l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet de Paris, du 21 décembre 2023 au 4 janvier 2024, le classique signé Jonathan Swift, Les Voyages de Gulliver (trad. Guillaume Villeneuve), est proposé dans une version bien particulière : en version pour marionnettes et comédiens. Une adaptation façonnée par Valérie Lesort et Christian Hecq, lauréats des Molières 2022 catégories création visuelle et sonore et mise en scène.
24/11/2023, 16:24
À l'occasion de la commémoration du centenaire de la mort de la grande tragédienne, le théâtre du Guichet Montparnasse propose Les doubles vies de Sarah Bernhardt. Une pièce d'Isabelle Sprung et Pascale Liévyn, qu'a mise en scène de Pascale Liévyn. Mais Isabelle Sprung reste seule en scène.
01/09/2023, 12:17
Dans le cadre de sa programmation L'été des festivals, France Télévisions sera présente au Festival d'Avignon les 17 et 18 juillet pour capter la pièce de théâtre Le Songe, aux jardins de la Maison Jean Vilar. Le songe, plus connu sous le nom d'A Midsummer Night's Dream, ou Le Songe d'une nuit d'été.
11/07/2023, 12:33
Gros succès de librairie autant qu’événement littéraire de 2022, le roman inédit de l’auteur du Voyage, Guerre (166.096 ex. vendus selon Edistat) a été adapté pour le théâtre, par le metteur en scène Benoît Lavigne. C’est Lucien de Rubempré dans l’adaptation de Xavier Giannoli du chef-d’œuvre de Balzac, Benjamin Voisin, qui portera le délire co(s)mique, la haine démesurée et la lucidité fulgurante de Bardamu, dans un seul en scène.
27/06/2023, 18:16
Grande figure du théâtre, défricheur de talents et infatigable défenseur des auteurs, Lucien Attoun nous a quittés. La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, lui rend hommage dans un communiqué, ici reproduit dans son intégralité.
30/04/2023, 13:19
Du 15 février au 16 mars 2023, Le Théâtre Libre présente son nouveau spectacle inspiré de l'ouvrage Un Président ne devrait pas dire ça... Les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme portent sur la scène la soixantaine d'entretiens menés avec François Hollande durant son mandat.
15/02/2023, 17:26
Lecteur occasionnel, il a prêté sa voix pour des livres audio – Du côté de chez Swann ou encore Les P’tites poules de Christian Jolibois et Christian Heinrich. André Dussolier installe désormais sa bibliothèque idéale au théâtre des Bouffes parisiens.
11/02/2023, 11:20
Molière, un des artisans de la langue française, fut considérablement valorisé en 2022, année du 400e anniversaire de sa naissance. La Monnaie de Paris s'était associée aux célébrations avec une série de pièces spéciales : elle n'oublie pas le voisin britannique, toutefois, avec un profil du Barde qui s'affiche en 2023 sur des monnaies emblématiques.
02/01/2023, 12:25
Père et fils sur scène et à la ville et pour la première fois ensemble au théâtre : Gérard Jugnot et Arthur Jugnot. Accompagnés de Florence Pernel, sont dans la comédie Le jour du kiwi de Laetitia Colombani à partir du 12 janvier 2023 au théâtre Edouard-VII.
23/12/2022, 11:58
En 2021, une première Charte des rémunérations des autrices et auteurs de théâtre voyait le jour, conçue à l'occasion des États généraux des Écrivaines et des Écrivains de Théâtre, en 2019. Ce document proposait un cadre pour les commandes, résidences, rencontres, ateliers et autres interventions. Une nouvelle version, pour la saison 2022-2023, est désormais disponible.
15/11/2022, 11:12
Si le prochain roman James Bond est signé par une autrice, au Japon, c’est également une femme qui entrera dans le costume de l’agent 007 pour monter sur scène dans une interprétation théâtrale de Casino Royale. Les premières représentations sont prévues pour le printemps 2023.
25/08/2022, 11:44
Le théâtre Sartrouville Yvelines CDN accueille entre ses murs, du 5 au 21 octobre, l'adaptation du roman d'Emmanuelle Bayamack-Tam Arcadie publié en 2018. L'oeuvre sera adapté et mise en scène par Sylvain Maurice, directeur du dit théâtre.
