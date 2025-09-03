Charlie Fabert, 27 ans, nouveau pensionnaire de la Comédie-Française

Pour ses débuts sur la scène de la maison, il incarnera Tréplev dans Une mouette d’après Anton Tchekhov, mise en scène par Elsa Granat, avant de jouer Carlino dans L’École de danse de Carlo Goldoni, mise en scène par Clément Hervieu-Léger, à la Salle Richelieu. Il participera également à la création de Bestioles de Lachlan Philpott, mise en scène par Séphora Pondi au Studio-Théâtre.

Formé d’abord à la Classe Libre du Cours Florent (promotion 34) auprès de Jean-Pierre Garnier, Charlie Fabert poursuit ensuite ses études au Conservatoire national supérieur d’art dramatique en 2014, dans la classe de Sandy Ouvrier. Dès 2017, il se fait remarquer au Festival d’Avignon, notamment sous la direction de Yann-Joël Collin (Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès) et de Clément Hervieu-Léger (Impromptu 1663 d’après Molière).

À partir de 2015, il rejoint la compagnie Le K, dirigée par Simon Falguières, et participe à la longue aventure du spectacle-fleuve Le Nid de cendres (texte et mise en scène de Simon Falguières), présenté au Festival d’Avignon 2022. Le même metteur en scène le sollicite en 2020 pour la création des Étoiles à La Colline – théâtre national.

De 2019 à 2022, il incarne Voïnitsev dans L’Absence de père de Lorraine de Sagazan, d’après Platonov de Tchekhov. En 2023, il rejoint la compagnie Je t’embrasse bien pour Dernier amour, écrit et mis en scène par Hugues Jourdain au Théâtre Silvia Monfort. La même année, Mathias Zakhar lui confie le rôle du rêveur dans Les Nuits blanches, adapté de la nouvelle de Fiodor Dostoïevski, actuellement en tournée jusqu’en 2025.

Le comédien Pierre Louis-Calixte, sociétaire de la Comédie-Française, est décédé, le 12 août 2025 à l’âge de 57 ans, des suites d’un cancer. Formé à Marseille et passé par la compagnie Carcara, il entre à la Comédie-Française en 2006, devenant le 524ᵉ sociétaire en 2013. Il a marqué aussi bien le répertoire classique (Molière, Corneille, Hugo, Shakespeare) que la création contemporaine (Montalbetti, Galea, Vinaver, Bond, Genet), tout en jouant au cinéma (Ozon, Guiraudie, Mille).

En 2022, il signe Molière-Matériau(x) (Actes Sud), œuvre intime et poétique. Sa disparition laisse un vide immense au sein de la Troupe.