25/08/2022, 09:15
« Alice eut une idée, une idée folle, une idée dangereuse. Le genre d'idée qui pousse sur le désespoir. » En 2019, Thomas Gunzig, le seul écrivain à écrire vêtu de son kimono de judoka, publiait Feel good. Un roman à contre-emploi, pas si étonnant quand on connaît le reste de son œuvre. Du 19 mai au 2 juillet, l’histoire d’Alice, mère fauchée, se déroulera sur les planches de la Manufacture des Abbesses. Rendez-vous du mercredi au samedi : les trois coups sont frappés à 19 h.
11/05/2022, 11:37
#Moliere400 - Le 15 janvier 2022 célébrait le 400e anniversaire du baptême de Molière. Jean-Baptiste Poquelin, le plus populaire des dramaturges français, aura été l'auteur de plus de trente pièces et comédies, aujourd'hui piliers de l'enseignement littéraire français. À cette occasion, découvrez ou redécouvrez avec ActuaLitté ses pièces adaptées et mises en ligne gratuitement.
19/01/2022, 16:59
Batman Ninja avait créé la surprise : cet anime avait proposé un univers du Chevalier noir transposé dans le Japon féodal, avec des personnages redessinés par Takashi Okazaki, l'auteur derrière Afro Samurai. Après le succès, suivi d'une adaptation en manga, voici la version kabuki...
19/10/2021, 06:54
Michel Houellebecq croyait avoir fait ses adieux à la scène en 2014, mais se produira les 7, 8 et 10 novembre pour 5 représentations inédites du spectacle Existence à basse altitude. Dans le Rex Club transformé en théâtre, Michel Houellebecq, accompagné de Victorien Bornéat, Hugues Jourdain et Margot de Rochefort réciteront plus de 30 de ses poèmes, sur la musique du producteur Romain Poncet, connu sous le nom de scène de Traumer, résident au Rex Club.
15/10/2021, 10:27
Rendez-vous annuel incontournable, France Culture revient à Avignon pour dix jours de créations dans le jardin du Musée Calvet. Au programme, lectures et spectacles radiophoniques en public et en direct avec notamment la présence de grandes personnalités du spectacle vivant : Adama Diop, Fabrice Luchini, Omar Sy, Micha Lescot, Sandrine Bonnaire et Rachel Khan autour de textes fondamentaux.
06/07/2021, 08:18
Sélectionné en juin 2019 par la Mission Patrimoine en péril, le théâtre du château de La Roche-Guyon bénéficiera d'une première phase de travaux, qui démarre ce mois de mars et devrait durer cinq à six mois. Elle permettra « d'arrêter la dégradation du théâtre, et de préparer l'étape suivante, à savoir la restauration-restitution », indique l'établissement public patrimonial.
16/03/2021, 12:03
Autres articles de la rubrique Sortir
Publié il y a 70 ans, la collection « Terre humaine » des éditions Plon, Tristes tropiques a conféré à Claude Lévi-Strauss une célébrité immédiate et signé le début d’une des aventures intellectuelles majeures du XXe siècle. La Bibliothèque nationale de France célèbre cet anniversaire avec une exposition consacrée aux prémices de cet ouvrage : les expéditions que Claude Lévi-Strauss mena avec son épouse Dina au cœur du Brésil des années 1930.
03/09/2025, 11:54
Si vous êtes écrivain, poète, traducteur, photographe ou artiste peintre, et que la seule évocation de la Toscane vous émeut et vous inspire, au printemps prochain, l’Occitanie se teindra de la région italienne pour vous le temps d'une résidence. Du 10 au 17 avril 2026, le Château de Mauriac, joyau architectural niché dans le Tarn, ouvre ses portes à 12 artistes et auteurs pour une expérience immersive inédite, entre cités médiévales, vignobles ensoleillés et campagne occitane.
03/09/2025, 10:08
L’exposition Polaraki – Mille Polaroids d’Araki Nobuyoshi, présentée au musée Guimet du 1er octobre 2025 au 12 janvier 2026, dévoile une donation du collectionneur Stéphane André : près d’un millier de polaroids du célèbre photographe japonais. Si elle met en avant son usage obsessionnel et poétique de la photographie instantanée, elle rappelle aussi combien le livre demeure au cœur de son œuvre, Araki ayant publié plus de 500 volumes qui prolongent et diffusent son travail à travers le monde.
02/09/2025, 16:52
Du 5 au 7 septembre, le Livre sur les quais investit Morges et ses rives du Léman. Cette édition met à l’honneur la maison Albin Michel, figure majeure de l’édition française. Rencontres croisées, dialogues intimes et expériences sensorielles rythment une programmation qui révèle la richesse des voix portées.
02/09/2025, 15:19
Du 3 au 5 octobre 2025, la Gare Saint-Sauveur et le Bazaar St So à Lille accueilleront la 5e édition du Festival des livres d’en haut. Gratuit et ouvert à toutes et tous, l’événement promet une célébration foisonnante du livre, mêlant rencontres littéraires, découvertes éditoriales et réflexions sur le futur.
01/09/2025, 17:16
Du 5 au 7 septembre 2025, le réseau Marais Culture + et ses membres invitent le public à participer à la 11ᵉ édition des Traversées du Marais. Cette édition se déroulera autour du thème « Engagé·e·s pour la Culture », qui servira de fil conducteur à l’ensemble de la programmation, entièrement gratuite.
01/09/2025, 16:42
Alors que la guerre façonne les paysages politiques du Moyen-Orient depuis un demi-siècle, la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou et la revue Esprit invitent à une soirée de réflexion sur les perspectives d’un avenir pacifié. Le 24 septembre, dans le cadre du cycle « Le monde sur un fil », chercheurs et spécialistes tenteront de répondre à une question ardue : la région peut-elle enfin sortir de la guerre ?
01/09/2025, 16:31
Imaginé et porté par l’Alliance internationale des éditeurs indépendants, Babelica est un lieu de découverte, de partage et d’expérimentations. Conçu par et pour les éditeurs et éditrices indépendants, artisans de la bibliodiversité, son salon invite à s’égarer, s’étonner, se questionner… Et à imaginer d’autres possibles. La 4ᵉ édition se tiendra en ligne les 24 et 25 septembre 2025.
01/09/2025, 12:26
Le comité de direction de Kotouf annonce la tenue de la première édition du Festival des Littératures du Sud, un événement littéraire d’envergure internationale qui se tiendra du 17 au 18 octobre 2025 sur l’île de Djerba, récemment inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
01/09/2025, 11:14
La bande dessinée de science-fiction traverse aujourd’hui une profonde transformation, impulsée par une nouvelle génération d’auteurs et d’autrices qui en repensent les codes. Co-commissaire avec Julie Sicault Maillé de l’exposition Plus Loin – La Nouvelle science-fiction à la Cité de la BD d’Angoulême, Lloyd Chery nous livre son coup de coeur le plus personnel.
31/08/2025, 11:00
Besançon remet la littérature au centre du jeu. Du 19 au 21 septembre 2025, le festival Livres dans la Boucle fête ses dix ans et transforme la ville en véritable capitale des lettres, avec plus de 200 auteurs attendus et une programmation qui embrasse la rentrée littéraire dans toute sa diversité. Un rendez-vous désormais incontournable — populaire sans céder sur l’exigence — où se croisent fidèles dévoreurs de romans, lecteurs du dimanche et curieux de tout âge.
30/08/2025, 10:05
Le Festival international de la littérature (FIL) révèle aujourd’hui la programmation complète de sa 31e édition, qui se déroulera du 24 septembre au 4 octobre 2025 à Montréal. Plus de 60 événements – dont de nombreuses créations originales – rassembleront près de 200 écrivains et artistes, venant de divers horizons, générations et disciplines.
28/08/2025, 13:15
Les Journées Nationales des Biblis en folie, qui reviennent en 2025 sur l'ensemble du territoire français, poursuivent leur ambition d'ancrer durablement cet événement dans le paysage culturel du pays. Réparties sur trois jours, elles offriront une programmation enrichie, s'adressant à tous les publics, et en particulier aux plus jeunes, en lien avec le Pass Culture et les États généraux de la lecture pour la jeunesse.
28/08/2025, 13:15
L’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur organise le 25 septembre à Aix-en-Provence une journée professionnelle consacrée aux effets concrets de l’intelligence artificielle sur les métiers du livre. Cette deuxième édition du cycle « Livre et IA » invite à penser les mutations en cours et les évolutions de cette technologie en un an, en faisant appel à des philosophes, journalistes, et professionnels.
28/08/2025, 11:39
Du 5 au 7 septembre 2025, la 16ᵉ édition du festival Le Livre sur les quais invitera lecteurs et lectrices à vivre la littérature différemment, à travers leurs cinq sens. Cette nouvelle édition s’annonce résolument immersive et sensorielle, alors ActuaLitté a sélectionné cinq moments à ne pas manquer.
27/08/2025, 18:12
Du 27 septembre au 25 octobre 2025, la galerie Mathgoth, située dans le 13e arrondissement de Paris, accueille la première grande exposition parisienne consacrée à Miss.Tic depuis sa disparition. Intitulée Je suis partie pour rester, elle proposera une immersion dans l’univers unique de l'artiste, qui a marqué la scène du street art avec ses pochoirs féminins et ses aphorismes percutants.
27/08/2025, 12:38
Depuis la dernière édition du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, plusieurs échanges ont eu lieu entre les divers acteurs et financeurs de l'association du FIBD, dans le but de « clarifier sa situation et d’assurer l’avenir de cet événement phare de notre secteur », assure le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC) dans un communiqué, alors que des centaines d'auteurs et autrices menacent de boycotter sa prochaine édition.
27/08/2025, 11:48
Le festival Fort Fort Lointain s'apprête à célébrer son dixième anniversaire avec une programmation qui promet de ravir les passionnés de fantastique, de musique et de culture. L'édition 2025 se déroulera les 6 et 7 septembre à l'Hippodrome de Parilly, à Bron, dans une atmosphère féerique où l’imaginaire prendra vie sous toutes ses formes.
26/08/2025, 17:59
La Bibliothèque publique d'information (BPI) vous invite à célébrer sa réouverture lors d’un week-end convivial et festif ! Pendant trois jours, du 5 au 7 septembre, venez vivre un moment unique de partage autour de la littérature et de la culture. Au programme : des lectures, des échanges, des ateliers créatifs, de la musique et bien plus encore pour marquer ensemble ce moment important pour la Bpi.
26/08/2025, 14:46
Hikaya présente Confluences, une série de panels consacrés à la science-fiction et à la fantasy non anglo-saxonnes. Ce festival, dont Les Intergalactiques de Lyon sont partenaires, poursuit un double objectif : d'une part, il vise à connecter des professionnels issus de diverses cultures travaillant dans ces genres, et d'autre part, à offrir au public un aperçu de la richesse et de la diversité de la scène Sci-Fi internationale.
26/08/2025, 13:11
« Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. » Cette phrase du poète Paul Éluard, placée en exergue du livre L'oeil du jaguar - Voyage philosophique au coeur de la conscience (Actes Sud), donne le ton. Philosophe et économiste, enseignante à l’Université de Lausanne, Sophie Swaton ne s’attendait pas à voir sa trajectoire bousculée suite à une improbable rencontre.
25/08/2025, 18:24
Philosophe, traductrice, danseuse et activiste transféministe, Emma Bigé incarne une figure singulière du paysage culturel contemporain. À 38 ans, cette agrégée de philosophie refuse de cloisonner savoir intellectuel et expérience du corps. Elle déploie sa pensée aussi bien dans les livres que sur les dancefloors, mêlant théorie critique, pratique artistique et engagement militant.
25/08/2025, 15:30
Président d’honneur du Livre sur les quais 2025, Sorj Chalandon s’impose comme la figure centrale du rendez-vous littéraire de Morges. Entre grand entretien, carte blanche et rencontres en dédicace, l’écrivain inscrit tout au long du festival une empreinte forte.
25/08/2025, 11:37
Pour sa huitième édition, Lectures, le Festival du livre du Haut-Quercy, convie six écrivains aux horizons variés. Qu'il s'agisse de premiers romans, de récits intimes ou de fresques historiques, de succès de librairie ou d'œuvres plus discrètes, leurs voix se croiseront et résonneront durant trois jours de rencontres organisées à l'initiative de l'association Désir de Livres.
25/08/2025, 11:35
Les 20 et 21 septembre 2025, Sélestat, labellisée Ville d’art et d’histoire, s’anime au rythme des Journées européennes du patrimoine. Avec une programmation riche, ouverte à tous et placée cette année sous le thème de l’architecture, la cité alsacienne propose un week-end d’exploration culturelle qui conjugue découverte, savoirs partagés et expériences sensibles.
25/08/2025, 11:33
Le festival d’art postal Lettres d’Auzay revient le samedi 23 août 2025 pour sa 5ᵉ édition. Installé dans le cadre unique du Prieuré d’Auzay à Auchay-sur-Vendée, l’événement invite le public à renouer avec la correspondance manuscrite, autour d’une thématique universelle : l’Amour.
22/08/2025, 14:29
À quoi ressemblera cette rentrée littéraire ? Pour en avoir un léger aperçu, direction le Cap Ferret, du 21 au 23 août 2025, qui accueillera la 22e édition du festival consacré aux parutions de la saison. Sous la présidence de Philippe Besson, 16 auteurs et autrices présenteront leurs romans, chacun explorant une question de société, allant des violences policières au harcèlement scolaire, en passant par la révolution technologique.
21/08/2025, 13:16
Le scénariste et réalisateur français Michel Fessler est mort ce mardi 19 août, des suites d'une maladie, à l'âge de 70 ans. Il laisse derrière lui une quarantaine d'œuvres, auxquelles il aura participé en tant que scénariste ou qu'il aura menées, derrière la caméra. Sa carrière démontre un élan notable pour la mise en avant des mots et des animaux.
21/08/2025, 12:52
Du 23 au 27 août, Arles accueille la sixième édition du festival Agir pour le vivant. Débats, performances, projections et ateliers rythmeront cinq jours de réflexion collective autour d’une écologie radicale, inclusive et décoloniale.
21/08/2025, 11:20
Du 23 au 28 septembre 2025, le festival Les Préférences invite le public à une nouvelle itinérance littéraire entre Nantes, Oudon, Champtoceaux, Ancenis, Varades, Le Marillais, Saint-Florent-le-Vieil, Ingrandes-sur-Loire et Angers. Cette itinérance sera ponctuée de 38 événements : des rencontres, des lectures performées, des spectacles, des tables rondes, des lectures du paysage, des expositions, mais aussi des séances de cinéma et des dégustations de vins.
20/08/2025, 17:36
À l’occasion des 150 ans des éditions Flammarion et du centenaire de la mort de Camille Flammarion, la Galerie Gallimard propose, du 3 au 24 septembre 2025, une exposition inédite. La Belle Époque des sciences populaires chez Flammarion (1875-1914) retrace l’alliance singulière entre un savant visionnaire et un éditeur audacieux.
19/08/2025, 17:05
Organisé du 15 au 17 août, le Bendigo Writers Festival, en Australie, s'est déroulé malgré l'annulation d'une vingtaine d'animations et rendez-vous. Plus d'une cinquantaine d'auteurs et d'intervenants ont en effet renoncé après avoir pris connaissance d'un « code de conduite » imposant un certain cadre aux discussions et déclarations publiques. Certains invités craignaient une restriction de leur liberté d'expression, notamment sur la guerre à Gaza.
19/08/2025, 09:48
Warner Bros. a choisi une arme de séduction massive pour entretenir l’engouement autour de Superman : depuis le 16 août, les dix premières minutes du film réalisé par James Gunn sont disponibles gratuitement sur YouTube. Un coup marketing qui en dit long sur l’évolution du rapport entre salles et plateformes.
18/08/2025, 18:50
L’été 2025 marquera le grand retour d’un monument de l’animation : Princesse Mononoké (1997), chef‑d’œuvre signé Hayao Miyazaki et Studio Ghibli, renaît sur grand écran dans une version restaurée en 4K, avec deux semaines d’exclusivité en IMAX en France dès le 27 août 2025.
16/08/2025, 11:45
Du 5 au 7 septembre 2025, le Livre sur les quais fera entendre les voix. Lectures, ateliers et rencontres donneront une place centrale au plurilinguisme et à la traduction, pour célébrer la diversité des langues et des imaginaires.
15/08/2025, 18:07
Commenter cet article